Pavel Foltán: Obchodníci se smrtí? Krmíš jejich vyžranost?

Oba ty romány (jak Haškův, tak Hellerův) mám permanentně při ruce v sektoru A pracovního stolu. A taky film „Hair“ od Miloše Formana si už musíte pustit jen z disku, či dokonce ještě z VHS kazety. ČT už ho lidu obecnému nezahraje. Bože, jak hluboko klesla za těch pár let ona mediální kultura v hentom onom tuzemácku… A kultura politická?!?
Na divadle je termín „utírat si nos židlí“ – to je stav, kdy herecká šmíra už neví coby a i hloupou frašku na jevišti zneuctí přes tragikomedii do agónie totální tragiky všeho včetně sebe samé i toho divadla (obecně) od základního kamene až na půdu, kde se jim to dobře „bude věšet“. Podpalubí zaplavila voda ledová, zatímco na můstku a na horní palubě se vesele tančí: VIPky a jejich PIPky mají mejdan ve stylu traktoristy ministranta (toho času sice už v demisce, ale de facto jenom na oko – něco jako hra na demokracii v agónii – velmi hazardní hrátky s čertem, doktore Solferne).
Hradní posádka jede a stupňuje už dvouměsíční obstrukce proti jmenování vlády podle výsledků řádných voleb a už evidentně s cílem, aby 17. 12. do Bruselu jel cokoli jim poníženě odkývat a podepsat Petr Fiala coby předseda (rozpadající se strany) a vlády v demisi. Nejenom na těch pražských, ale už na všech střechách v republice si už všichni vrabci štěbetají, že místní rádoby „vrchnost“ má cumbefél, že tam do toho Bruselu nesmí jet řádně zastupovat republiku Andrej Babiš coby regulérní a drtivý vítěz říjnových voleb, co podstatně změnily politickou mapu v ČR a její siločáry. Což je neperspektivní drtivá zpráva pro jisté struktury v tzv. euro-sajuzu. Parafrázováno s hláškou z filmu „muž s koženou brašnou (se jmenováním premiérem) nesmí projet“.
Aktuálně sněmovní výbor pro obranu díky poslancům nové koalice přehlasoval pokus poslanců nové opozice o návrh na zvýšení zbrojních výdajů (a tím i astronomických zisků zbrojařských oligarchií) čili na další zadlužování prostých lidí v ČR na mnoho a mnoho generací do „budoucnosti“ a na další podporu antimírových i válkychtivých choutek zbrojních korporátů a jejich slouhů ve strukturách rádoby vedení EU a další rádoby „vrchnosti“ v jejich plánech s reálnou hrozbou světové jaderné války. Návrh předložili „Stánkaři“, ale logicky neuspěli, protože poslanci nové koalice už plní to, co v tom směru slíbili svým voličům v předvolební době. A dobře vědí, že lid i národ už má definitivně dost všeho toho, co se tu už třetí měsíc děje – v rozporu s výsledkem voleb a v rozporu s bono mores de facto i de iure a v rozporu se zdravým rozumem.
Lid i národ aktuálně tam „nahoru“ vzkazuje např. i toto, co už jasně zní z vox populi:
1. Sněmovna by měla (může a možná že bez odkladu bude muset) svolat několik mimořádných schůzí podle termínových priorit s výsledkem – usnesením apod.:
a) zavázat Fialu v demisi, aby 17. 12. a násl. v Bruselu (ani jinde) nic nepodepisoval a nic už ani nesliboval ani už o ničem nejednal, protože už třetí měsíc k tomu nemá žádný relevantní mandát, a většina Sněmovny nedůvěřuje ani jemu, ani jeho vládě v demisi,
b) vyslat na jednání do Bruselu Andreje Babiše = relevantního vítěze voleb 2025 s jasným mandátem a s ním i poslance Radka Vondráčka, předsedu zahraničního výboru, případně i Tomia Okamuru, předsedu Sněmovny (když to bude nutné podle situace),
c) sdělit do Bruselu (vedení Evropské rady, vedení tamní kanceláře NATO apod. strukturám), že Fiala v demisi nemá podporu Sněmovny k žádnému jednání ani na EU aj. úrovni a že důvěru a podporu PSP má lídr nové koalice Babiš jako budoucí premiér,
d) sdělit zároveň tamtéž i to, že nová CZ koalice (vzešlá z výsledků demokratických voleb) nebude podporovat korupci astronomických rozměrů – viz aktuální alarmující korupční skandály na Ukrajině, a ČR už dále nebude podporovat nic z toho, co ničí oprávněné zájmy občanů ČR, devastuje životní úroveň i sociální a další jistoty lidí v ČR a do budoucna dlouhodobě i řady mnoha generací jejich potomků,
e) sdělit zcela jasně a jednoznačně lidu a národu ČR, že Fialova vláda v demisi už nemá důvěru Sněmovny – toto sdělit jak veřejnosti ČR, tak veřejnosti do států EU i do struktur EU a okolí (resp. všech států světa) s výzvou, aby třetí strany s vládou v demisi a jejími členy v demisi – vč. Petra Fialy jmenovitě – nejednaly a neuzavíraly žádné smlouvy aj. vztahy, protože ČR by je následně odmítla, zrušila i jinak zcela nerespektovala, což se nejspíš bude týkat i řady úkonů z předchozího období Fialovy vlády po hloubkovém auditu a revizi, který bude proveden bez dalšího odkladu,
f) vyzvat Fialovu vládu v demisi, aby už nečinila žádné úkony, a to ani ty, k nimž není nutný souhlas PSP anebo kontrasignace příslušných státních činitelů,
g) vyzvat prezidenta Pavla, aby začal striktně dodržovat Ústavu ČR a neuchyloval se k extenzivním výkladům podle vlastních (či jiných neústavních) zájmů, tj. aby (podle výsledků voleb) ihned jmenoval Andreje Babiše premiérem ČR a aby se už nesnažil oddálit nebo zabránit (sic!?!) jmenování Babišovy vlády.
2. Sněmovna v rámci řádných (event. mimořádných podle potřeby, resp. nutnosti) schůzí by dále měla (může a nejspíš i zde bude muset) bez odkladu řešit např.:
a) v rámci zákona o SR osekat na kost rozpočet Hradu a oddělit správu Hradu od rámce KPR (oddělit je rozpočtově i organizačně do původní logiky systemizace),
b) zákon o referendu (podle už dávno existujícího návrhu SPD = je v PSP k dispozici),
c) zákon ad „FARA“ = evidence tzv. ne/ziskovek apod. subjektů podle původu jejich příjmů (nejen) ze zahraničí (např. v USA už to funguje od 30. let minulého století).
3. A co když nová koalice ve Sněmovně neudělá to, co je shora uvedeno? Pak namydlí schody sama sobě, protože navodí stav, jako by se vůbec nic nedělo, jako by se vůbec nic nestalo, jako by ty volby v říjnu o ničem nebyly, resp. jako by celé ty volby „byly o ničem“ (lidově řečeno). V tom případě by koaliční část Sněmovny jenom nahrála (resp. „namazala“) tomu šméčku, co zkouší falešně hrát ona hradní posádka v komplotu se sněmovní fialovou opozicí. A to by lid i národ už asi odmítl tolerovat.
A tak co dneska říct závěrem? Snad jen malá citace toho, co prý bylo odposlechnuto z vox populi: „Tak už tu jsou hajzlové, co mají doma hajzly ze zlata i za naše prachy. Tak dost. Ty jejich zlatý hajzly jim zabavit, roztavit a dát na fond národní záchrany. A ty majitele těch zlatejch hajzlů spláchnout hajzlem rovnou do pozemskýho očistce. Takže všechno všude a všem z jejich souručenství zabavit a dát jim doživotní tresty veřejně prospěšných prací v místě bydliště pod přísnou kontrolou veřejnosti. A jen za minimální mzdu.“ No comment.
Asi všichni, mající pod čepicí to, čemu se říká selský rozum, i zde vědí, že ten pojem „zlatej hajzl“ i širší verze toho pojmu – tedy pojem „hajzl“ – je tu systémově symbolicky bez lokalizace, či dokonce státní a jiné identifikace. Nicméně vox populi coby projevu názoru lidu a národa je vždycky nutno velmi pozorně naslouchat, bedlivě ho sledovat a správně vyhodnocovat směrem k co nejrychlejší a nejsprávnější reakci. Notabene v době, kdy už setsakra přituhuje.
Inu, zdá se, že z vox populi zní vůle lidu a národa, co tady už toho všeho má ve skutečnosti definitivně dost. A divíte se?
