Alena Maršálková: Je horší úřední šikana a byrokracie, nebo laxnost a nečinnost?

Dokážete si představit, že vám sousedi vidí obrazně až do talíře, nemáte doma své soukromí a úředníci dělají mrtvého brouka? Tak v této situaci je už druhý rok pan Jaroslav, vlastník rodinného domu ve Velemíně. Jeho a sousední dům dělí jen tři metry pozemku. Soused si v obvodové zdi na hranici obou nemovitostí vyboural dvě okna, což je v rozporu se zákonem. Tím Jaroslavova rodina přišla o své soukromí. Když se nad tím zamyslíte, tak ono vlastně jde o takový banální problém, ale vězte, že dvě na černo vybouraná okna mohou otrávit a znepříjemnit život celé rodině.
„Sousedka nás neostyšně sleduje otevřenými okny při jakékoliv činnosti, opravy auta u garáže, opékání buřtů, koupání ve vířivce a při hře s vnučkami a komentuje naše dění. My už i na dvorku šeptáme, když nechceme, aby slyšela, co si povídáme,“ emotivně popisuje paní Dana, partnerka Jaroslava, která společně s ním bojuje od loňského října s úřednickou mašinérií. Proč? „Trváme na uvedení do původního stavu zazděním jednoho okna luxferami, které mají jinou požární odolnost než otevíratelné okno, a druhé okno zazdít bez náhrady,“ uvádí Dana. Jenže? Úředníci Stavebního úřadu v Lovosicích se rozhodli, že podnět řešit nebudou, tváří se, že problém neexistuje a tajemník Městského úřadu v Lovosicích nad nimi drží ochrannou ruku.
Jak se z jednoho otvoru s luxferami stala dvě okna
Rodinný dům čp. 48 ve Velemíně koupil pan Jaroslav v roce 1983. O rok později změnil majitele i sousední dům, koupili ho manželé Aleš a Eva, rodiče současného vlastníka Davida S. V té době na inkriminované obvodové zdi sousedova domku čp. 84 prokazatelně nebyla žádná okna ani větrací otvory, jen jeden otvor vyzděný luxferami. Ovšem přes ty nebylo na dům Jaroslava a jeho zahradu vidět.
Mezi lety 1997 až 2000 pan Aleš S. bez souhlasu Jaroslava otvor s luxferami nahradil klasickým oknem a na obvodové zdi vyboural ještě jedno okno s průhledným sklem. Asi není potřeba připomínat, že vše proběhlo bez řádného povolení, protože pokud zákon okna a jiné větrací otvory v obvodové zdi nepovoluje, stejně by nemohl Aleš S. povolení od úředníků získat.
Jaroslav se chtěl po sousedsku domluvit, nechtěl do toho zatahovat úřady, ale nepochodil. V roce 2024 současný vlastník David S. vyměnil dřevěná okna za plastová, opět s průhledným sklem. A tak mají dům a zahradu Jaroslava on a jeho matka Eva S. která tam bydlí, jako na dlani.
Vzhledem k tomu, že David S. provedl těch stavebních úprav, ve skutečnosti nepovolených změn, více, obrátili se Jaroslav v zastoupení paní Dany 22. října 2024 na Stavební úřad v Lovosicích. Požadoval, aby prověřil nepovolenou stavbu zastřešení sedlové střechy nad kůlnou a dále zřízení koupelny a pokoje s odvětráním na obvodové zdi k Jaroslavovi.
Neznalost zákona, neschopnost, nebo záměr?
V listopadu 2024 proběhlo nejprve jednání úřednice s matkou pana Davida S. a to i přesto, že ona není vlastníkem domku a v té době neměla plnou moc k jeho zastupování, pak také předběžná obhlídka stavby. Na místě bylo podle úředníků potvrzeno, že se jedná o výměnu stávajících oken za nová, plastová, stejných rozměrů, bez zásahu do nosných konstrukcí, která nepotřebují povolení ze strany stavebního úřadu. Aha? A jak mohl David S. vyměnit okna na obvodové zdi, když tam být podle zákona nesmějí? To ti úředníci nevědí?
„Máme svědectví šesti svědků, že okna v této zdi nikdy nebyla. Stavební úřad to ignoruje. Na fasádě je vidět, že tam byly zasazeny luxfery. Jde prokazatelně o nepovolená okna a jiné větrací otvory,“ vyvrací tvrzení úředníků Dana. Tak je zjevné, že svědci úředníky nezajímali, stačilo jen tvrzení paní Evy.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
A na základě tohoto postoje úředníků, zahájil stavební úřad řízení o odstranění stavby střechy nad kůlnou, zároveň poradil panu Davidovi S., aby si podal žádost o dodatečné povolení. Ovšem, a to je klíčové, vůbec se nezabýval a do řízení nezačlenil ona dvě okna. A zdůvodnění je vskutku zajímavé: „Nebylo s jistotou prokázáno, že se jedná o nepovolené okenní a jiné větrací otvory.“
Opravdu se státní úředník spokojí s tímto konstatováním, nebo by měl trvat na tom, aby vlastník prokázal, že byly povoleny? Anebo je to záměr, protože jsou úředníci v pasti? „Ano jsou, protože stavební zákon nikdy neumožňoval a stále neumožňuje okna a větrací otvory v obvodové zdi na hranici pozemků dvou nemovitostí. Domy jsou vzdáleny 3,2 m,“ říká paní Dana. Takže si to řekněme na rovinu. Protože stavební úřad nemá oporu v zákoně, nemůže stavbu oken dodatečně povolit. Jediné, co může, nařídit uvedení do původního stavu, jedno okno zazdít luxferami a druhé zazdít úplně, tedy odstranit, a to, jak je vidno, se mu nechce!
Opravdu se státní úředník spokojí s tímto konstatováním, nebo by měl trvat na tom, aby vlastník prokázal, že byly povoleny? Anebo je to záměr? Tady je další klíčový okamžik, který osvětlí, proč se tak stavební úřad chová. „Stavební zákon nikdy neumožňoval a stále neumožňuje okna a větrací otvory v obvodové zdi na hranici pozemků dvou nemovitostí. Domy jsou vzdáleny 3,2 m,“ říká paní Dana. Takže si to řekněme na rovinu. Protože stavební úřad nemá oporu v zákoně, nemůže stavbu oken dodatečně povolit. Jediné, co může, nařídit uvedení do původního stavu, jedno okno zazdít luxferami a druhé zazdít úplně, tedy odstranit, a to jak vidno, se mu nechce!
Jaké dopady má nečinnost úředníků v Lovosicích?
Kvůli nečinnosti úředníků je tak Jaroslavova rodina neustále pod dohledem sousedů. Vidí jí až na sporák, na zahradu, pod pergolu, na auto, všechno je slyšet. Jde o zásadní zásah do soukromého bydlení. Navíc je tím snížena také cena nemovitosti, protože sousedův požárně nebezpečný prostor zasahuje do Jaroslavova pozemku. Ano, čtete správně. Kvůli těmto dvěma oknům.
Paní Dana tak už více než rok bojuje s úředním šimlem, protože, a to je také klíčové, pokud Stavební úřad v Lovosicích nevydá jakékoliv stanovisko o těchto dvou oknech, nemohou se Jaroslav a Dana obrátit na soud. Je to takový začarovaný kruh. Posuďte sami.
Poté co lovosický úřad vydal rozhodnutí, ve kterém není ani slovo o dvou oknech, obrátila se paní Dana na Krajský úřad Ústeckého kraje. Nečekáte, že se úředníci nějak obtěžovali ověřit skutečný stav? Nezajímalo je, ani to, že jednání probíhala s paní Evou S., která není vlastníkem čp. 84 a neměla v té době plnou moc k zastupování. Krajští úřednici to prověřili jen formálně. A především nerespektovali stavební zákon, ten přece neumožňuje okna v obvodové zdi domu na hranici pozemků.
Obrátila se tedy paní Dana na Ministerstvo pro místní rozvoj. A historie se opakovala. Ministerští úřednici jenom formálně a obecně potvrdili platnost stanoviska krajského úřadu.
Napadá mě tady hříšná myšlenka. Toto je krásný příklad toho, jak si udělat okna, kde se nám zlíbí, a úředníci nic nezmohou. Protože nebudou mít oporu v zákoně, nebudou moct rozhodnout, nebudou mít důkaz o tom, že jsou nepovolená, takže můžete v klidu šmírovat sousedy anebo jim dělat naschvály. A nezapomeňte, že nemusíte chodit na jednání s úředníky, pošlete klidně kolemjdoucího.
Ale ona to opravdu není taková legrace. Těch chyb a bot úředníků Stavebního úřadu v Lovosicích je dost. V květnu bylo zahájeno řízení o odstranění stavby zastřešení kůlny, okna úředníci zase ignorovali. „Správní orgán pochybil, když nezahájil řízení na všechny stavby, tedy i ta okna a nám by pomohlo i to, kdyby tu námitku na ně zamítnul. Jenže nemáme v ruce nic. A tím, podle mého názoru, nám porušil zásadu rovnosti, odebral nám zákonnou možnost opravného prostředku odvoláním, dovoláním a přezkumu soudu,“ vysvětluje paní Dana.
Kde nebo v čem je zakopaný pes?
Já u takových to případů vždycky říkám, za vším hledej člověka. Je to vždy o lidském selhání, neznalosti a v posledních letech o spřízněných vztazích či známostech. A možná vás nepřekvapí, že v této kauze jde o všechno dohromady. Členové rodiny vlastníka sousedova domu působili v minulosti na vlivných postech a jsou nejen v regionu dost známí. Dalším důvodem je samotná paní Dana. Ta je úředníkům v Lovosicích velkým trnem v oku.
Pracovala 20 let ve státní správě, také na stavebním úřadě a měla zkoušky zvláštní způsobilosti. Kdo jiný by měl tedy znát líp stavební zákon, než ona? Později pracovala na odboru investic města Ústí nad Labem, postupně ve funcích referenta a posledních asi 10 let jako vedoucí odboru. „Část mojí profesní praxe byla i na Magistrátu města Ústí nad Labem, kde původně také pracovala i současná pracovnice z krajského úřadu, která v současnosti řeší naši kauzu. A s ní jsem měla v minulosti spor, kdy mi bránila v zákonem daném právu v sousedském sporu výrazně ve prospěch souseda. Obrátila jsem se na ombudsmana, který její postup označil za diskriminační nejen se stavebním zákonem, ale hlavně s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Vyhrála jsem žalobu za nesprávný úřední postup a poté také žalobu na náhradu škody za průtahy soudního řízení které trvalo 10 let,“ říká paní Dana. Že by osobní antipatie a zaujatost?
Pokud si dáme do souvislosti všechny okolnosti, tak vychází to nejpodstatnější. Pověřená pracovnice stavebního úřadu v Lovosicích nezná stavební zákon a prováděcí předpisy. Nezná? Anebo zná a dělá, že nezná? Kvůli paní Daně nebo rodině Davida S.?
Výsledkem její propastní neznalosti uvedených právních norem a předpisů je zostřující se, podle mě naprosto zbytečný sousedský spor. Možná, že by si paní úřednice také mohla vyzkoušet, jak se žije pod dohledem sousedů. A pak by možná pochopila, že ten zákaz oken na obvodové zdi domu na hranici pozemků má význam!
Paní Dana dál bojuje proti úřednické mašinérii, podává stížnosti, podnět pro podjatost, ale úředníci nekonají. „Pokud stavební úřad nekoná a nezahájí řízení o odstranění nepovolených oken, i když si dokonce není jistý, zda byla nebo nebyla povolená okna, tak nezbývá než podat žalobu na nesprávný úřední postup. Tedy ne žalobu na souseda, ale na správní orgán,“ konstatuje paní Dana.
Žijeme v době, kdy se nejvíce bojíme médií, medializace kauz a problémů. Tak třeba se šéfka Stavebního úřadu v Lovosicích Markéta Černá chytne pořádně za nos, a úředníci začnou konečně řešit, pro ně možná banalitu, ale pro rodinu pana Jaroslava nepříjemnou a obtěžující kauzu dvou nepovolných oken! A tajemník Městského úřadu v Lovosicích Martin Vrba na ně dohlédne a nebude nad nimi držet ochrannou ruku. Jinak se všichni potkají u soudu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV