Nevydávejte Babiše ani Okamuru, žádá poslance Alena Vitásková

03.12.2025 19:35 | Komentář

Do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR doputovaly žádosti státních zástupců na vydání pravděpodobného premiéra Andreje Babiše a předsedu parlamentu Tomio Okamuru k trestnímu stíhání. Kdy budou poslanci o vydání, či nevydání rozhodovat zatím není známo. Na stanovisko jsme se zeptali bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny Vitáskové, která sama léta čelila nezákonnému trestnímu stíhání, které jí obrátilo život naruby. Zeptali jsme se jí, jak se na obě kauzy dívá očima osoby, která něco obdobného sama zažila. Měli by být jedni z našich nejvyšší představitelů státu Poslaneckou sněmovnou vydání k trestnímu stíhání?

Foto: Archiv Aleny Vitáskové
Popisek: Alena Vitásková

Proč by měli být vydání? Domnívám se, že jde o politický proces, jak se zbavit nepohodlných. Jinak si to z mé zkušenosti a ve srovnání s mými kauzami nedokážu představit. Smutné je, že vykonstruované kauzy, tím mám na mysli všechny, které se používají k likvidaci lidí, kterých se „podivný systém“ bojí, nejsou ojedinělou záležitostí. Zničí se jim a jejich rodinám život a „karavana jde dál“. Aktivistický soudce vám řekne, že jste veřejně činný, tak musíte „něco vydržet“, něco „strpět“, když se atak nepovede. Aktivistický státní zástupce i po nevydařené akci, kdy se v žalobě „splete“, tak nenese žádnou zodpovědnost. Naopak je celkem obvyklé, že bývá za svůj paskvil povýšen.

Pokud by pan Babiš provedl něco nezákonného, proč se to řeší snad deset nebo více let? Kdy se minimálně psychicky likvidovala a likviduje i jeho rodina. To si dělá někdo legraci, a to ještě za peníze daňových poplatníků!! Kdybych měla pravomoc, tak bych hnala k zodpovědnosti aktivistické policisty, státní zástupce a soudce, kteří nedokázali kauzu uzavřít a stále tím vnáší do společnosti chaos.

Stejný osud čeká i Tomio Okamuru, kdy „konstrukce jeho zločinu“ je do nebe volající. I na jeho rodinu má takové „stíhání“ bezesporu dopad, jako na rodiny každého, kdo se do této „mlýnice“ dostane. Je pravda, že bych k této kauze mohla odpovídat, že neznám spis a mohla se nejapně vymlouvat, že nezávislá justice spravedlivě rozhodne. Víte, přestože jsem právní laik, neznám spis, tak jsem si jista, že nejsem blbec, abych nepochopila jako většina občanů, o co jde.

Z titulu vlastní zkušenosti vyzývám poslance České republiky, aby nevydávali k trestnímu stíhání ani Andreje Babiše, ani Tomio Okamuru.  Aby se začali zabývat tím, zda není konečně nutné upravit zákon, aby k těmto excesům nemohlo docházet. Aby policisté, státní zástupci a soudci, ale dnes i advokáti, nesli za své činy plnou zodpovědnost. Od pana prezidenta bych očekávala, že zklidní situaci ve společnosti tím, že bude oběma udělena abolice.

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

