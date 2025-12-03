Nevydávejte Babiše ani Okamuru, žádá poslance Alena Vitásková

Proč by měli být vydání? Domnívám se, že jde o politický proces, jak se zbavit nepohodlných. Jinak si to z mé zkušenosti a ve srovnání s mými kauzami nedokážu představit. Smutné je, že vykonstruované kauzy, tím mám na mysli všechny, které se používají k likvidaci lidí, kterých se „podivný systém“ bojí, nejsou ojedinělou záležitostí. Zničí se jim a jejich rodinám život a „karavana jde dál“. Aktivistický soudce vám řekne, že jste veřejně činný, tak musíte „něco vydržet“, něco „strpět“, když se atak nepovede. Aktivistický státní zástupce i po nevydařené akci, kdy se v žalobě „splete“, tak nenese žádnou zodpovědnost. Naopak je celkem obvyklé, že bývá za svůj paskvil povýšen.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Stejný osud čeká i Tomio Okamuru, kdy „konstrukce jeho zločinu“ je do nebe volající. I na jeho rodinu má takové „stíhání“ bezesporu dopad, jako na rodiny každého, kdo se do této „mlýnice“ dostane. Je pravda, že bych k této kauze mohla odpovídat, že neznám spis a mohla se nejapně vymlouvat, že nezávislá justice spravedlivě rozhodne. Víte, přestože jsem právní laik, neznám spis, tak jsem si jista, že nejsem blbec, abych nepochopila jako většina občanů, o co jde.
Z titulu vlastní zkušenosti vyzývám poslance České republiky, aby nevydávali k trestnímu stíhání ani Andreje Babiše, ani Tomio Okamuru. Aby se začali zabývat tím, zda není konečně nutné upravit zákon, aby k těmto excesům nemohlo docházet. Aby policisté, státní zástupci a soudci, ale dnes i advokáti, nesli za své činy plnou zodpovědnost. Od pana prezidenta bych očekávala, že zklidní situaci ve společnosti tím, že bude oběma udělena abolice.
