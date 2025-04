Pavel Foltán: Čí zájmy hájí Rada ČT za naše peníze?

Rada ČT nikdy nebyla nic moc – za těch zhruba 33 let, co existuje (to je výstižněji a tedy lépe řečeno, než kdybychom použili slovesa „pracuje“). V rámci oné takzvané „veřejné služby“ v médiích je tu sice ještě jedna horší rada (z těch tří tzv. „malých“ rad), ale „o tom potom“.

Rada ČT je tu od počátku (tedy už těch 33 let) ze zákona zřízena jakožto „regulační orgán“ veřejné služby, mající za povinnost (ze zákona – sic!) hájit zájmy veřejnosti – ergo celé veřejnosti = občanů, voličů a daňových poplatníků, a zejména pak i plátců toho poplatku (v případě ČT poplatku tzv. „televizního“) – a to zde právě za peníze těch plátců toho TV poplatku – „ergo kladívko“ za naše peníze. Sic! Za naše peníze! Já osobně ten TV poplatek platím už od roku založení své vlastní domácnosti, tj. od poloviny roku 1982 a tedy už celkem asi tak 43 let. Každoročně, poctivě, bez jediné přetržky. Platím, platím, platím … A čím dál, tím víc (postupem „času“) se nestačím divit. Zejména pak po roce 1989 (převrat) a pak po roce 1992 (roztržení federace) a pak od roku 1993 (delimitace ČsT na ČT, ustavení Rady ČT, rozjezd tzv. „duálního systému médií“ v ČR tehdy zcela nově jaxi „ustavené“ – či co to vlastně bylo?) a pak od mediálně politické dvouletky 2000 až 2001 (dokonaná latentní privatizace ČT), a tak všelijak podobně. Tam zklamali tehdejší politici, i ti následující a Rady ČT rovněž.

Rada ČT má tady už těch 33 let zastupovat jak zájmy veřejnosti (an sich), tak i ty naše zájmy nás plátců toho TV poplatku (velmi chybně řečeno tzv. „koncesionářů“ – a vy všichni, co jste ještě nepochopili tu chybu – vy už jí konečně přestaňte dělat a přestaňte šířit bludy a omyly – snad máte dost intelektu na to, aby vám to už konečně docvaklo – tisíceré díky za laskavé pochopení). Radě ČT ta povinnost vyplývá přímo ze zákona – je to tedy její zákonná povinnost. To je velmi důležité = velmi podstatné = přímo principiální. Totiž – pokud (byť i jen část z toho) by ta Rada ČT neplnila, tak porušuje zákon = bez dalšího, bez diskuse – no a důsledky pro tu Radu jsou jasné.

Rada ČT má v první řadě bdít nad tím, že ČT vždy dodrží své povinnosti hlavně při plnění své (opět zákonné) povinnosti zajišťovat veřejnou službu v médiích = v jejím vysílání, a to především v oblasti objektivity a vyváženosti vysílání ve zpravodajství a publicistice. Zákonem zapovězena je jakákoliv politická reklama ve vysílání, vč. další politizace (např. v zábavě, ve sportu, apod. žánrech). No, a jak to zvládá tahle Rada?

Problém té Rady ČT – čili konkrétně téhle Rady v tomhle aktuálním složení, tak i těch Rad před ní za celou tu dobu těch 33 let – je v tom, že ta Rada to nezvládá, neumí, a tedy neplní. Takže logicky tedy ani nenaplňuje tu svou zákonnou povinnost. Rada, co dlouhodobě a opakovaně, (resp. periodicky, patologicky, apod.), neplní své zákonné povinnosti vůči veřejnosti, a nenaplňuje zákon, resp. zákon porušuje, tak ta nemá co pohledávat na místě, kde je. A na to mají dohlížet (ergo to má kontrolovat Sněmovna, no a nyní už i Senát – takže) poslanci a senátoři. A ti k tomu mají dostatek účinných nástrojů. Jde ale o to, jestli je dostatečně, či dokonce vůbec řádně využívají – a opět ve prospěch veřejnosti = občanů, voličů a daňových poplatníků, co je také ze zákona mají řádně zastupovat – v rámci té tzv. „zastupitelské demokracie“ – i o tom a hlavně podle dikce Ústavy skládali ten svůj poslanecký / senátorský slib. A jaký je z pohledu veřejnosti výsledek? Jak ten aktuální, tak i dlouhodobý? Za celých těch 33 let? To ať si všichni přeberou sami. Už bezmála za půl roku jsou volby do Sněmovny a „hin sa hukáže“. Poslanci, senátoři a členové Rady ČT už tedy moc času k nápravě nemají.

Suma sumárum: Lidu, národu a jeho okolí už je naprosto jasné, že tahle 5-1 koaliční vláda, sněmovní 104ka, Senát, vedení ČT pod „velením“ Součků & spol., a i ty další party & partičky, jsou totál brutál úplně k ničemu. A že už je načase něco s tím udělat – nejpozději letos na podzim. A to je už asi fakt poslední šance na řešení poklidnou cestou (tzv. parlamentní).