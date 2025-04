Pavel Foltán: Na tenkém ledě Souček, Senát, ČT, Baxa & spol.?

Senát se pachtí s takzvanou „Velkou Mediální Novelou“ (podle vox populi „VeMeNo“) z Baxovy 5-1 koaliční dílny a ztrácí se v slepých uličkách – parafrázováno s jednou písní z jedné filmové komedie. Ta rozpadající se dezorientovaná 5-1 koalice tam ten Senát zahnala v rámci vlastního zahnání sebe samé. Inu, kdo chce kam …

Nejen z nouze odvahy a invence Senát zkouší variantu brod formou skrčky a úskoku (takto disciplin z „pětiboje otrlých politiků & úředníků“) v podobě zástupné legislativní kličky, anóbrž pastičky „hop na špek“ pro ostatní parlamentní partaje (čili včetně těch sněmovních, zejména opozičních) s neúplným a polovičatým kvázi návrhem na cosi jako ústavní novelku, že by jako teda právě na jejím základě NKÚ získal kompetenci kontrolovat, jak ČT hospodaří. Tahle nepříliš povedená fintička (štatlaři by řekli fligna) má háček i v tom, že NKÚ může i to hospodaření ČT kontrolovat už dávno (a to i bez téhle slavně mejnstrýmem přemedializované senátní novelky). A nelze vyloučit (spíš to lze předpokládat), že hlavní iniciátoři téhle fintičky to velmi dobře vědí. A nevědí-li, pak je to jejich pivo (rozlitý) – jak jsme říkávali s Karlem Krylem už v první polovině 90. let. A tahle fintička sleduje hlavně to, aby na jejím pozadí Senátem tiše prošlo to „VeMeNo“ i s tím valorizačním navýšením těch TV poplatků, tzv. „koncesionářských“ (chyba v termínu – a nejen v termínu). Při tom tu ale ve skutečnosti primárně vůbec nejde o těch „pár kaček“ měsíčně. Jde tu o víc. Jde tu o princip. A jde tu o systém.

Další pihou na kráse toho „VeMeNe“ je mimo jiné i to, že v případě jeho schválení nastane kolize zájmů, EU-směrnic, atd. – v důsledku tzv. nepřípustné státní podpory a podobných vazeb. Tohle tady už dlouho reálně hrozí. A nejsem sám, kdo na to už nějakou dobu opakovaně upozorňuje (psal jsem o tom hned i v nějakých glosách – a mám dojem, že např. i zde na Parlamentních listech). Důsledkem by asi mohly být i dost vysoké pokuty ze státní kasy = z peněz daňových poplatníků = tedy z našich kapes (sic!) – přičemž ani tyhle pokuty asi páni senátoři & páni ministři platit ze svých osobních kapes nebudou. Nebo že by už konečně oni sami platili?!? A kdo to zajistí? A kdo to zkontroluje? Ale to nebezpečí kolize a následných sankcí za nepřípustnou státní podporu tihle bohorovní senátoři vůbec neřeší. Proč asi? Nechce to změnu?

Senátoři neřeší ani jeden z podstatných problémů ČT na ploše „VeMeNe“ a v okolí – v čele s veřejnou mediální službou, atd., atd., atd. Senátorům zjevně nevadí ani to, že celý ten systém je už od počátku špatně. Takže logicky žádná novela (byť i velká, nebo sebevětší) nemůže napravit už od počátku chybné nastavení. Já osobně o tom tady mluvím (kudy chodím) už 33 let. Ale ti mrtví brouci to nechtěli a nechtějí řešit.

A senátoři neřeší ani Součkův nekorektní nátlak (diplomaticky a velice mírně řečeno). Asi jim nevadí, že i tímhle už v očích celé společnosti ztrácejí poslední zbytky glancu – jsou-li tu ještě vůbec nějaké ty zbytnělé zbytky zbytků. Inu, je to jejich pivo (rozlitý).

To, co nevidí (anebo nechtějí vidět?) ti senátoři, to už pomaloučku začíná docházet i některým členům Rady ČT – jak se zdá z jejich projevů poslední dobou. Ale zdá se, že ani to nic neřeší a nic nevyřeší – alespoň podle gusta plátců TV poplatku, jejichž pohár trpělivosti už pomalu, ale jistě přetéká. A už se všemi. A lid má svou paměť.