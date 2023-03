Petr Brandtner: Prouza a jeho politický boj

reklama

Například na svůj blog pod hlavičkou Seznam Médium tuhle napsal: „Po vyslechnutí rozhovoru se Zdeňkem Nekulou v Českém rozhlase ve mně sílí přesvědčení, že se pan ministr nechal napsat na výplatní pásku Agrofertu. U minulé vlády to bylo normální, pokračování téhle praxe za nové vlády mě trochu překvapuje. I když asi bych se neměl divit – slov o deagrofertizaci jsme před volbami slyšeli víc než dost, ale po nástupu Zdeňka Nekuly na ministerstvo zemědělství se odvážné plány nenápadně uklidily do šuplíku. Pan ministr se na Českém rozhlase nechal slyšet, že „pokud je někdo větší, tak to ještě automaticky neznamená, že zneužívá svého postavení“. Tato slova byla vyřčena, když se snažil popřít, že právě Agrofert disponuje na trhu s řadou potravin dominantním postavením.“ A pokračuje dále: „Kdo jiný tady více křiví trh s potravinami než moloch jménem Agrofert? Má pod palcem obchod se zemědělskou technikou, výrobu hnojiv, zemědělskou prvovýroby i potravinářské podniky.“ Nakonec pointuje: „Chci proto panu ministrovi Nekulovi důrazně doporučit, aby přestal zobat z ruky Andreji Babišovi a dalším agrobaronům a začal konečně dělat něco pro malé a střední zemědělce a pro spotřebitele.“ A v podobném duchu zahovořil i pro televizi CNN Prima News. Tolik nesmyslů na pár řádcích abys pohledal.

O co vlastně Prouzovi jde? Předně o osobní vendettu vůči Babišovi, kterou zřejmě někde v sobě skrývá už od časů sobotkovsko-babišovských klání v roce 2017. Také, a to je pro Prouzu vyloženě typické, se chce zviditelnit, a to možná na co nejpopulističtější vlnce. Tentokrát si vzal na paškál spotřebitelské ceny potravin, za jejichž růst viní bez důkazů, jen emocionálními výkřiky, Agrofesrt. A tak si troufá autoritativně radit ministrovi Nekulovi, co má dělat, aby konečně zahubil ten protivný hmyz jménem Agrofert.

Ministr Nekula má však i lepší rádce než je samozvaný Prouza. Nechal ustavit odbornou mezirezortní skupinu, která má podrobnou analýzou potravinové produkce i trhu zjistit, v čem tkví skutečné příčiny onoho zvyšování maloobchodních cen. Jenomže realistická a věcná analýza je Prouzovi proti mysli. Zatímco naopak Agrární komora vznik Nekulovy skupiny vítá. „Hlavním viníkem drahých potravin jsou zvýšené náklady, kterým čelí všechny články dodavatelsko-odběratelské vertikály,“ jak se vyjádřil prezident komory Jan Doležal.

Prouza na to kontroval dalším politickým nařčením: „„Kdyby chtěl něco skutečně udělat s cenami potravin, tak začne řešit dominantní postavení holdingu Agrofert na zemědělsko-potravinářské vertikále v České republice.“ Potíž je v tom, že tato věta se nezakládá na pravdě. Agrofert u žádného výrobku nemá takový podíl na trhu, aby si mohl diktovat ceny. Česká republika je navíc součástí otevřeného trhu EU, a tak se na něm volně pohybují nejen čeští výrobci, ale také nadnárodní potravinářské koncerny, mnohem větší a silnější, než je Agrofert. A co se týče různých vlastnických přesunů či slučování podniků, transakce Agrofertu v tomto směru vždy hlídal Úřad pro hospodářskou soutěž, možná o to bedlivěji, jak je to známá firma i její zakladatel.

Závěr je jasný jako facka: Tomáš Prouza dělá politickou kariéru na vlně tzv. deagrofertizace. Vzpomeňte, jak tímto bezobsažným a účelovým slovem šermovali politici dnešní koalice ihned po volbách. Dá se ale snadno dovodit, že kdyby si ověřili pravdivost svých tehdejších radikálních tvrzení o tom, kterak Agrofert „prorostl státní správu“, jistě by nám to sdělili. Mezitím ten pojem zmizel z veřejné diskuse a vrací ho sem právě až Prouza a tím poškozuje celý trh - zemědělce, obchodníky, výrobce – a v důsledku samotné spotřebitele. Proto není důvodu mu naslouchat a brát ho vážně.

