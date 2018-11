Petr Dufek: ČNB ohlásila přestávku

Letos už počtvrté v řadě a celkově popáté zvýšili centrální bankéři hlavní úrokovou sazbu ČNB. Dostala se tak na nejvyšší úroveň za posledních devět let, na které by dokonce mohla pár měsíců setrvat. Nová prognóza sice ještě mírný posun nahoru předjímá, nicméně vyjádření guvernéra na tiskové konferenci vyznělo jednoznačně ve prospěch klidu zbraní. Tedy alespoň na nějaký čas.

Z plánované nečinnosti by ČNB mohla opět vytrhnout koruna, která má i podle nejnovější prognózy začít brzy rychle posilovat. Hned v prvním čtvrtletí příštího roku by se podle ní měla koruna přiblížit hranici 25 EUR/CZK a ve druhém čtvrtletí jí dokonce zdolat. Takže se v podstatě má vrátit na trajektorii, kterou předpovídaly už předchozí prognózy nerealizované v důsledku nepříznivých zahraničních okolností.

Původní příběh se nemění, změnilo se pouze načasování. Stejně tak zůstává v platnosti očekávání centrální banky, že ekonomika začne po krátké přestávce opět akcelerovat a její růst už v úvodu roku dosáhne dokonce 3,5 %. Na dílčí podrobnosti prognózy si sice musíme počkat, nicméně je pravděpodobné, že růst má vzhledem k napjatému trhu práce obstarat především vyšší produktivita.

Otázkou je, v jakém odvětví či oboru, vezmeme-li v úvahu nepříliš světlé či omezené vyhlídky automobilového průmyslu, který je dlouhodobě největším oborem tuzemské ekonomiky.

Největší slabinou nového výhledu centrální banky se však může opět stát kurz koruny, která se už zhruba půl roku nechce „řídit“ modelem ČNB. Na únorovém zasedání tak mohou třeba centrální bankéři znovu řešit otázku, jak zpřísnit měnové podmínky v situaci slabší koruny, nebo zcela nekorektně řečeno, zda koruně znovu nepřímo nepomoci pomocí vyšších úrokových sazeb. Poté se možná pozornost ČNB začne upírat zřejmě jinam. Třeba na to, že se ekonomice nemusí dařit až tak výborně, jak předpovídá model, nebo že se v zahraničí začnou objevovat rizika podkopávající dosavadní prognózy. Už je jich docela dost, takže by bylo překvapením, že by mohly tak rychle zmizet. I proto by pak další potenciální únorové zvýšení sazeb mohlo být na čas (pro rok 2019) i tím posledním. Uvidíme…

autor: PV