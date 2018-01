Petr Hampl: Bahno

Konspirační teorie se nám začínají vyloženě kupit. Pokaždé si myslíme, že už to nemůže být stupidnější a pokaždé dokážou klesnout ještě níže. Další úrovně dna dosáhl delší text publikovaný serverem Hlídací pes oligarchy Karla Janečka. Autorkou je aktivistka KDU-ČSL Alexandra Alvarová. Z článku se dozvíme, že Putinovi lidé postupně vyvolali sociální rozdíly mezi lidmi, pak snížení životních šancí nižších vrstev, pak způsobili, že si to lidé začali uvědomovat, pak putinovci vyrobili rostoucí lidový hněv a zrození konfliktu mezi lidem a elitou. Je to vlastně docela rozumný popis vývoje sociální struktury. Až na to, že místo přirozených společenských mechanismů pokládá za hlavní hybnou sílu spiknutí ruských agentů.

Teorie Alexandry Alvarové má obvyklou konspirační strukturu. Fascinující vyprávění, strhující příběh, hodně emocí, a do tohoto kontextu je zasazeno pár pravdivých faktů (ano, lidé jsou opravdu naštvaní). Nechybí ani odvolávka na autorčino skryté vědení – dostala se prý k jakému tajnému článku, kde náčelník generálního štábu dává ostatním Rusům pokyny jak rozvrátit Západ. Ten časopis si čtenář pochopitelně nemůže obstarat. A paní Alvarová se nenamáhá vysvětlit, proč ruský maršál vydává pokyny prostřednictvím časopisového článku. Ale to je detail. Tak jako jiné konspirační teorie, i vyprávění Alvarové je absolutně odolné vůči faktům. Žádný nový objev, žádná nová skutečnost ho nemůže zpochybnit. Jenže, jak si už před téměř 100 lety všimnul Karl R. Popper, je-li nějaké tvrzení pravdivé bez ohledu na fakta, buď je to konstatování bez obsahu nebo se jedná o podvod.

Přemýšlivějším vlastencům doporučuji text paní Alvarové ke čtení. Všimnete si na něm všech chyb a myšlenkových zkratů, které nám můžou uniknout při čtení jiných spikleneckých teorií, které zase kolují mezi dobrými lidmi.

Jenže zmíněný článek je ještě zajímavější z jiného důvodu. A sice kvůli odbornému výrazu „bahno,“ který autorka používá pro část svých spoluobčanů. Z kontextu se zdá, že se jedná o přibližně čtvrtinu obyvatel s nejnižším příjmem. V hádce nebo jiné emotivní situaci člověk řekne ledacos. Ale tady je „bahno“ součástí analytického textu, který prošel redakcí. Pod článkem běží čtenářská diskuze fanoušků Karla Janečka, ani jim nepřipadá divné mluvit o lidech jako o „bahně.“

Před pár dny jsem řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy, že za jeden z největších průšvihů současné doby pokládám mizení solidarity mezi sociálními vrstvami. Bohatí se na chudé nedívají se směsí pohrdání a soucitu, nýbrž se směsí pohrdání a nenávisti. Když někoho označuji „bahno“, připravuji si půdu pro nějaké čištění. Bahno zmizí a svět bude lepší. Možná zmizí za ostnatými dráty, možná zmizí v plynových komorách. Detaily přece nemusíme řešit. Potom samozřejmě nevadí dovoz džihádistů, kteří to bahno podřezávají, vyhazují do povětří a znásilňují. Pořád je to jenom bahno. Což lepším lidem nebrání čerpat na bahno dotace. Paradoxem je, že spousta lepšolidí, kteří zmínce o bahnu tleskají, na tom ve skutečnosti není o moc lépe a dost možná se v nejbližší době taky stanou bahnem.

Mimochodem, je dobré si všimnout, že když vlastenci nadávají na sluníčkové kolaboranty, má to poněkud jinou strukturu.

Často se řeší, jak jim pomoci, aby se opět stali „normálními.“ Nejčastějším nabízeným lékem je soustavná fyzická práce. Hledají se mechanismy, které ze zdravých normálních lidí vytváří ty skutečně nebo domněle strašné kavárenské povaleče.

Na druhé straně nic podobného nevidíme. Nikdo se nezajímá, proč se lidem daří špatně a jak jim pomoci. Jako by jediným problémem bylo udržet je daleko od volebních místností.

Mám pro vás nápad, paní Alvarová. Nechte zlámat nohy všem s nižším než průměrným příjmem! Pak budete mít jistotu, že k volbám chodí pouze ti správní. Jenom nevím, kdo na vás potom bude makat.

