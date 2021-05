Petr Hampl: Hurá! Budeme ještě chudší!

Vždy je lepší být oblíbený než být neoblíbený. To platí i pro národy. Je výhodné, když nás mají v jakékoliv cizí zemi rádi. I kdyby to měla být třeba jenom Rwanda nebo Gambie, kde nemáme žádné zájmy. Nikdy totiž nevíme, kdy se to bude hodit. Nic to nestojí, a třeba jednou zjistíme, že to usnadní nějakou zakázku nebo nákup surovin.

Jenže ono se to dá popsat taky z druhé strany. Když vás někde mají rádi a začnou vás nesnášet, je to ztráta. I u té Rwandy by to byla škoda. Ale když se to stane u země se 150 miliony obyvatel, která je navíc klíčovým dodavatelem nerostných surovin, je to katastrofa.

Přesně to se povedlo současné a předchozím vládám. Dokázaly změnit Rusko ze země, kde být Čechoslovákem otevíralo téměř každé dveře, v zemi, kde jsme pokládáni za nepřátele. Taková škoda se špatně vyčísluje, ale zcela jistě se pohybuje v řádech minimálně stovek miliard korun.

Pokud bychom za to něco dostali někde jinde, snad by se to dalo chápat. Třeba 90% slevu na americké zbrojní dodávky po dobu 20 let. Nebo zproštění povinnosti přijímat migranty. Ale úplně zadarmo? Divoši svou zemi občas měnili za korálky a zrcátka. My jsme nedostali ani ty korálky. Pokud nepočítáme vyznamenání plukovníka Koudelky. Blýská se hodně?

Člověk si nemůže nevšimnout té exploze nadšení na twitterových a jiných účtech či v politických prohlášeních. Kavárna jásá. Hurá! Sláva! Zničili jsme hodnotu za bilion! Budeme ještě chudší! Není to úžasné?

Teď můžeme ještě zbourat polovinu mostů a zavést objížďky. Nebo zapálit lesy. Nebo vyhodit do povětří železniční koleje. Kdyby se někdo radoval z poškození Ruska jakožto domnělého či skutečného nepřítele, dalo by se to pochopit (byť s tím třeba nemusíme souhlasit). Ale radovat se jenom z toho, že vlastní země poškozena, to už je za hranicí šílenství.

Všimněte si také, že to nakonec neprovedli Piráti, od kterých by se to dalo čekat. Dokonce ani žádná ze dvou místních poboček sudetoněmeckého Landsmanschaftu, ODS a KDU-ČSL. Tu hlavní špinavou práci odvedla Babišova vláda, tedy vláda pokládaná za umírněnou a dokonce mírně proruskou. Jenže tak je to pokaždé. Máme hrůzu z anticivilizačních extrémistů, a jejich program mezitím zavedou umírnění příslušníci politické třídy s lehce konzervativním nátěrem. Jako třeba Angela Merkelová nebo Tereza Mayová nebo Mark Rutte. Nebo Andrej Babiš.

Mimochodem, co ti lidé zničí příště?

