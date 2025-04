Petr Hampl: Konec Západu, jak jsme jej znali

Končí Západ? Nebo končí Západ, jak jsme ho znali? Tou frází je naplněný veřejný prostor, ale je to fráze falešná.

Západ jako prostor svobody, racionality, inovací a prosperity skončil někdy kolem roku 2000, kdy se naplno projevil účinek reforem 70. a 80. let. Ty reformy přinesly dramatický pokles hospodářské výkonnosti, zhroucení vzdělanosti, dosavadní morálky i mezilidské solidarity. Přinesly naopak obrovský nárůst mezinárodního obchodu a finančního odvětví. A taky multikulturalismus a 76 pohlaví.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 15% Nemám 76% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 1418 lidí

To, co liberálové nazývají „koncem Západu“, není nic jiného než pokus navázat na to, jak se západní civilizace vyvíjela od průmyslové revoluce do zmíněných reforem. Někdo může Trumpovy kroky označovat za brilantní, někdo jiný za nešikovné, ale nemůže být pochyb o tom, že se jedná o pokus o záchranu Západu. Nikoliv jeho konec.

Je paradoxem, že Ronaldu Reaganovi ani Margareth Thatcherové nikdy nedošlo, jaké následky musí jejich reformy přinést. Způsobili přesně to, proti čemu bojovali. A Donald Trump osobně si pravděpodobně neuvědomuje, že likviduje Reaganovo dědictví.

Stejný paradox platí o levici a pravici. Pravice strávila poslední generaci tím, že se pokoušela najít zdůvodnění, proč nenese žádnou odpovědnost za to, co způsobila. Mobilizuje proti důsledkům a propaguje příčinu, která k tomu vedla. Levice naopak proti tehdejším změnám bojovala, a zároveň nadšeně vítá následky absolutní nadvlády finančního kapitálu. Není divu, že na obou stranách to vedlo ke ztrátě schopnosti myslet.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Ceny potravin v Maďarsku klesly o pětinu Petr Hampl: Zvykli si Petr Hampl: Vrátí se staré předrevoluční časy? Petr Hampl: Daňový ráj Maďarsko