Petr Hampl: O amerických volebních preferencích

V Americe běží pokus vyřadit z politického života hlavního oponenta současného prezidenta a nikdo nedokáže říct, jak to dopadne a jaké to bude mít následky. Po posledních letech víme, že chování nové aristokracie je obtížně předvídatelné, protože rozhodnutí jsou generována v podstatě náhodně. Dokážeme víceméně předvídat, jak bude jednat ruské vedení, dokážeme předvídat čínské vedení, a dokonce i jednání party kolem Georga Sorose, protože každý z nich sleduje zřetelné zájmy. Americká politická elita jako celek je ale nepředvídatelná – příliš mnoho zájmů a iracionální davové chování.

Nicméně je tu něco snad ještě zajímavějšího. Kdyby se Biden utkal s Trumpem ve férových volbách, pravděpodobně by ho porazil! Byť těsným výsledkem. Shoduje se na tom většina výzkumů, bez ohledu na zaměření agentury a použitou metodiku. Z posledních deseti publikovaných výzkumů ukazuje šest Bidenovo vítězství a jen dva mluví pro Trumpa. A i ty „trumpovské“ výzkumy ukazují přesun hlasů ve prospěch Bidena.

Ano, navrch má ten stařec, trpící takovou mírou demence, že nepoznává jiné státníky a chvílemi zapomíná, že je prezidentem. Který s prohlubující se demencí ztrácí zábrany, takže prdí na veřejnosti a osahává holčičky ve svém okolí. Člověk, jehož syn je prokazatelně zločinec a který je viditelně manipulován monstry typu Blinkena a Nulandové. To jsou ty lidské typy, kteří by jindy prodávali drogy dětem a objednávali nájemné vraždy a shodou okolností získali příležitost stát se válečnými zločinci a zabíjet lidi po statisících. Po debaklu v Afghánistánu, rýsujícím se debaklu na Ukrajině a katastrofálních hospodářských výsledcích má vysokou šanci vyhrát příští volby.

Jak je to možné? Docela jednoduše tak, že člověk ve volbách neodpovídá na otázku „kdo by byl nejlepším prezidentem“, nýbrž „co je v zájmu mé sociální vrstvy“. Vyhrává tedy ten, za kterým stojí silnější koalice společenských vrstev. A Trumpova koalice z roku 2016 se rozpadla, aniž by byla nahrazena něčím srovnatelně silným. Koalice, kterou sestavil ještě Soros před svým odchodem do důchodu, zatím funguje.

(zdroj: petrhampl.com)

