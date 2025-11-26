Milan Knížák: Máme krátkou paměť?

Před několika dny jsem si přečetl na internetu vítězné heslo, jak bude německá armáda brzy nejsilnější v Evropě. Dodnes mně to straší v hlavě.
Když skončila 2. světová válka, zatím nejničivější válka všech dob, bylo mně 5 let. Dodnes jsem nezapomněl na hrůzy bombardování. Tuto válku vyvolal Německý národ, který se nechal omámit křikem primitivního diktátora. Nemůže se situace opakovat?
Sledoval jsem v televizi soutěž Na lovu, kde jedenkrát týdně se hraje o peníze na charitu. Dva mladí herci odpověděli, že jejich vyhrané peníze půjdou „na zbraně pro Ukrajinu“. To je divná charita. Svět se asi zbláznil. Levá je pravá, hlava jsou nohy. Nechci se dožít další hrůzné války. Ta by rozlomila zeměkouli.
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
autor: PV