Jiří Paroubek: Prezidentovy absurdní požadavky

27.11.2025 16:47 | Glosa

Andrej Babiš jako pravděpodobný příští premiér navštívil prezidenta republiky na půlhodinovou schůzku, aby mu předal seznam předpokládaných ministrů jeho připravované vlády.

A musím dodat, že Andrej Babiš je už po týdny v absurdní situaci. Byl prezidentem pověřen jednáním o vytvoření nové vlády, což je krok, řekl bych, mírně řečeno neústavní. A Andrej Babiš nemá v tuto chvíli jistotu, že bude příštím premiérem. Předchozí požadavek prezidenta, aby mu předložil programové prohlášení příští vlády, když není ještě ani jmenován premiérem a jeho vláda de iure ani neexistuje, jsou opravdu absurdní a mírně komické. Zdá se, že prezident, respektive jeho "chytré" okolí, ti různí Žantovští a Kolářové, žene prezidenta do konfliktu s šéfem výkonné moci, tedy budoucím premiérem. Jejich velkým přáním je znemožnit jmenování Andreje Babiše premiérem. Proto se snaží o to, aby prezident stupňoval své legislativní kutilství, své neústavní požadavky. Prý chce ještě před jmenováním Andreje Babiše premiérem slyšet to, jak vyřeší svůj konflikt zájmu. Podle ústavy má nový premiér, ať se jmenuje Babiš nebo Ocásek, právo a povinnost do 30 dnů po jmenování řešit svůj konflikt zájmu. Pokud se v něm vůbec nalézá.

Andrej Babiš se zřejmě v konfliktu zájmu skutečně nalézá, ale prezident by měl ctít ústavu státu. A neměl by zdržovat jmenování Andreje Babiše premiérem už také proto, že Fialova vláda prokázala naprosto nekompetentnost (nejen) při přípravě návrhu státního rozpočtu na příští rok, takže hrozí, že její návrh rozpočtu půjde rovnou do koše. Dostala sice od sněmovny 20 dní na to, aby udělala potřebné rozpočtové změny, ale ten "její" rozpočet je natolik chybný, že ho přepracovat ani nemůže. A bude tedy tvrdošíjně trvat na tom, že vlastně její rozpočet na příští rok je fajn. A že tedy Babišova vláda, která ještě neexistuje, si vlastně vymýšlí. Respektive, že chce realizovat svůj  program; své předvolební sliby na úkor návrhu státního rozpočtu roku 2026 Fialovy vlády. Tyto věty členové Fialovy vlády naprosto drze a neomaleně opakují jako kolovrátek. A možná, že snad tomuto nesmyslu sami uvěřili.

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny byl jasný. Dosavadní opozice zvítězila a dosavadní vláda včetně pirátů byla poražena. A to by měl prezident vzít na vědomí a neměl by hnát společnost do dalšího konfliktu. Je velmi pravděpodobné, že příznivci nově vznikající vlády by mohli vyjít do ulic podobně jako to učinil spolek Milion chvilek, když 17.11. aktivizoval příznivce současné vlády. A kam až by tato konfrontace ulice dospěla? Chápou vůbec lidé kolem prezidenta Pavla, ta kávová sedlina na Hradě, kam až můžou tuto zemi dovést? Lidé potřebují klid.

Revizi vládního prohlášení vznikající vlády a jejich záměrů se  prostě hradní skupině nepodaří dosáhnout. Babišova vláda chce jít jinou cestou nežli ta Fialova ve vnitropolitických i zahraničně politických otázkách. A je to tak dobře. Voliči rozhodli o tom, že chtějí zásadní změnu.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

