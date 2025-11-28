Pavel Foltán: „Pane Pávek, já nechci k Turkovi“

Hradní posádka prý už nemá ve štábu poradců předchozího právníka JUDr. Kyselu, co radil a možná ještě radí senátním tajvánkům (dříve z devítiletky v Telči). A podle některých mééédyja mejnstrýmů byl JUDr. Kysela prý ústavní právník, avšak podle jiných pramenů JUDr. Kysela učí na pražské fakultě sociologii. Podle vox populi tedy ani není divu, že ten extenzivní přístup k „výkladu“ ústavní dikce je širší, než nejširší nádvoří Hradčan & okolí.
Ústavní předpisy spadají do veřejného práva, přičemž v právu veřejném platí princip, že co není zákonem (tj. i ústavním zákonem) výslovně povoleno, to je zakázáno. Čili ani ony tzv. „ústavní zvyklosti“ nejsou pevně vyfutrované oficiálním právem, takže ani na nich nelze stavět pevné základy jakýchkoli právních konstrukcí, babylonských věží a dalších vzdušných zámků, či schodů do nebe nejenom pražských, bruselských a jiných kaváren. Ty tzv. „ústavní zvyklosti“ jsou zhruba toho druhu, jako byla kdysi ta havloidní „nepolitická politika“, co tu po ní dodnes kolem politických serpentin rostou velmi kyselé plody těšínských jablíček. A tuhle podle vox populi prý evakuovali letiště v Ruzyni, protože jakýsi cestující prý měl v žebradle granátová jablka.
Kdekdo z lidu sprostného v podhradí a čím dále od hradu dále ve všech směrech od Prahy hned po volbách začátkem října pochopil, že ta současná sněmovní většina klidně může de facto „vládnout“ i bez vlády velkomožně ofišl požehnané tou hradní posádkou, protože ta aktuální 108 si prohlasuje cokoli (podobně, jak to až do voleb dělala ta fialová 5-1 koalice dnes už bývalá díky většině voličů a PánuBohu). Tak to je a tak to bude. Voliči rozdali karty a commedia finita. Lid (i vox populi) stráví např. i to, když Turek nebude zaminýrem, ale třeba „jen“ poslancem. To není to hlavní, oč tu běží. Stanjura namazal velkou malou domů, takže bez diskuze je tu důvod podstatně zeštíhlit hradní pokladničku, což pochopí všichni „poddaní“. Ale první politručka za to asi při nejbližším PŠM hradní posádce zvedne štábní kulturu.
Švejkův národ se zcela nepochybně náramně baví, jak hradní posádka degraduje a potápí sebe samu. Sice na účet lidu, ale ten lid ví, že karma je zdarma, takže jednou si to ten lid vybere i s úroky a s úroky z úroků. Třeba už za pár let v rámci příštích prezidentských voleb. Vox populi už delší dobu mluví o tom, že v tom už je předem rozhodnuto. A to právě tou bezprecedentně nedůstojnou cumbefél apanáží pro první důstojnici. Správnej chlap musí manželku uživit sám – i v tomhle ten vox populi má recht. Bez debat.
A další reminiscenční citace z vox populi? Tak např.: „Jde poručík z kasáren, hlavu plnou prasáren.“ Fuj! (zdroj: Vodňanský / Skoumal).
autor: PV