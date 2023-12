Petr Hampl: O tom, jak pečlivě nás stát chrání

reklama

Myslíte, že je to nějaký pořad z Primy, kde se vyjadřuje Michael Žantovský? Omyl! Jedná se o podvodné video, kde je k Michaelu Žantovskému přidabován hlas, který říká, že se domluvil s Andrejem Babišem a že společně provozují skvělý projekt. Každému, kdo pošle na určitý účet 5 200 korun, budou už navždy posílat 200 tisíc korun měsíčně. Takže honem pět tisícovek! Za tu šanci to stojí.

Odporný podvod zaměřený na ty skupiny, kde pět tisíc je mnohdy hranicí mezi přežíváním a exekucí. Nebo které už v exekucích jsou.

Zajímavé je, že jsou toho plné sociální sítě a nikomu to nevadí. Jo, kdyby v tom videu zaznělo, že premiér Fiala je vůl, to by se daly do pohybu stovky policistů a aktivistů. To by se blokovalo! To by se zavíralo! To by se aktivoval interpol a drzý chlapík by byl přivezen z ciziny v poutech. Žádná námaha a žádné náklady by nebyly dost velké. Před něčím takový musíme být důkladně chráněni.

Ale když nás někdo chce jenom přepadnout nebo okrást, to nestojí za řeč.

(zdroj: petrhampl.cz)

Psali jsme: Petr Hampl: O rakovině džihádistické propagandy Petr Hampl: O vzorných muslimských rodinách Jako víno. ČT v noci pustila dokument, který po 6 letech uzrál Dienstbier, Rozumek, Faltová... České uprchlické neziskovky a byznysplán na páchání dobra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE