Petr Hampl: Vzdělanost jako třetí fronta

Pár podvodníků na tom vydělalo slušné peníze, a potom to přestalo. Ne proto, že by se vydávaly stovky milionů na boj proti hoaxům. Nic takového tehdy neexistovalo. Lidé se prostě postupně naučili, jak funguje počítač.

Ze stejného důvodu dnes nenarážíme na podvodníky, kteří by vám prodávali veterinární přípravy pro maličké koníky, co máte pod kapotou auta. Není to proto, že by bojovníci proti hoaxům odváděli skvělou práci. Každý se už pod kapotu někdy podíval, a ví, že je to blbost. I když není vyloučeno, že za pár let pro to prostor vznikne.

Davový pád do iracionalita a místy až šílenství, který přispěl k tomu, že místo omezených několikatýdenních opatření máme vleklou epidemii s desetitisíci mrtvých a bilionovými škodami, za tím je docela obyčejná nevzdělanost. Žijeme ve světě, kde téměř nikdo neví, co je buňka, co je gen, DNA nebo RNA. A kde téměř nikdo neumí zacházet s pravděpodobnostním počtem ani srovnávat rizika.

Víme to tak nějak intuitivně. Třeba tak, že buňka může být přirovnána k cihličce, z jakých je vystavěno lidské tělo. Je to přirovnání správné, ale naprosto nedostatečné pro pochopení mechanismu, jakým třeba viry napadají lidské buňky. A zdravý selský rozum, který vám pomůže správně odhadnout, že na každé daňové reformě vydělá pár korporátních kapitánů a obyčejní lidé pokaždé prodělají, ten vám nevysvětlí rozdíl mezi DNA a RNA.

Máme tedy populaci naprosto bezbrannou vůči podvodníkům. Čipy ve vakcínách, spajkové proteiny vyzařované očkovanými lidmi a viry množené na roušce jsou jen vrcholem ledovce. Když se dnes lidé hádají o to, jestli očkovaní lidé dál předávají nemoc, zpravidla ani jeden z neví, jak funguje ochrana vytvořená očkováním a jak je virus předáván.

Cesta k nápravě nevede přes vyvracení hoaxů (které mimochodem nefunguje), ani ve vysvětlování jednotlivých záležitostí kolem očkování. Mnoho lidí už si udělalo názor a nedají se přesvědčit. Cesta je ve vysvětlování a šíření správných informací o statistických metodách, pravděpodobnostním počtu, hodnocení rizik, o roli různých molekul v lidském těla a podobně. Bez toho, že by to bylo spojována s konkrétními opatřeními (třeba jestli má cenu nosit roušky). Je to cesta pomalejší, výsledky se neprojeví v nejbližších týdnech, ale v dalších vlnách společenské diskuze se projeví.

Sem by měly směřovat peníze! A ne do „vyvracení hoaxů“, které stejně berou vážně jenom ti, kdo byli korektního smýšlení již dříve. Není nejmenších dokladů o tom, že by „vyvracení hoax“ přesvědčilo byť i jen jediného člověka.

Projektů jako www.isibalo.com by měl být plný český internet, měly by být zábavné, a měly by být určené i pro dospělé. To by nás posunulo!

Jenže ono to má dvě stránky. Populace má rozumět biologii kvůli epidemiím a zároveň by měla věřit obludným blbostem o globální klimatické změně a má s pochopením přijímat kroky, které ničí zemědělství, ničí krajinu, způsobují ekologické pohromy a ožebračují místní obyvatelstvo (a které jsou dnes souhrnně označovány jako „zelený nový úděl“). Příslušníci nové aristokracie jsou naučení vypínat mozky na povel, ale tohle nemůžete čekat od celé populace. Vzdělání je pro liberálně-demokratický systém hrozbou. Skutečnou hrozbou. Obyvatelstvo má být schopno jednotlivých úkonů typu vystavování faktur nebo práce u předem seřízených strojů, ale nemá být tak chytré, aby ten systém dokázalo obelstít. Ostatně, jedno z železných pravidel naší doby říká, že státní ani korporátní byrokracie nebude dlouhodobě podporovat nic, co by lidem poskytlo více nezávislosti. To platí i pro vzdělání.

Není náhodou, že české školství prošlo v posledních 20 letech nejděsivějším snížením úrovně v dějinách, a že Bob Kartous, klíčový architekt reformy školství i klíčový architekt zavádění cenzury, ve své knize No future opakovaně vyjadřuje přesvědčení, že učit se ve škole matematice a fyzice je jako vjet „na parostroji do světa virtuální reality.“

„Každá žena, která si vezme do pánského kolektivu sukni s vysokým rozparkem, potenciální kontrarevolucionářkou a každý muž, který se za ní otočí, potenciálním kontrarevolucionářem,“ napsal jsem před časem. Dnes doplňuji další frontu – každý, kdo pomáhá lidem lépe zvládnout matematiku, fyziku, biologii a chemii pracuje pro rozvrat současného globalistického systému a pro záchranu normálních lidí.

O té dámy s rozparkem i o tom mládenci, co píše kurzy chemie určené pro normální lidi (nikoliv pro budoucí členy uzavřených vědeckých komunit) platí, že pracují pro změnu k lepšímu, dokonce i když jsou sami sluníčkáři.

(zdroj: petrhampl.com)

