Petr Jahn: Jeden den v Senátu – NKÚ, mediální novela a velryby – část 1.

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Hany Kordové Marvanové, Miloše Vystrčila, Jitky Seitlové, Zdeňka Nytry, Ondřeje Lochmana, Jany Mračkové Vildumetzové, Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Tedy o kontrole veřejnoprávních médií NKÚ.

(Celý stenozáznam z 8. schůze je ZDE.)

Senátorka Hana Kordová Marvanová:

Shrnu, že celkem ten návrh podepsalo z vás 38 senátorů napříč senátorskými kluby.

Nejvyšší kontrolní úřad dále vykonává kontrolu hospodaření právnických osob zřízených zákonem poskytujících veřejnou službu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání. Takovými právnickými osobami zřízenými zákonem jsou právě Česká televize a Český rozhlas. Jedná se o jednoduchou, stručnou novelu ústavy. A asi víte, už se o tom diskutovalo, ale dřívější návrhy byly totiž širšími novelami ústavy. A nebyla pro ně z tohoto důvodu získána podpora. Myslím si, že takto pojatý úzký návrh – a tak, jak jste to i vyjadřovali v diskusích, které jste společně měli, tak má šanci, doufám, v Senátu získat vaši podporu. A pokud by se to stalo senátním návrhem zákona, tak potom by Senát mohl ten návrh postoupit Poslanecké sněmovně. Paní senátorka na to šla od lesa. Žádné širší úpravy, žádné přílepky (tedy žádné samoúčelné zdržování), jen čistá materie. Otázkou je, proč na to nikdo nepřišel dříve… Asi nebyla „politická vůle“.

… ono se to objevuje i ve stanovisku legislativního odboru – kteří říkají, že nepotřebujeme další kontrolu, že stačí kontrola ze strany Rady České televize, ale to jsem chtěla upozornit, že nestačí, proto také vlastně i ve vládním prohlášení je navrhována tato vnější kontrola nezávislým orgánem, nezávislým na České televizi a na Českém rozhlase. A je to důležitý prvek kontroly. Prostě nestačí jenom kontrola radou, která ani nemá ty profesionální schopnosti, Radou České televize, Českého rozhlasu, ale ani se nedostane ke všem potřebným podkladům. Na což Rada České televize je opakovaně upozorňuje. Takže já budu moc ráda, když to podpoříte. Veledůležitý odstavec. Tedy, po více než třiceti letech paní senátorka pojmenovala to, co kritici bezuzdné veřejnoprávnosti tvrdí celá desetiletí, že veřejnoprávní média nepodléhají žádné profesně relevantní kontrole! Tak mě napadá, proč ještě všechny ty rady platíme?

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová:

Opravdu mě velmi znepokojuje stanovisko, které předložila legislativa Senátu, která říká, že zpochybňuje důvodnost a nutnost kontroly České televize a Českého rozhlasu. Prosím, já bych byla velmi ráda, abyste si všichni zkontrolovali nebo přečetli stanovisko k zákonu, který tady budeme projednávat za chvíli, velká mediální novela, kde vlastně všechno není žádný problém. A pak si přečtěte stanovisko k této novele návrhu ústavního zákona. My tady máme stanovisko od legislativního odboru Senátu. A ten nám to nedoporučuje. Ten nám říká, že nevidí nutnost kontroly Českého rozhlasu a České televize. Wow! Na tento odbor se budeme muset ještě podrobněji podívat. Pro koho asi pracuje? Áááá, modří už vědí…!

Předseda Senátu Miloš Vystrčil :

Ta důvodová zpráva nesděluje nic konkrétního. To neznamená, že nic konkrétního neexistuje. Existuje, možná se to do důvodové zprávy nevešlo. Nebo to tam nikdo nenapsal, protože to považoval za samozřejmé, jak jsme se my dohodli. Že to všichni víme. Že tušíme, že tady ta kontrola není v pořádku. Že jsou tam některé věci začerněné, na které potom nikdo nesáhne, ale nikdo tady neříká ze strany naší legislativy, že to není tak, že prostě ty důvody neexistují. Ten člověk už je tak politicky korektní a veřejnoprávně horlivý, že to jeho blábolení vůbec nedává smysl. Resp. by možná dávalo v jedné jednoduché větě.

Ministr kultury ČR Martin Baxa:

Tou první je to, že si trochu posypu popel na hlavu z toho důvodu, že ten návrh nebyl předložen přímo ze strany ministerstva. Mělo to kontext takový, že změny ústavy jsou v každém případě vždy významným zásahem do nejenom legislativního, ale i ústavního pořádku země. Nicméně shoda nebyla úplně v tom, jak široké má být rozšíření kontrolních kompetencí NKÚ. A jak běžela diskuse, běžel čas, tak došlo následně ke změně vládní konfigurace a v létě loňského roku se ten návrh už naplnit nemohl. Květnatá mluva pana ministra, zakrývající nejen nechuť tento zákon připravit a přijmout, ale i zdržovat, zdržovat a zdržovat. To mají politici napříč spektrem v malíku!

Jen připomenu, že k tomuto návrhu, to znamená zavedení kontroly NKÚ pro média veřejné služby, se hlásí všichni. Hlásí se k tomu politické reprezentace, hlásí se k tomu poslankyně, poslanci, senátorky, senátoři. A hlásí se k tomu i samotná média veřejné služby, to je důležitá věc. Uff… Tak to jsem v klidu.

Dnes existuje funkční kontrola médií veřejné služby. Existují kontrolní mechanismy, které toto umožňují. Je to samotná Rada ČT, ČRo, jsou to dozorčí komise, které mají tyto orgány. Veřejnoprávní média musejí zpracovávat výroční zprávu o hospodaření, takže určitě existuje kontrola hospodaření. Já ale vnímám jako velmi silnou poptávku veřejnosti v současné době, i veřejnosti odborné, k tomu, aby se kontrola rozšířila. A dovolím si poukázat na pozměňovací návrh pana senátora Hraby, který pan senátor i po nějaké domluvě s námi nepředloží, ale který obsahuje věci, které jsou prospěšné a užitečné. Je to třeba takto říci. Pozměňovací návrh pana senátora by byl v současné legislativě obtížně uplatňovatelný z hlediska toho, že rozšiřuje působnost tam, kde může být obchodní tajemství. Ale vydává se správným směrem. Který se ale nedá naplnit podle našeho názoru přímo cestou pozměňovacího návrhu, ale pokud by byla zavedena kontrola ze strany NKÚ, tak by se to vydávalo stejným směrem. Zde pan ministr Baxa zcela popřel stanovisko legislativního odboru Senátu a ani se u toho nezačervenal. Dokonce vyjádřil podporu návrhu senátora Hraby z Říčan (zvolen za slepenec KONS + ODS + Mon + Sv). To by se tedy chlapcům, co spolu hrají tenis, asi moc nelíbilo. Jenže pan ministr už tuší, že schvalování této jednoduché úpravy naší ústavy se asi nestihne. Tak proč by neprojevil trochu té politické odvahy, že?

Jen bych vás chtěl ujistit o tom, že si nemyslím, že média veřejné služby špatně hospodaří. Aby tam nevznikal takový dojem. Ale prostě ta veřejná debata se posouvá. Určitě o tom v následném bodě budeme hovořit. A pro posílení důvěryhodnosti veřejnosti nebo důvěryhodnosti médií veřejné služby v očích veřejnosti si myslím, že zavedení kontroly ze strany NKÚ je krok správný. A vlastně vydává se do budoucnosti cestou, která je i legislativně akceptovatelná. Tesat do kamene, že? Akorát že pan ministr je v nejlepším případě zasvěcený laik a o skutečném hospodaření veřejnoprávních médií neví nic.

Senátorka Hana Kordová Marvanová:

Vážené senátorky, vážení senátoři, jenom dvě tři poznámky. Možná je pravda, že důvodová zpráva je kusá, ale ona plně vychází z připravovaného návrhu, který připravovala vládní legislativa, pan ministr Šalamoun. A dokonce celý text, jednotlivé body důvodové zprávy, plně vycházejí z původně připravovaného vládního návrhu. Takže si myslím, že to odpovídá. S návrhem vyslovila souhlas jak legislativa Ministerstva kultury, tak jsem to samozřejmě i zaslala legislativě a prezidentovi NKÚ. Jasně, paní senátorka to má argumentačně vyfutrované, ale bude to stačit?

Ministr kultury ČR Martin Baxa:

Děkuji za slovo a dobrou vůli, pane místopředsedo. Já bych jen podtrhl závěrečná slova paní senátorky Kordové Marvanové ohledně důvodu, proč se to dělá. Aby se posílila důvěra veřejnosti v kontrolu a v média veřejné služby prostřednictvím kontrol od NKÚ. Je to důležitý aspekt. Je to věc, která je nezanedbatelná v té argumentaci. Určitě lze vést, jak jsem tady asi zachytil z úryvků, debatu o tom, zda je v duchu ústavy to, že má být kontrola médií veřejné služby ze strany NKÚ, ale to, co vy jste říkala, je podle mého názoru velmi výstižné a důležité. Jasně, trochu toho politicky vstřícného balastu nikoho nezabije, že pane ministře?

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová:

Děkuji moc, pane místopředsedo. Já jsem si jen ještě zrekapitulovala termíny. My máme příští jednání pléna Senátu 30. 4. Tam by to ještě zařazeno nebylo. Další plénum máme 21., 22. 5., kdy bychom to měli schvalovat ve druhém čtení. Pak je třicetidenní lhůta, kterou má vláda. A jestliže se z mého pohledu potvrdí to, co se avizuje v Poslanecké sněmovně, že poslední jednání bude v červnu, já si tedy myslím, že tomu tak nebude, ale kdyby tomu tak bylo, tak z mého pohledu tři čtení v Poslanecké sněmovně se nemohou zvládnout. Říkám to tu v tuto chvíli, když se podívám na termíny. Tak si myslím, že to prakticky nelze. A my to v § 90 bohužel navrhnout nemůžeme. Takže když jsem si teď udělala rekapitulaci termínů, a znovu říkám, pokud se potvrdí, že na konci června Sněmovna končí, tak se tento zákon neprojedná. Ve zvýrazněné řeči paní senátorky je řečeno vše…

Hlasování:

I. přikazuje návrh senátního návrhu zákona ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu a dále výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

II. žádá stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury o stanovisko,

III. zkracuje lhůtu pro projednání ve výborech o 30 dnů.

Kolegyně a kolegové, ještě rozdělím hlasování na společné hlasování pro body 1 a 2 čili přikazujeme výborům a žádáme stálou komisi. Zvlášť budeme hlasovat o bodu 3, který zkracuje lhůtu pro projednání ve výborech o 30 dnů. Takže je to jasné. Hlasujeme tak, jak jsem přečetl, o bodech 1 a 2, čili o přikazování návrhu a žádání stálé komise o stanovisko.

Při hlasování č. 12, při kvóru 36 pro hlasovalo 67 senátorek a senátorů. Návrh byl schválen.

Druhé hlasování, které zkracuje lhůtu pro projednání ve výborech o 30 dnů. Je to jasné. Spouštím hlasování, kdo je pro, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Při hlasování č. 13, při kvóru 36 pro hlasovalo 67 senátorek a senátorů, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a já tímto končím projednávání tohoto bodu, děkuji navrhovatelce i panu zpravodaji.

Taky máte pocit, že nás někdo vodí za nos? No, nejste sami. V příštím, druhém díle nás čeká výživnější téma – schvalování velké mediální novely!

Petr Jahn (autor je bývalý šéfproducent ředitelství zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu ČT)

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Jako senátorka bych měla mít právo na “nezačerněné” verze Za ČT a ČRo budete platit víc. Nechcete, protože nemáte TV? A máte mobil? Tak máte smůlu Senátorka Kovářová: Co daňový poplatník za tu miliardu dostane? Obávám se, že nic Němcová, Vystrčil, Smoljak a další prohlasovali víc peněz pro ČT. „Podraz,“ zní od Motoristů