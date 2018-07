Petr Meduna: Komunisté Špidlovi nevadí, sám dal ale přednost pravici

Bývalý předseda soc.dem. Vladimír Špidla, jinak také bývalý předseda vlády a bývalý evropský komisař, se v rozhovoru pro Pavla Štrunce, video na info.cz, pustil do hodnocení současné politické situace v zemi. Je to vzhledem k předcházejícím neúspěchům ve vrcholných funkcích dosti odvážné. Obzvláště když k tomu připomeneme ještě jeho působení na postu šéfporadce Bohuslava Sobotky.

Špidla vyslovuje mimo jiné souhlas s vyjádřením premiéra Babiše, že komunistická strana je demokratická a nevidí nic na tom, že menšinová vláda se o KSČM opírá. Nerozporuji takové tvrzení, ale slyšet právě od Špidly vyjádření, že je 30 let součástí systému, evokuje vzpomínku na rok 2002 a tehdejší volby do Poslanecké sněmovny.

Sociální demokracie po éře Miloše Zemana získala 70 mandátů a V. Špidla byl pověřen sestavením vlády. Složil ji z koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU s těsnou většinou jednoho hlasu. Oproti tomu případná spolupráce s komunistickou stranou, součástí systému, by umožnila například menšinovou vládu s podporou komunistických poslanců.

Můžeme se ptát, proč Špidla soc.dem. zavlékl do koalice s konglomerátem fakticky pravicových stran, což nutně ovlivňovalo i následné kroky jeho vlády.

Zdá se, že jako předseda sociální demokracie Špidla vyměnil eurohujerství za důslednější ochranu sociálních zájmů občanů. Můžeme se ptát, proč Špidla soc.dem. zavlékl do koalice s konglomerátem fakticky pravicových stran, což nutně ovlivňovalo i následné kroky jeho vlády. Zdá se, že jako předseda sociální demokracie vyměnil eurohujerství za důslednější ochranu sociálních zájmů občanů. A když s podporou ODS prosadil české zapojení do okupace Iráku, což by jistě komunisté nepodpořili, za odměnu se mu dostalo dokonce prodlouženého posazení v Oválné pracovně Bílého domu s G. W. Bushem.

Sociální demokracie by se měla vzdát případného uvažování o názorech, neřku-li radách, svého na mnoha frontách neúspěšného šéfa. I když hodnocení Špidly by nebylo celé, pokud by se nepřipomenul jeden jeho úspěch. V Bruselu si vysloužil starobní důchod ve výši více než 200 tisíc korun měsíčně.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV