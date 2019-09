Petr Štěpánek: Normální Trikolóra, nenormální ČT

Možná už jsem trochu paranoidní, ale některé novinářské postupy opravdu nechápu. Třeba tu záhadnou potřebu zdůrazňovat, že Václav Klaus mladší neměl na ustavujícím sněmu Trikolóry při volbě předsedy soupeře.

A proč by ho, proboha, měl mít? Proč by speciálně na ustavujícím sněmu měl mít soupeře někdo, kdo si nový politický subjekt vymyslel, vydupal ze země, vypiplal, založil, zaregistroval, prostě někdo, kdo ho přivedl na svět? Co je to za nesmysl? Pokud tedy ale pisatel nechce jaksi implicitně naznačit, podívejte se, co je to za ptáčky, ta Trikolóra, žádná demokracie tam není, ani nedostanou na výběr, koho si zvolit do čela.

Existuje přece dávná politická, nebo spíše politologická poučka, možná přesněji bonmot, že lídr se nevolí, ten prostě je. Anebo není. V Trikolóře je! Tečka. Nebo spíš vykřičník!

Pokud hádáte, že takhle zareagovala Česká televize na svém zpravodajském kanálu ČT24, hádáte samozřejmě správně. Ustavující sněm Trikolóry víceméně ignorovala, ale zcela „zásadní“ informaci, že Klaus junior neměl soupeře, samozřejmě neopomenula zdůraznit.

Poněkud to nekoresponduje s jejím informováním o sjezdu nové slovenské strany Za ľudí, který proběhl ve stejný den. O tom, že ani bývalý slovenský prezident Andrej Kiska, jenž stanul v jejím čele, neměl coby její zakladatel žádného soupeře, nepadlo samozřejmě ani slovo.

Dát do kraulujícího titulku zcela neutrální informaci, že: „Poslanec Václav Klaus mladší se stal předsedou nového hnutí Trikolóra,“ tedy obdobnou, jakou na Kavčích horách vypustili v případě slovenského exprezidenta, je zřejmě nad síly našich veřejnoprávních mistrů. Zato nenápadná manipulace jim jde skvěle.

Pozadu nezůstal ani Český rozhlas. Cestou z brněnského sněmu Trikolóry jsem se ze zpráv na Radiožurnálu dozvěděl, že bývalý slovenský prezident Kiska stanul v čele své nové strany. O novince na české politické scéně nic.

A propos, pokud mě paměť neklame, a mě paměť obvykle neklame, vzpomínám, že když měla před časem sjezd neparlamentní Strana zelených, pokrývala ho Česká televize celodenním zpravodajstvím včetně přímých vstupů. Ale parlamentní Trikolóra je samozřejmě něco úplně jiného. Pro propagandisty z Kavčích hor zcela jistě.

A takhle my si tu s našimi novináři z hlavního proudu žijeme. A platíme je.

