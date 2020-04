Renáta Čepelková: Virus deptá plíce. Jejich stav závisí na ledvinách, slezině a žaludku

reklama

Internet začal být přímo nabitý doporučeními jak podpořit imunitu a co vše dělat, abychom čelili nemoci COVID-19. Buďte v pohodě, mějte radost ze života! Jezte to, či ono. Vše se hezky píše, ale hůře realizuje, mnoho lidí se ocitá v nezvyklé životní situaci. Záleží na našem konstitučním potenciálu, jak zvládneme náporu čelit. Lidé skupují různé potravinové doplňky, ale neuvědomují si, že musí začít od své podstaty.

Covid vše konzultuje s našimi předky

Bohužel každý z nás do období COVID-19 vstoupil s určitým potenciálem životních sil, které ovlivňuje náš věk, náš životní styl a genetika, kterou jsme nabyli od svých rodičů a prarodičů. Zvrátit tuto kondici ze dne na den je prakticky nemožné. Vyladit a harmonizovat organismus může trvat roky. To ovšem neznamená, že musíte házet flintu do žita, protože každá změna životního stylu může velmi pozitivně prospět vašemu organismu, byť postupně. Jak jsem výše uvedla, vitalitu plic ovlivňuje mimo jiné i stav našich ledvin. Měli bychom se naučit dýchat s hlubokým nádechem, protože s tím ledviny plicím pomáhají. Správně provedená dechová cvičení tak společně dokáží posílit nejenom plíce, ale i ledviny. Je nutné se uvědomit, že jakékoli onemocnění ledvin téměř vždy postihuje metabolismus tekutin a způsobuje pak potíže s udržením vyrovnané vodní bilance, tedy pH organismu, a může následně negativně ovlivnit stav plic, srdce a oběhového systému. Pokud zalovím v teorii čínské medicíny, tak potřebujeme, aby plíce a ledviny byly propojené. Jak toho dosáhnout?

Propojte ledviny a plíce

Na internetu je velký výběr dechových cvičení, která velmi rychle dokážou revitalizovat činnost plic. Podporujte prohřívání svých ledvin bylinným pytlíkem, teplo a vůně dokáží propojit ledviny a plíce. Přikládáme ho na záda. Zkuste využít recept na prohřívající bylinný pytlík: 800g himalájské nebo kamenné hrubozrnné soli (nepoužívejte sůl mořskou), 30g skořice celá, 30g zázvor mletý. Opražit ve starém hrnci nebo pánvi, nasypat do utěrky, vyzkoušet, jak je horké a přikládat na bolavá místa. Můžeme používat tři měsíce a pak směs vyhodíme a namícháme novou. Ačkoli například výživový poradce Richard Husovský uvádí, že bychom měli své stravování měnit postupně (k přečtení ZDE), tak s ním rozhodně nemohu souhlasit. Mám zkušenost z redukce váhy, kdy lidé ze dne na den změní svůj jídelníček a během tří týdnů jim ustoupí mnoho nepříjemných problémů, které je léta zužovaly. Proto právě nyní, kdy většina z nás je doma a má na sebe dostatek času, bychom měli začít na sobě pracovat.

Od oslabeného trávení ke zlomenému srdci

Proč jsou slezina a žaludek tak důležité? Slezina a žaludek jsou jedny z nejdůležitějších orgánů, které se podílejí na transformaci stravy a tím podporují činnost plic a udržují vitalitu ledvin a podporují krevní oběh a činnost srdce. Pokud máme oslabené trávení, dříve nebo později to bude mít dopad na oběhový systém a srdce. A co naší slezině, slinivce a žaludku škodí? Žaludek bychom měli udržovat v provozní teplotě našeho těla. Čím jsme navíc starší, tím bychom vůči těmto orgánům měli být pozornější. Nejvíce těmto orgánům škodí syrová strava, potraviny, které jsme vyndali z ledničky, chlazené nápoje, zmrzlina, odšťavněné nápoje z ovoce a zeleniny, saláty jako hlavní jídlo. Chápu, mnozí z vás se diví, ale bohužel je to tak. Systematické zachlazování organismu mu neprospívá. Podušená nebo napařovaná zelenina je mnohem prospěšnější než zelenina syrová. Tu bychom měli jíst pouze v létě, kdy roste, ale vždy bychom měli dbát na to, abychom naše trávení zahřáli na provozní teplotu, než se začneme sytit syrovou stravou. Je nutné si uvědomit, že salát není jídlo, je to zákusek nebo ozdoba k plnohodnotnému jídlu (opět lze srovnat s diametrálně odlišným přístupem již zmiňovaného Richarda Husovského ZDE). Navíc například kořenová zelenina své minerály uvolní ve chvíli, kdy ji opražíme a pak ji chviličku necháme podusit. To je balzám pro naše trávení a přínos minerálů a tekutin pro naše tělo, respektive pro sliznice a krev našeho těla. Pochopitelně zelené listy jíme syrové, ozdobíme jimi jídlo, případně si hlávkový salát dáme v mastičce jako poslední chod k hlavnímu jídlu.

Hledáte vitamin C?

Pak sáhněte po šípkovém nebo ibiškovém čaji, po černém rybízu či rakytníku. V našich zemích se na zimu kvasilo zelí, které bývalo po staletí významným zimním zdrojem vitaminu C. Hodně vitaminu C obsahují též rané brambory, které vaříme ve slupce, červená paprika a všechna čerstvá listová zelenina a zelené bylinky. Ale pozor, pokud si červenou papriku nevypěstujete, už tam toho vitaminu C moc nezbude. Čím déle brambory skladujeme, tím více jeho vitaminu C ubývá. Je nutné si uvědomit, že pokud se tímto vitamínem prostřednictvím potravinového doplňku předávkujete, ledviny jsou schopny ho vyloučit prostřednictvím močového měchýře močí, ale pro oslabené ledviny je to obrovský nápor. Lidé, kteří užívají léky, by měli velmi opatrně zvažovat, po jakém potravinovém doplňku sáhnou. Kombinace léků a potravinových doplňků mohou zatížit detoxikační činnost jater a pochopitelně i ledvin, které se snaží udržovat vyrovnanou acidobazickou rovnováhu těla. Proto se opět navracím ke stravování. Ti, kteří užívají léky, tedy mohou budovat obranyschopnost hlavně díky němu, protože pak nepřistupují kontraproduktivně vůči současné léčbě.

Až do těch dutin a mezer

Plíce ovlivňují životní energii a vitalitu, instinkty a reflexe. Pokud jsou plíce oslabeny, podléháme depresím, jsme přecitlivělí vůči vnějším vlivům. Pomocí rozptylovací funkce plic vyplňuje naše obranná energie všechny dutiny a mezery v pokožce a na povrchu těla. Tato obranná energie vzniká na základě transformace stravy, takže opět vidíte, zase vracíme ke stravování.

Kteréže potraviny podpoří činnost plic?

- Vývary z masa, zeleniny nebo obilovin.

- Zázvor syrový, česnek, nové koření, šalvěj, anýz, bazalka, estragon, pelyněk, kardamon, muškát, koriandr, kmín, bobkový list, majoránka, rozmarýn, pažitka, kopr, lékořice.

- Jarní cibulka, pórek, křen, cibule, řeřicha, ředkvička, květák, bílá ředkev, výhonky luštěnin.

- Vepřové maso, krůta, husa, králík.

- Nejlepší je ke každému jídlu dávat dušenou zeleninu nebo květák či brokolici, můžete konzumovat připravené na páře.

- Dostatečně pijte převařenou vodu, a to ráno nalačno s trochou medu, dále mezi 10. až 12. hodinou, abyste podpořili příjem tekutin, a konečně mezi 15. a. 17. hodinou, abyste detoxikovali organismus.

- Pokud se budete pohybovat venku, tak mimo běžnou hygienu vypijte alespoň 250 ml převařené vody.

- Choďte spát do 23:00, abyste zajistili přirozenou detoxikaci organismu.

- Cvičte jógu, Qi Gong, najděte si na internetu dechová cvičení, abyste posílili plíce; někdy stačí třeba jenom obyčejná rozcvička, kterou známe ze školy.

- Viděli jste se v zrcadle? Máte zvednutá ramena a choulíte se? Víte, že utlačujete své plíce a srdce? Narovnejte se! Uvolněte se!

- Pokud bude možné, choďte na vzduch a dýchejte, abyste posílili plíce.

- Abyste posílili ledviny, můžete si večer ponořit nohy do horké vody a přidat bylinky nebo sůl. Podpoříte krevní oběh a prokrvení periférií.

Grilovací sezóna právě skončila

Co může škodit plicím a ostatním orgánům, o kterých jsem se zmiňovala? Je vhodné vyřadit následující přípravy jídla: smažení, grilování na otevřeném ohni a uzení. Nekonzumujte rozmixovanou syrovou zeleninu a ovoce, zeleninové a ovocné šťávy, džusy, zeleninové saláty, hluboce zamražené potraviny, chlazené potraviny, studené nápoje, instantní potraviny a polotovary. Vše organismus zachlazuje, je to těžké na trávení a podporujete tvorbu hlenu v organismu. Oslabíte tak plíce, slezinu a žaludek a organismus se z nenatrávené stravy nedočká kvalitní energie. Následující potraviny vyřaďte zcela z jídelníčku: mléko a mléčné výrobky, pšenice a všechny výrobky z ní (chléb, pečivo), bílý i hnědý cukr, čokoláda. Ponechat můžete máslo a malé množství parmazánu. Z ovoce se vyhněte banánům a dalším druhům exotického ovoce. Raději zvolte jablka nebo hrušky, které jezte v odpoledních hodinách nebo si je poduste se skořicí či hřebíčkem. Jakmile postupně bude čerstvé lokální ovoce, jezte ho v malém množství po jídle nebo v odpoledních hodinách. Pozor na lilek, papriky, rajče a salátové okurky. Lilek i rajčata podporují tvorbu hlenu a nejsou vhodné ani při onemocnění kloubů, proto je konzumujte zřídka. Papriky bychom měli opražit na pánvi a teprve potom je podávat, jsou velmi těžce stravitelné a zachlazují naše trávení. Totéž platí i o salátových okurkách. Ty patří do horkého léta, jsou velmi chladné, ale nemusíte se jich zcela vzdát. Dají se blanšírovat, případně nakrájet na tenké plátky a můžete je opražit společně s další zeleninou. Při jejich úpravě nezapomeňte použít aromatické koření jako je například rozmarýn nebo tymián.

Článek napsala Bc. Renáta Lien Čepelková, DiS., všeobecná zdravotní sestra, praktik čínské medicíny. Je autorkou knih Jídlo jako lék, Jídlo jako lék proti stárnutí a Dotyk jako lék.

