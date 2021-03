Richard Seemann: Německo jedná o použití a výrobě Sputniku V, schválit si ho může samo

reklama

Ministerský předseda Bodo Ramelow oznámil, že tyto spolkové země chtějí, aby se v boji proti koronavirové pandemii spoléhalo také na Sputnik V. Rozhodnutí o jeho schválení musí být „učiněno co nejdříve,“ uvedl bavorský předseda vlády Markus Söder v rozhovoru pro „Passauer Neue Presse“ a „Donaukurier“. Měli by jsme se poučit ze špatných zkušeností s předsudky,“ uvedl. Proto by tentokrát měla EU rychle uzavřít nezbytnou smlouvu, aby získala co nejvíce vakcín, protože pandemie bude nakonec poražena pouze očkováním, uvedl předseda křesťanských sociálů CSU.

Durynský předseda vlády Ramelow prohlásil v rozhovoru pro „Welt“, že nebojuje za Sputnik V jen proto, že pochází z Ruska, ale je toho názoru, že bychom si měli všichni kupovat vakcíny, které jsou k dispozici. Nemá to nic společného s politikou strany nebo údajnou blízkostí Moskvy, prohlásil představitel strany Levice který nežil v NDR, když stejně jako všechny ostatní vakcíny musí být i Sputnik testován před zavedením. Rámcová dohoda mohla být uzavřena už dávno, což by se nyní mělo brzy stát, jak ho ujistila kancléřka Angela Merkelová. Podle Ramelowa mohl by být Sputnik V testován a vyráběn společností R-Pharm v Illertissenu poblíž bavorského Augsburgu.

Bavorský šéf vlády prohlásil, že Německo má v současné době problémy s pokrokem v očkování, pro nedostatek naléhavě potřebných vakcín. Dosud jsou k dipozici od společností BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson, kterých je však nedostatek. Sputnik V by se stal řešením a proto současné době již probíhají jednání s ruskou stranou o množství dodávek. Bavorsko v současné době zkoumá, zda by se vakcína mohla zde přímo vyrábět za podmínky, že výrobek bude schválen v Evropské unii. Podle informací R-Pharm je připravena investovat více než 30 milionů eur do výroby kompatibilních s evropskými vakcínami.

V současné době již existují jednání o dodavatelských smlouvách, oznámil spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn a vyslovil se pro rychlé dosažení dohod o získání ruské covid vakcíny Sputnik V. Jeho ministerstvo je v úzkém kontaktu s ruskými úřady, včetně předsmluvního prohlášení o záměru.

Pokud to bude nutné, Spahn nevylučuje, že Německo nebude nutně čekat na rozhodnutí na úrovni EU. Pokud Evropská unie nic nedělá, uděláme to na národní úrovni,“ uvedl Spahn. V současné době probíhají jednání s ruskou stranou, mimo jiné, že německá vláda pomůže Rusku najít partnery pro spolupráci v Evropě při výrobě vakcíny.

Zatím v padesáti státech světa se vakcína již používá, v Evropě pak v Maďarsku a Srbsku. To bezplatně nabízí očkování všem občanům bývalé Jugoslávie, kteří jeho očkovací střediska od neděle obléhají.

