Robert Troška: Na dálnicích vládne rychlostní šikana se zeleným terorem

Rakousko a Německo vybudovalo v posledních desetiletích hustou dálniční síť s poměrně vysokou kvalitou. Dálnice v Německu i Rakousku vždy byly synonymem rychlosti a pohodlí. Bohužel dnes už musíme mluvit jen v minulém čase. Za posledních deset let, kdy pravidelně jezdím do rakouských Alp, se podmínky na dálnicích v obou těchto zemích změnily bohužel k horšímu. Pokud se rozhodnete jet do Itálie nebo do rakouských Alp přes Rakousko, většinou projíždíte spolkové země Horní Rakousko, Salcbursko, často i Tyrolsko. I když je zde maximální povolená rychlost na dálnicích 130 km/hod., ihned za hranicí začíná rychlostní šikana 100km/hod. Nejprve v tunelech, pak ale i na rovných přehledných úsecích, v blízkosti měst snížená na 80km/hod.

Nejlepší záminka k šikanování řidičů? Srdnatý boj za snižování emisí

Ale to není všechno, v oblastech IG-L (Immissionsschutzgesetz Luft čili zákon na ochranu ovzduší - ZDE), na ně můžete narazit třeba na úsecích západní A1 (směřující do Alp) nebo inntalské dálnice A12 směrem na Innsbruck, na které jsou IG-L zóny téměř po celé dálnici. V těchto IG-L zónách se připravte na permanentní omezení 100km/hod., často snížené na 80km/hod. Při překročení rychlosti vám rakouští policisté napaří pokutu nejen za překročení rychlosti, ale také za znečišťování životního prostředí. A ta se může vyšplhat až na 2 000 EUR (více než 50 000 Kč)!

A aby toho nebylo málo, od roku 2017 vám zde navíc mohou zakázat pokračování v jízdě, což rakouští policisté řeší „botičkou“ nebo odebráním klíčků od auta přímo na místě. A proč tak drastické pokuty? Obava o bezpečnost nebo nebezpečné úseky? Ale kdeže, důvodem vzniku IG-L zón je snaha o snižování emisí. Proto tato omezení neplatí pro elektromobily.

A kdo že v Rakousku nejúporněji prosazuje tato šílená pravidla, doslova kladivo na řidiče? Budete překvapeni, tři, dva, jedna, ano nemuseli jste ani moc hádat, rakouští Zelení a jejich nejrůznější levicové deriváty na místní i celostátní úrovni.

Takže jedete v krásný slunečný den, kolem vás pole a vy se musíte po pěkné dálnici šourat desítky kilometrů 80km/hod. a neustále se obávat, jestli náhodou jste nepřesáhli 5 km/hod. nad povolený limit. Jedinou výjimkou je Štýrsko (jedna z devíti spolkových zemí Rakouska - více ZDE), jehož vedení nedávno zrušilo 100km/hod. a vrací se k 130km/hod. (navzdory řevu zelených aktivistů) A co dálnice do Alp přes Německo?

Německo: Rychlostní omezení vyrostla jak houby po dešti

Jestliže Rakousko se v posledních letech chová k řidičům nepřátelsky, řeknete si, pojedeme tedy přes Německo. Tam na dálnicích celostátně rychlostní limit není. Německo přece bylo vždy synonymem automobilové svobody.

Ano, bývávalo. Dnešní realita je jiná. I v Německu se nejrůznějším zeleně zabarveným politikům a aktivistům levicového spektra v posledních letech daří omezovat rychlost. Takže konkrétně, jedete-li po naší D5, těsně za hranicemi za Rozvadovem se ještě pokocháte příjemnou jízdou po relativně nově vybudované dálnici, kdy při pěkném počasí stošedesátkou na tachometru ukrajujete kilometry se zařazeným 6.rychlostním stupněm.

Ale nájezdem na Regensburg (Řezno) idyla končí. Tady již začíná rychlostní limit 120km/hod. na digitálních tabulích, který za městem přechází v asi 15 kilometrový úsek se stacionárními tabulemi 100km/hod. Nevíte proč, ale před cca dvěma lety se objevily a nikdo je od té doby nesundal. Následuje 120km omezení, pak se chvíli nadechnete, abyste se při okruhu kolem Mnichova šourali 100km/hod.

Následuje dálnice A8 na Salzburg zase s digitálními tabulemi omezující rychlost, někde na 120, na jiném úseku 100 a na jednom úseku dokonce 80km/hod.(jsme stále ještě v Německu). A když odbočíme na dálnici A93 vedoucí směrem na Innsbruck čeká nás stacionární omezení 80km/hod.

A důvod těchto brutálních rychlostních omezení? Přece snižujeme emise a tak všichni společně chráníme životní prostředí. Socialisté a Zelení vždycky požadují oběti, jen je zajímavé, že vždy na úkor těch druhých, v tomto případě řidičů.

Co dodat závěrem? Pro nás v České republice platí důležité ponaučení, nenechme si diktovat od těchto zelených totalitářů pravidla jenom proto, že dokáží mistrně vydírat a manipulovat s veřejností. V reakci na zesilující šikanu řidičů i na našich dálnicích vznikla petice Zákaz radarů na dálnicích. Podepsat ji můžete ZDE.

