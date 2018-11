Roman Veselý: Kondolence rodinám zabitých vojáků

Události posledních dnů mne přiměly k napsání těchto řádků. Už to v těch novinách nemůžu jen tak číst. Jako lékař vojenské nemocnice nutně přicházím v ambulanci osobně do kontaktu s vojáky odjiždějícími na zahraniční mise. Za ty roky jsem se ještě nikdy nesetkal s vojákem , který by se upřímně domníval, že přiváží obyvatelům např. Afghánistánu nebo Iráku demokracii. Proč o těchto věcech píší stále dokola zcela nezasvěcení novináři opak??

No asi jde o nějakou placenou propagandu, jinak si to soudný člověk nemůže vysvětlit. Proč se nezeptají přímo těch prostých vojáků? Proč se ptají výhradně pomýlených nevědomých a mnohdy vysloveně hloupých a neinformovaných politiků? Já se s těmi obyčejnými "pěšáky" občas do řeči dám. Ve světle posledních nešťastných opakovaných úmrtí našich bojovníků v Afghánistánu jsem se rozhodl o tom napsat.

Za ty roky mi postupně mnohokrát potvrdili to, co jsem si začal myslet už dávno - zahraniční mise prostě NIC neřeší... Uvedu příklady. Tak třeba: pilot vrtulníku v Afghánistánu o výcviku a úrovni Afghánců (jméno znám, ale neuvedu ho) - pane doktore, představte si, že máte za úkol naučit skupinu šimpanzů řídit vrtulník.. technik vrtulníku v Afghánistánu o výcviku Afghánců (jméno znám, ale neuvedu ho) - pane doktore, představte si, že když jsme odešli, nebyli Afghánci schopni se o technickou údržbu vrtulníků postarat, přestalo se létat.. vojenský lékař od vojenské policie v Iráku (jméno znám, ale neuvedu ho) - vycvičíme vojenského policistu včetně základů čtení a psaní, v tu ránu jde o nejvzdělanějšího člověka v rodné vesnici...po slavnosntím vyřazení a nafasování vlastní zbraně okamžité zběhnutí k těm, proti kterým jsme jej cvičili voják- ženista-člen několika misí v Afghánistánu a Kosovu (jméno znám, ale neuvedu ho) - mnozí Američani jsou zbabělci, kolikrát nechali v ohni naše vojáky, sami se schovali...zvláště Hispánci chtějí jen přežit misi, mají slíbené občanství USA po návratu, o nic jiného jim nejde politolog - mocnosti - spojenci chtějí odejít, ale chtějí si zachovat tvář (a to je hlavní důvod , proč obyčejní vojáci umírají!!!! )

ABY SI POLITICI ZACHOVALI TVÁŘ, UMÍRAJÍ NEJEN NAŠI VOJÁCI !!! CHÁPETE TO? To jsou ale hovada, ti politici, říkám si v duchu... Druhdy mne to donutilo trochu studovat korán a alespoň orientačně si udělat jasno stran islámu, šíitů,sunnitů apod. Myslíte si, že většina politiků včetně těch, co zastávají vysoké posty v Evropě, umí definovat islám a alespoň zběžně četla korán , zná rozdíl mezi šíitským a sunnitským islámem, ví které státy jsou převážně sunnitské a které šíitské atd? Jsem přesvědčen, že je jich jen několik málo.

Hodně se jich však k těmto věcem v médiích "zasvěceně" vyjadřuje.. Stejně smutné je i to, že úplně stejně je na tom většina novinářů - to poznáte podle toho, že se ptají politiků tak naivně a nezasvěceně, že hned na začátku rozhovoru poznáte , že už nemá smysl čist dál , protože další otázky jsou zcela irelevantní.. Korán přikazuje bránit své území proti vetřelcům, jinak vám prostě hrozí, že se nedostanete do ráje... Když vám tohle budou do hlavy vtloukat od školky, tak to prostě tak budete brát bez velkého uvažování... tak to prostě je, jako do nás vtloukali, že jsme ateisté... Jak se má někdo integrovat, když se opravdu bytostně bojí, že integrace bude znamenat věčné zatracení!? Korán přeci přikazuje, že tam, kde už někdy vládl islám, je území islámské...Muslimové jsou prostě povinni toto území získat zpět, ne se na takovém území integrovat....Oni jsou frustrováni naší životní úrovní, když jsme vlastně neznabozi, kteří si ji nezaslouží ... Proto námi v té závisti bytostně pohrdají... První Afghánci, kteří v Německu znásilňovali se ani neskrývali před policií, vůbec nechápali, že znásilnění nemuslimky je něco špatného! Nevěřící občané Evropy jsou pro ně nikdo...prostě nic Na internetu se lze dočíst, které státy jsou sunnitské a které šíitské nebo smíšené.. Ale pro hrubou orientaci je třeba vědět, že wahábistickou Saudskou Arábii a další sunnitské země obývá až 85% všech muslimů, zatímco z 98% šíitský Írán ( obývaný hlavně Peršany, nikoli Araby) spolu s ostatními šíity představuje jen cca 15% z celkového počtu cca 2-2,5 mld všech světových muslimů.

Ale třeba v Libanonu žije krom muslimů až 30% křesťanů , z nichž něktří pěstují vinnou révu, produkují vynikající víno apod. Kdo z novinářů a politiků ví a chápe, že v Sýrii byla před její destrukcí prakticky vymýcena negramotnost, děti dostávaly ve škole pomůcky zdarma a když byla delší zima, dostávaly potřebné rodiny topnou naftu od státu také zdarma?? Co např právě Sýrii vývoz naší "demokracie" přinesl? Přeci nebudu sprostý, že… A ta syrská "opozice" se v podstatě rozpadla ještě než se dala dohromady... a dohromady se nebyla schopna dát . Jen když přiteklo trochu peněz ze Západu , zahrála krátké divadýlko a zase se rozpadla (po nedohledatelním rozpuštění finanční injekce).

Kdo z novinářů a politiků ví a chápe, že v Afghánistánu žije více národností a společnost je rozkastovaná na Paštúny , kteří se cítí nadřazeni jiným jako jsou třeba Uzbeci, Tádžikové, Turkmeni, Hazárové (vyznávající šíitský islám) apod. I kdybychom tam nebyli , mají tu hierarchii dost složitou a okamžitě po našem odchodu se do sebe pustí stejně jako po skončení někdejší sovětské okupace...Tak to prostě bude a nedá se tomu uniknout Myslím, že toto povědomí má z novinářů jen hrstka. Chytří jsou však , jak se říká, jak rádio. Je naivní lež , že v Afghánistánu se bojuje za Prahu... Když si člověk uvědomí výše uvedené souvislosti , musí dojít k závěru, že je třeba naše vojáky stáhnout. Tvář přeci už dávno USA a NATO v Afghánistánu ztratily ...Buďme tedy alespoň první, kteří najdou odvahu k odchodu a buďme tak ostatním příkladem. Historie by tento krok jednou ocenila jako opravdové hrdinství”.

autor: Názory