Rudolf Mládek: Nepochopitelné vidění světa

„Politickým zájmem Bruselu je pochopitelně to, aby si Británie z rozvodového řízení odnesla citelný ekonomický šrám. Protože to bude nejlepším exemplárním varováním pro další členské země, které by snad chtěly Unii opouštět,“ píše ekonom Lukáš Kovanda.

Pochopitelně takový přístup Bruselu musíme naprosto odmítnout. Bruselské jednání je ve své mstivosti zcela nepřijatelné, nechutné a odsouzeníhodné a má pravdu americký prezident Trump, když říká, že si to Británie nemá nechat líbit.

Takovou politiku dělali nacisté vůči Židům a pochopitelně pro své politické cíle jim vyvražďovali celé rodiny, to dělali i samotným Němcům, kteří s politikou Hitlera nesouhlasili a tak pochopitelně vyvražďovali i jejich rodiny, tohle udělali obcím Lidice a Ležáky, když Němci pochopitelně trestali české občany za atentát na Reinharda Heydricha, to pochopitelně dělali komunisté těm, kteří měli dílny, továrny a pochopitelně zavírali každého zemědělce, který nechtěl vstoupit do JZD, protože to bylo nejlepším exemplárním varováním pro další tvrdohlavé sedláky. Ostatně například film Skřivánci na niti je výmluvným svědectvím té doby.

Takovou žurnalistiku si nepěstujme

Žel přiznejme si, že ekonom Kovanda se ve svém hodnocení politiky Bruselu nemýlí. Kovandou popsané chápání politické „pochopitelnosti“ politiky Bruselu slyšíme z mnoha stran. Avšak je to přijetí „pochopitelnosti“, která v dějinách lidstva byla vždy odsouzena. Pro nacisty neměl soud v Norimberku žádné pochopení a Stalinovu masku i Gottwaldovu strhli sami komunisté.

Dnešní politika Bruselu je ukázkou toho, že její protagonisté mají své vlastní zájmy nad zájmy celé Evropy. Nepochopitelná politika zla, kterou Brusel ve spolupráci s Paříží a Berlínem šíří kde jen může, narazila v USA. Ostatně americký prezident už označil Evropskou unii za nepřítele. To je dost děsivý vývoj. A nic na tom nemění dohoda EU s Japonskem o nulových clech. Tak proč tentýž návrh právě Trumpovi Evropská unie a G6 odmítli?

Není nad důkaz

Kovandův text měl především (možná nechtěně) zastrašit u nás doma ty, kteří by snad pomýšleli na nějaký Czexit. Zda se mu to podařilo nebo minulo účinkem je nepodstatné, ale to pozitivní je to, že i zde kritizovaný Kovandův text potvrzuje, že osa zla Brusel-Paříž-Berlín je realitou a toto zlo působí i proti zájmům České republiky. To nově sjednané bezcelní Japonsko je sice pěkné, ale náš vývoz tam činí 18 -23 miliard korun ročně a japonský dovoz do ČR přes 65 miliard. O nějaké vyrovnaném obchodě nemůže být ani řeči a nulová cla to nevyřeší.

Politika Bruselu se nemění a stále jen škodí a japonská dohoda (zatím neratifikovaná) je ve výčtu škod jenom malou náplastí na jiné škody Bruselem spáchané. Vnucuje se otázka proč vyjma Francie a Německa se zbývající členské státy EU na takovou politiku Bruselu pouze dívají. Stále čekáme, kdy nová česká vláda bude činit kroky k prosazení jiné politiky, než kterou dělala ta předcházející. Sobotkova vláda byla vůči Bruselu nepochopitelně servilní, poníženecká a národní zájmy nechránící. To jsme zřetelně viděli a byla to voda na mlýn populistických stran. Stejně tak se ale jeví nepochopitelné, že nová vláda se podepisuje pod rezoluce OSN, které nejsou v zájmu České republiky. Řízené migrace do Evropy jsou lidským právem? A to myslí někdo vážně? Tady nám nová česká vláda dluží vysvětlení.

Rudolf Mládek

