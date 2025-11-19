Senátorka Kovářová: Proč potřebujeme svobodu a Svobodné

19.11.2025

Projev na sněmu strany Svobodných, publikovaný na svém veřejném facebookovém profilu

Senátorka Kovářová: Proč potřebujeme svobodu a Svobodné
Je po volbách. Volič chtěl změnu. A součástí oné změny jste vy. Volič chtěl ubrat na progresivismu a přidat na suverenitě. To mají v programu všechny subjekty budoucí vládní koalice. Chtěl ale i omezit míru přerozdělování a zásahů státu do života člověka. A tento akcent se očekává od vás. Alespoň já to očekávám.

Dovolte mi, abych ocenila dvě věci, které Svobodným nikdy nechyběly: zásadovost a neochvějnou vizi. V době politické flexibility, kdy se programy mění rychleji než počasí, vy setrváváte na jasné ideové kotvě: na obraně svobody jednotlivce. Jsem přesvědčena, že program, se kterým jste dnes vstoupili do velké politiky, je nezbytný pro budoucnost naší země.

Potřebujeme snížení daní a omezení regulací. Stát nesmí lidem brát jejich těžce vydělané peníze pod záminkou moudrého přerozdělování. Je třeba podporovat aktivního a zodpovědného občana, nikoliv pasivního klienta státu.

Stejně důležité je vaše neústupné volání po štíhlém státu a omezení zbytečné byrokracie a dotací. Dotace pokřivují trh a vytvářejí korupční prostředí. Jen svobodný trh bez regulací může přinést skutečnou prosperitu. A to vy víte nejlépe.

Vítám také váš postoj k Evropské unii. Nechci, aby o našich životech rozhodovali nevolení úředníci v Bruselu. Podobně tleskám vašemu odmítnutí Green Dealu! Zelená ideologie přináší jen drahotu, chudobu a závislost.

Přeji vám, abyste na tomto sněmu upevnili svou jednotu. Česká republika potřebuje silný, pravicový, a hlavně svobodný hlas. Držím vám palce, abyste s touto vizí uspěli a mohli vrátit naši zemi občanům.

