Zatímco Ukrajinci vyčítají Rusku, tajně se jedná o míru

19.11.2025 7:52 | Zprávy

Ukrajinci vzdorují ruské agresi již téměř tři a tři čtvrtě roku. A usilují o to, aby Rusy vyšla válka opravdu draho. Nejen za stovky tisíc zmařených životů na frontě i mezi civilisty, ale i za zničené životní prostředí. Mezitím vychází najevo, že Američané dál vedou tajné rozhovory s Ruskem a hledají cesty, jak válku na Ukrajině ukončit. Bývalý ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov prý již vedl jednání o míru na Ukrajině. V americkém Miami.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Na konferenci o ochraně klimatu COP v Brazílii Ukrajina předestřela část požadavků, které má vůči Rusku. Vedle jiných požadavků Ukrajinci mimo jiné upozorňují, že Rusové svou válkou napáchali obrovské škody i na životním prostředí.

Ukrajina plánuje od Ruska požadovat téměř 44 miliard dolarů za škody spojené s nárůstem emisí způsobujících oteplování klimatu z probíhající války, řekl agentuře Reuters jeden z ministrů vlády. Tento krok je prvním krokem, kdy si země nárokuje náhradu škody za nárůst emisí, a to i z fosilních paliv, produkce cementu a oceli používaných ve válce a z ničení stromů v důsledku požárů.

„Bylo způsobeno velké množství škod na vodě, půdě a lesích,“ řekl Pavlo Kartašov, náměstek ministra hospodářství, životního prostředí a zemědělství.

Člen ruské delegace na COP30 se odmítl vyjádřit.

Nizozemský expert na evidenci uhlíkové stopy Lennard de Klerk odhadl, že válka od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 vygenerovala přibližně 237 milionů tun dodatečných emisí ekvivalentu CO2, což se téměř rovná ročním emisím Irska, Belgie a Rakouska dohromady.

De Klerk agentuře Reuters řekl, že pomohl Ukrajině vypočítat škody na základě studie z roku 2022 v časopise Nature. Na přibližně 185 dolarů za tunu. Není však jasné, odkud bude odškodnění pocházet. De Klerk naznačil, že miliardy dolarů ze zmrazených ruských aktiv by mohly být použity k pokrytí těchto žádostí.

Mezitím vychází najevo, že Američané dál vedou tajné rozhovory s Ruskem a hledají cesty, jak válku na Ukrajině ukončit. S odvoláním na americké a ruské zástupce to uvedl server Axios.

Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev prý podrobně diskutovali o 28bodovém mírovém plánu. Dmitrijev popsal tajná mírová jednání s nádechem optimismu a řekl, že na rozdíl od minulosti „máme pocit, že ruský postoj je skutečně slyšet“. Tajná mírová dohoda se údajně zaměřuje na mír na Ukrajině, bezpečnost v Evropě, bezpečnostní záruky a vztahy USA s Kyjevem a Moskvou v budoucnu.

Dmitrijev se s Witkoffem a dalšími vysoce postavenými členy administrativy Bílého domu setkal v Miami od 24. do 26. října, řekl ruský úředník agentuře Axios.

„Ve skutečnosti je to mnohem širší rámec, který v podstatě říká: ‚Jak konečně skutečně přineseme trvalou bezpečnost Evropy, nejen Ukrajině‘,“ prohlásil Dmitrijev.

Mezitím byla podle ukrajinských a amerických představitelů údajně odložena Witkoffova plánovaná schůzka s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Turecku na 19. listopadu.

Zelenskyj v jednom ze svých projevů ke spoluobčanům naznačil, že mírové rozhovory mohou být v budoucnu obnoveny i oficiálně.

„Připravujeme se na oživení jednání a vyvinuli jsme řešení, která navrhneme našim partnerům,“ uvedl Zelenskyj, jehož citoval Kyiv Independent. „Udělat vše pro to, aby se konec války přiblížil, je nejvyšší prioritou Ukrajiny,“ zdůraznil.

válka na Ukrajině

Bývalý ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov prý již s Witkoffem projednal tajnou mírovou dohodu na samostatné schůzce v Miami o týden dříve, uvedli pro Axios nejmenovaní ukrajinští představitelé.

Válka však stále pokračuje a světem proletěla zpráva, že Ukrajinci použili americké rakety systému ATACAMS proti vojenským cílům v ruské Voroněži. 

„Ozbrojené síly USA (AFU) potvrzují údery systémů ATACMS na vojenské cíle v Rusku. Dlouho potřebné, dlouho očekávané. Ukrajina přesouvá válku zpět na ruskou půdu,“ lze se o útoku dočíst na sociální síti.

válka na Ukrajině

Zdroje:

https://www.axios.com/2025/11/19/ukraine-peace-plan-trump-russia-witkoff

https://www.reuters.com/sustainability/cop/ukraine-plans-44-billion-claim-against-russia-wartime-emissions-2025-11-18/

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

