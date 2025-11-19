Umlčený Vidlák má podezření, co chystají lidé kolem Pavla

Tak se na 17. listopadu rozšířila zpráva, že jste přišel o svou facebookovou stránku Vidlákovy kydy. Koukám, že už funguje. Co se dělo?
Někdo ji nahlásil za léky a drogy... A zřejmě umí víc, než běžná nahlašovací úderka, protože mi přišlo jen strohé oznámení, že mi úplně zneviditelňují profil. Odvolal jsem se a odvolání dobře dopadlo. Ale nebyl jsem v ten den jediný. Celá řada „dezolátů“ s ostrým jazykem měla se svým profilem problémy. Úplně mi to připomnělo, jak kdysi StB na významné svátky pozatýkala disidenty, aby svým kverulováním nerušili ostatní v budování beztřídní společnosti.
Pravda a láska byla asi hodně nervózní...
Dějí se vám a vašim přátelům podobné věci častěji než dříve?
Mysleli jsme si, že to volbami skončilo. Voliči se rozhodli, jakákoliv kampaň je teď zbytečná, na výsledcích se už nic nezmění, není důvod si pomáhat takovými praktikami. A ejhle, ono ne. Jestli ono se nám neschyluje k ústavní krizi... Jestli on nám prezident opravdu nechce Babiše jmenovat premiérem, a tak si chystají půdu na nerušenou propagandu.
Jinak, 17. listopad probíhal tak, že „ti správní občané“, kteří se shromáždili před památníkem na Národní třídě, pískali na ty „špatné“ politiky. A „ti správní politici“ nadávali Okamurovi, že tam nepřišel. Přitom je jasné, že by na něj taky pískali. Jak se v tom orientujete?
Demokracie nám dozrála do žaludečních vředů... Kurňa, každá ideologie, každý režim se vždycky snažil, aby všechny získal na svou stranu. Zavedl rituály, kterými chtěl zajistit jednotu smýšlení i jednotu myšlení. Pravda a láska na to jde ovšem jinak. Pískají na ty, kteří přišli sdílet jejich hodnoty. Oddělují je po foltýnovsku příkopem a plotem, aby pak jednou zjistili, že se oplotili sami. Místo, aby byli rádi, že Babiš nebo Turek sdílejí stejné hodnoty jako oni, kádrují je. Pokrok nezastavíš.
Když budu hodně zlý, tak bolševici věnovali podstatnou část oslav „svých“ velikých výročí – VŘSR, Vítězný únor, 1. máj – vyhrožováním reakci a agentům imperialismu. Radši v té myšlence nepokračuji.
Ano, chodili a kontrolovali, jestli mají lidé vyvěšené správné vlaječky v oknech. Kontrolovali, jestli chodí k volbám, kontrolovali, co si myslí. Ale smyslem bylo, aby všechny získali na svoji stranu. Aby nakonec měli hentu jednotu. To je celkem normální. Každá idea chce zvítězit nad ostatními. Ovšem Evropské hodnoty jsou jako kult smrti. Místo aby se snažily všechny získat, vyhánějí je pískotem. Jako fakt si myslí, že si takhle získají sympatie?
Trochu se nám tam linul „narativ“, že ti, kteří nejsou pro „tu správnou politiku“, která prohrála volby, jsou PLACENÍ šiřitelé strachu a nenávisti. Opakuje to teď ledaskdo. Čili kdo není „za“, dělá to určitě jen pro peníze, protože každý přece musí být „za“?
A není to jedno? Po pětatřiceti letech dospěla naše demokracie nikoliv do společného svátku, kde všichni stojí hrdě vedle sebe, ale do svátku, kde na sebe navzájem lidi pískají a obviňují se. Tohle jsme chtěli? S takto rozdělenou společností obstojíme v dnešní turbulentní době? S takovouto společností zvítězíme nad Ruskem i kysličníkem uhličitým? Smyslem svátku a oslav je, že naše srdce buší společně v jednom rytmu a ne, že se tam pošleme navzájem do horoucích pekel.
Prezident republiky si nad rámec ústavy trvá na tom, že nejmenuje Babiše premiérem, dokud nevysvětlí řešení střetu zájmů. Opozice ho podpořila mimořádnou schůzí. Co s tím?
To musí říct Andrej Babiš a nová koalice. Ti by měli ohlásit, jak budou za těchto okolností postupovat dál. Jestli budou stát za svým, neuhnou (a jen sníží Hradu rozpočet na příští rok), anebo jestli vyjdou prezidentovi (a opozici) vstříc. My nemáme prezidentský systém, a proto bych si myslel, že koalice stojí na delší straně páky, ale v posledních dnech přibývá signálů, že Hrad do tohoto střetu půjde a ústavní krizi riskne.
Myslíte, že kdyby nastupující vládní většina svolala demonstraci proti prezidentovi, že by do Prahy někdo přijel?
Teď ještě ne. Ještě pořád je to šťouchaná, která nepřekročila běžný časový horizont. Ale za měsíc nebo dva už bych si demonstraci představit dovedl a myslel bych si, že by lidé přijeli. Obzvlášť, kdyby došlo na rozpočtové provizorium anebo kdyby v prosinci jel na Radu Evropy Fiala místo Babiše a tam Uršule něco odsouhlasil... Myslím, že odtikává poslední měsíc klidu. Pokud se to během něj nevyřeší a nerozplete, tak začne divočina.
Na Ukrajině dále bují kauza „zlaté koupelny“. Co z toho bude?
Na to ze zeptejte Donalda Trumpa. Národní protikorupční úřad NABU na Ukrajině ovládají Američané a hlídají si skrze něj, jestli se dolárky utrácejí za zadržování a oslabování Ruska, anebo za vily a drahé mercedesy. Mimochodem... přesně takhle to bylo také v Afghánistánu. Chudák Hamíd Karzáí tam dělal, co Američanům viděl na očích a oni se mu pak odvděčili tím, že ho nařkli z korupce... Na Ukrajině to vypadá úplně stejně, a pokud bych zohlednil afghánskou paralelu, troufám si tvrdit, že ukrajinský režim má před sebou poslední rok existence. Pak přijdou ty scény, jak se lidé chytají podvozků letadel, aby mohli utéct.