Vladimír Ustyanovič: Piráti jako sekta nebo novodobí marxisté

Podle Wikipedie je pirát lupič, z francouzštiny pirate, který se dopouští zločinu na moři i na pevnině. Jejich bývalá předsedkyně Jana Michailidu se v lednu 2022 podle serveru Novinky.cz vnitřně hlásila k původní komunistické ideologii. V tomto přesvědčení ji podpořila také europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová.
Důkaz, že Piráti mají blízko ke komunistické ideologii, předvedl ostuda české zahraniční politiky Jan Lipavský prohlášením: „Kapitalisti sami nám prodají provaz, na kterém je pověsíme.“ Mimo jiné jeho výrok, podle mého názoru, vyjadřuje vysokou společenskou nebezpečnost. Nenávistný projev nejen vůči politickým oponentům, ale přímo skupině, která vyjadřuje většinový názor zastávající současný tržní systém a této vyhrožuje smrtí. Měla to být podle Lipavského nová "křišťálová noc"?
Jak pravil bývalý prezident Václav Klaus, Piráti jsou čiré zlo. A s tím mohu jen souhlasit. Nebezpečí Pirátů si je vědoma současná poslanecká sněmovna České republiky, ve které nemá pirátský zástupce žádnou místopředsednickou funkci a ani funkci ve výborech. Což byla výjimečná shoda napříč celým politickým spektrem.
Výraznou osobou, nikoliv však osobností Pirátské strany, je Olga Richterová. Ta na CNN Prima NEWS v Partii Terezie Tománkové urážela Matěje Gregora, když ho nazvala šejdířem a proruským extremistou. Richterová asi nenavštěvovala taneční hodiny, kde se mladí lidé učí slušnému chování. Hlavně v těchto situacích by měla raději držet bobříka mlčení, a nikoliv štěkat po oponentovi. Mohla by si přečíst knihu od Jaroslava Foglara, například Hoši od Bobří řeky, kde by si mohla vzít vzor nejen z chování, ale i komunikace - je tam hodně příkladů férového a čestného jednání.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Kde nám "vznikla" paní Richterová? V roce 2000 dostala cenu na středoškolské literární soutěži v Teplicích mladičká 15letá básnířka Olga. Následně byla zvaná na setkávání školy Aria jako host. Škola Aria nebyla školou v pravém slova smyslu, ale byl to spolek. Škola Aria sdružovala středoškoláky a vysokoškoláky z celé České republiky. Docházelo k vyvolávání příjemného pocitu výjimečnosti a ke sdílení velmi osobních informací. Nástrojem moci se zde stala intimita.
Škola Aria byla systémem duchovního vedení a její vůdce Pavel Ryjáček pracoval v českém rozhlase jako šéfredaktor. Podle zprávy jednoho z bývalých členů školy Aria Stanislava Synka a výpovědi bývalých členů docházelo v Arii k opakovaným homosexuálním stykům mezi Ryjáčkem a jeho žáky. Hlavní šéf školy Aria vedl jednu dobu až šest homosexuálních paralelních vztahů.
O sektářském charakteru školy Aria vznikla bakalářská práce studentky husitské teologické fakulty na univerzitě Karlově. Primárně šlo o to, že běžný monogamní vztah byl brán jako sobecká láska. Podle mého názoru se jednalo hlavně o nebývalou manipulaci a snaze nastavit normu, že úchyláctví je v pořádku a deviantství není projevem morální zvrácenosti, což ukazuje každoroční přehlídka mravní zvrácenosti Prague Pride.
Dalším významným arianem byl i současný ministr Martin Kupka, který v dokumentech figuruje jako asistent lektorského sboru. Nikdy se od školy Aria veřejně nedistancoval. Tento bývalý tiskový mluvčí premiéra Topolánka kandiduje na předsedu Občanské demokratické strany. Topolánek je prezentován jako chlap s koulema, tak nevím, jak bude nebo bez čeho bude prezentován Martin Kupka.
A nyní ke korupční partě Pirátů, kteří jsou podle předsedy Hřiba jediná protikorupční strana. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib podle hesla "zloděj křičí, chyťte zloděje" pobíral půl roku 50 tisíc korun, na které neměl nárok, ale o které si sám požádal. A samozřejmě jako správný Pirát lhal, že o tom nic neví. Další pirátská malá domů byla, že se milenka piráta Michálka zapletla s majitelem reklamy na pražských mobiliářích.
Společnou dovolenou na Tchaj-wan v rámci nové pirátské cestovky, zdůvodnil Zdeněk Hřib tím, že jednal o pravidelné letecké lince mezi Prahou a Tchaj-wanem. Což byla lež jako věž, jak tomu bývá u Pirátů vždy, neboť tyto záležitosti dojednává ministr dopravy z rozhodnutí vlády České republiky.
Digitalizace byla takzvanou vlajkovou lodí Pirátů, a proto mám dvě zásadní otázky, které nikomu nevnucuji. Byl to absolutní diletantismus? Byl to grandiózní podvod? Výsledkem této pirátské exhibice je ztráta stovek milionů korun, které nezaplatí nikdo jiný, než český daňový poplatník.
O nové poslankyni Katarině Demetrashvili už se napsalo hodně. Jen vzpomenu její výrok, že válka na Ukrajině je pro Českou republiku obohacením, neboť přináší benefity v rámci inovací českého zbrojního průmyslu.
Na základě výše zmíněného konání Pirátů se ztotožňuji s názorem, který koluje na sociálních sítích, že by se Piráti měli přejmenovat a používat zkratku M.I.P.S., což znamená mladí idioti plní sil. Protikorupční džihádisté Piráti zaperlili na schůzi sněmovny, kde se projevila jejich "dobročinnost", neboť žebrají o funkce ve sněmovně, protože bez příspěvku na dojíždění nemohou pracovat. Otázka, co na to pracující občan, který dojíždí každý den do práce bez jakéhokoliv příspěvku?
Pirát je politikem moře. Tuto definici pronesl americký spisovatel Ambrose Bierce, autor knihy Ďáblův slovník. Dovolil bych si tuto definici rozšířit do množného čísla, že Piráti jako strana plně vystihují podstatu svého názvu. A rád bych dodal, že bych přivítal změnu české ústavy, aby poslancem mohla být zvolena osoba, která dovrší 30 let svého života.
Závěr: Neuvědomuje-li si Hrad, že ukrajinští oligarchové získali zlatou medaili na olympijských hrách v disciplíně korupce, tak je strojovna mozkových závitů hradního pána vypnuta. Mnozí lidé slavili 17. listopad jako mezinárodní den studentstva, další vítali cinkáním klíčů nutnost předání moci. Bohužel prezident Pavel tehdy cinkal pouze klíči od konspiračního bytu.
Zdroje: ABJ, iDnes, Novinky.cz
