Zahraniční kriminálníci stojí Brity 643 milionů liber ročně. Farage má řešení

18.11.2025 22:25 | Monitoring

Nigel Farage slibuje deportace zahraničních kriminálníků. Daňovým poplatníkům by tím ušetřil 643 milionů liber ročně, uvádí studie think-tanku Onward, která mimo jiné varuje před přeplněnými věznicemi.

Foto: Repro The British Patriot, X
Popisek: Protesty ve Velké Británii

Studie think-tanku Onward zjistila, že stíhání a věznění zahraničních kriminálníků stojí britské daňové poplatníky rekordních 643 milionů liber ročně. To je v přepočtu přibližně 17,7 miliardy korun. Částka je přitom o více než polovinu vyšší, než tomu bylo v roce 2019. Nárůst nákladů souvisí jak s delšími tresty, tak i s rostoucím počtem cizinců ve Velké Británii. Zpráva varuje, že britské věznice jsou již přeplněné a systém finančně neudržitelný.

„Tato zpráva odhaluje skutečný rozsah zátěže pro daňové poplatníky – peníze, které by mohly být místo toho vynaloženy na veřejné služby v první linii. Labouristická strana musí vysvětlit, proč tyto náklady tak prudce vzrostly a co udělá pro jejich snížení,“ uvedl ředitel think-tanku Simone Clarke, cituje deník The Telegraph.

Think-tank Onward proto navrhuje několik reforem, které mají zvýšit počet deportací a snížit finanční zátěž. Patří mezi ně rychlé vracení pachatelů méně závažných trestných činů do jejich domovských zemí ještě před odsouzením nebo zpřísnění pravidel pro využívání článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

Článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech chrání právo na rodinný život. Spolu se článkem 3, který zakazuje mučení a nelidské nebo ponižující zacházení, se na něj často odvolávají žadatelé o azyl. Strana Reform UK Nigela Farage, ale i část Konzervativní strany proto plánují, že odstoupení od Evropské úmluvy o lidských právech bude jedním z témat voleb v Británii v roce 2029.

„Musíme opustit Evropskou úmluvu o lidských právech, abychom mohli deportovat více těchto zahraničních zločinců. A vláda musí prokázat odvahu a pozastavit víza a pomoc zemím, které odmítají přijmout zpět své zločince. Co je moc, to je moc,“ uvedl člen britského parlamentu Robert Jenrick (Konzervativní strana).

Pokusy o deportaci zahraničních kriminálníků byly dosud často mařeny právě kvůli právu na ochranu lidských práv. Mezi roky 2008 a 2021 bylo podáno přes 21 tisíc odvolání proti vyhoštění a více než šest tisíc z nich bylo úspěšných. Velká část z těchto úspěšných odvolání se opírala o článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

„Vyhoštění cizinců, kteří se dopustili trestného činu, je jedním z mála realistických způsobů, jak zmírnit tlak a obnovit stabilitu. Data ukazují, že to je nejen možné, ale také nezbytné,“ uvedla jedna z autorek zprávy, Ellie Cravenová.

Nigel Farage na X přislíbil, že jeho Reform UK by „okamžitě ušetřila“ zmiňovaných 643 milionů liber ročně a zahraniční kriminálníky by deportovala.

autor: Alena Kratochvílová

