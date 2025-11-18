Zahraniční kriminálníci stojí Brity 643 milionů liber ročně. Farage má řešení

Studie think-tanku Onward zjistila, že stíhání a věznění zahraničních kriminálníků stojí britské daňové poplatníky rekordních 643 milionů liber ročně. To je v přepočtu přibližně 17,7 miliardy korun. Částka je přitom o více než polovinu vyšší, než tomu bylo v roce 2019. Nárůst nákladů souvisí jak s delšími tresty, tak i s rostoucím počtem cizinců ve Velké Británii. Zpráva varuje, že britské věznice jsou již přeplněné a systém finančně neudržitelný.
„Tato zpráva odhaluje skutečný rozsah zátěže pro daňové poplatníky – peníze, které by mohly být místo toho vynaloženy na veřejné služby v první linii. Labouristická strana musí vysvětlit, proč tyto náklady tak prudce vzrostly a co udělá pro jejich snížení,“ uvedl ředitel think-tanku Simone Clarke, cituje deník The Telegraph.
Think-tank Onward proto navrhuje několik reforem, které mají zvýšit počet deportací a snížit finanční zátěž. Patří mezi ně rychlé vracení pachatelů méně závažných trestných činů do jejich domovských zemí ještě před odsouzením nebo zpřísnění pravidel pro využívání článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech.
Článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech chrání právo na rodinný život. Spolu se článkem 3, který zakazuje mučení a nelidské nebo ponižující zacházení, se na něj často odvolávají žadatelé o azyl. Strana Reform UK Nigela Farage, ale i část Konzervativní strany proto plánují, že odstoupení od Evropské úmluvy o lidských právech bude jedním z témat voleb v Británii v roce 2029.
„Musíme opustit Evropskou úmluvu o lidských právech, abychom mohli deportovat více těchto zahraničních zločinců. A vláda musí prokázat odvahu a pozastavit víza a pomoc zemím, které odmítají přijmout zpět své zločince. Co je moc, to je moc,“ uvedl člen britského parlamentu Robert Jenrick (Konzervativní strana).
Pokusy o deportaci zahraničních kriminálníků byly dosud často mařeny právě kvůli právu na ochranu lidských práv. Mezi roky 2008 a 2021 bylo podáno přes 21 tisíc odvolání proti vyhoštění a více než šest tisíc z nich bylo úspěšných. Velká část z těchto úspěšných odvolání se opírala o článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech.
„Vyhoštění cizinců, kteří se dopustili trestného činu, je jedním z mála realistických způsobů, jak zmírnit tlak a obnovit stabilitu. Data ukazují, že to je nejen možné, ale také nezbytné,“ uvedla jedna z autorek zprávy, Ellie Cravenová.
Nigel Farage na X přislíbil, že jeho Reform UK by „okamžitě ušetřila“ zmiňovaných 643 milionů liber ročně a zahraniční kriminálníky by deportovala.
autor: Alena Kratochvílová