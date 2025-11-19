Tak už i tohle jméno. Kolem Zelenského hoří

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Agentura Reuters upozornila, že pět podezřelých bylo zadrženo a dva jsou na svobodě, včetně jednoho z bývalých obchodních partnerů prezidenta Volodymyra Zelenského, který minulý týden uprchl ze země. Parlament měl v úterý hlasovat o odvolání ministryně energetiky Svitlany Hrynčukové a jejího předchůdce Germana Galuščenka, který nyní zastává funkci ministra spravedlnosti. Oba ministři jakákoli obvinění odmítají. Ale Hrynčuková nabídla rezignaci a Galuščenko byl suspendován do doby, než bude znám výsledek vyšetřování.
Hlasování se však nekonalo, protože opoziční strana Evropská solidarita zablokovala přístup k řečnickému pódiu, předseda parlamentu Ruslan Stefančuk na to konto jednání zákonodárného sboru ukončil. Další schůze se uskuteční za pár dní.
Strana Evropská solidarita, kterou vede bývalý prezident Petro Porošenko, uvedla, že se bude snažit odvolat celou vládu, což je opatření, které má nyní v parlamentu jen malou podporu. Členové Zelenského politického uskupení Sluha lidu opoziční poslance viní z obstrukcí, které znemožňují jednání zákonodárného sboru. „Zatímco někteří zloději utíkají a schovávají se, jiní – populističtí politici – předvádějí divadlo,“ řekl Danylo Hetmancev, vysoce postavený poslanec strany Sluha lidu.
V korupční kauze prý hraje roli i vicepremiér Oleksij Černyšov. Ukrajinský protikorupční soud v úterý nařídil vzít vicepremiéra do vazby. S možností složit kauci ve výši 51,6 milionu hřiven, což je asi 25,5 milionu korun. Tisková agentura Interfax Ukrajina uvedla, že Černyšovovi právníci během dvoudenního slyšení požádali o zrušení tohoto příkazu s tím, že důkazy proti němu jsou nedostatečné a podmínky kauce nevhodné, jelikož veškerý jeho majetek byl zmrazen.
Údajný šéf podvodného schématu, podnikatel Timur Mindič, je spolumajitelem televizního studia, kde, jak připomněla agentura Reuters, Zelenskyj před svým zvolením do úřadu v roce 2019 budoval kariéru hvězdy sitcomu. Zelenskyj uvalil na Mindiče finanční sankce a studio uvedlo, že Mindič nyní v jeho činnosti nehraje žádnou roli.
Premiérka Julija Svyrydenková informovala velvyslance členských států EU o krocích vlády k očištění a posílení protikorupčních opatření v energetickém sektoru.
„Informovali jsme velvyslance členských států EU o nových vládních krocích zaměřených na vyčištění a zvýšení účinnosti protikorupční politiky v energetickém sektoru. Jsem vděčná za konstruktivní diskusi. Zhodnotili jsme situaci v energetickém sektoru a důležitost zachování důvěry veřejnosti a partnerů,“ napsala Svyrydenková na telegramu. Na slova ukrajinské premiérky upozornila ukrajinská agentura Interfax.
Předsedkyně ukrajinské vlády také zdůraznila, že boj proti korupci je klíčový pro národní bezpečnost a nezbytný pro cestu Ukrajiny pro přistoupení k EU.
Podle serveru Kyiv Independent se začíná otevřeně mluvit i o tom, že za stávající korupční skandál potopí i šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka, což je podle ukrajinských novinářů muž, který v rukou koncentroval obrovskou moc. Moc tak velikou, že je to podle serveru Kyiv Indpendent neobvyklé i na ukrajinské poměry. A na Západě, jak v USA, tak v EU, prý Jermaka nemají rádi. „Cokoli je lepší než znovu poslat Jermaka (do Washingtonu),“ řekl jeden z evropských diplomatů pod podmínkou zachování anonymity.
Další diplomat naznačil, že Jermaka v srdci EU nevídají moc rádi, ale mnoho nezmohou, protože Zelenskyj vnímá Jermaka jako nepostradatelnou figuru své vlády.
„Oba představitelé uvedli, že Jermak není v Bruselu a Washingtonu vnímán příznivě. Na Ukrajině je jeho pověst ještě horší,“ napsal server Kyiv Independent.
„Andrij Jermak je tak vlivný a je tak dopodrobna obeznámen s tolika problémy v zemi, že je nemožné, aby tak rozsáhlý korupční systém fungoval bez (jeho) povědomí,“ řekla listu Kyiv Independent Daria Kalenjuková, výkonná ředitelka ukrajinského Centra pro boj s korupcí.
„Aby prezident dokázal, že není součástí tohoto schématu a že není zkorumpovaný, musí se zbavit všech těchto zkorumpovaných přátel z blízkého kruhu. Je to takhle jednoduché,“ dodala. „Včetně pana Jermaka.“
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
