Zbyněk Fiala: Klima v amoku

Atlantický oceánský proud, který přináší ústřední vytápění pro východní pobřeží USA a severní polovinu Evropy, prý hlásí poruchy, které ho mohou vypnout. Kdy? Do konce století! A máte dobu ledovou!!
Není nic pěkného, co nás čeká, pokud se nepolepšíme (ale možná i potom). Na severní polokouli, kam bohužel taky patříme, může během několika desítek let, tedy ještě za života těch mladších, dojít k poklesu průměrných teplot až o 30 stupňů Celsia! Vyplývá to ze studie vědců z Čínské akademie věd a Oceánografického institutu Kalifornské univerzity, které se opírá o zjištěné oteplování středně hlubinných vod (mezi jedním a třemi kilometry) v rovníkovém Atlantiku. Vzniká tak další bariéra, na které uvázne Golfský proud, jak vyplývá ze studie, kterou publikovali v prestižním vědeckém žurnálu Nature. (ZDE)
Golfský proud je součástí systému Atlantické meridionální cirkulace s anglickou zkratkou AMOC. To instinktivně svádí k představě, že tu zase někdo zbytečně přehání a děsí lidstvo klimatickými alarmisty v amoku.
Nás to ponechává v klidu, nejsme zvědaví na nějaké nové grýndýlové finty. Ale islandská vláda to označila za hrozící národní katastrofu a přijala krizový režim, který jí uvolňuje ruce pro potřebné zásahy.
Podezřelé je, že zpráva o hrozící katastrofě vybuchla zrovna v době Konference OSN o změně klimatu (COP30). Ta probíhá už po třicáté, tentokrát v rovníkovém Belému v Brazílii, a znovu a znovu burcuje vlády i veřejnost k rozhodným opatřením (jiný výraz pro vydávání peněz) proti produkci skleníkových plynů.
Jiná skupina vědců, která v tom Belému moc nebude, říká, že doby ledové, tedy jejich nástupy i ústupy jsou přirozenou záležitostí, se kterou člověk nic neudělá. A že Země už milion let opakovaně přechází z teplých „interglaciálů“, jaký zažíváme nyní, do drsných studených podmínek.
Poukazují na to, že nástup doby ledové souvisí se změnami sklonu rotační osy Země (cyklus 41 000 let), změnami orientace eliptické dráhy Země kolem Slunce, nazývanými „precese rovnodennosti“ (23 000 let), a se změnami tvaru (více kulatého nebo méně kulatého) eliptické dráhy (100 000 let). Uvedenou teorii, že nástup a ústup ledových dob je způsobován změnami zemského orbitu, poprvé vyslovil James Croll v 19. století a podrobněji ji rozvinul Milutin Milankovitch v roce 1938. (ZDE)
Ale o tom není spor. Problém je v tom, že od nástupu průmyslové revoluce do klimatu stále intenzívněji zasahují také lidé, takže rostoucí množství sluneční energie je zadržováno pod pokličkou skleníkových plynů. Proto zkratka „oteplování klimatu“.
Ve skutečnosti není tak prosté, co to kde udělá. Bude v tom našem skleníku horko, nebo si máme připravit teplé prádlo? Prý obojí. Obecně hrozí oteplování, ale na severu Evropy se projeví jako návrat doby ledové. Vypočítávají se procesy, které mohou zničit naše mírné klima a vrátit je tam, kam geograficky patří. S naší 50. rovnoběžkou jsme totiž na úrovni Kanady.
Riziko zamrznutí z oteplování je nepochybným důvodem k žertům, zejména pro ty, kdo nesledují nudné události jako je pokles koncentrace soli v povrchové mořské vodě u Islandu a ochabující proudění teplých vod napříč Atlantikem. Poslední část toho teplého proudu přichází z Mexického zálivu. Američané říkají mořskému zálivu „golf“, proto je konec globálního vytápění planety mořskou cestou (termohalinní systém) nazýván Golfský proud.
Ono „halinní“ v označení zmíněného systému znamená významnou účast halogenidů, v daném případě sodíku ve slané mořské vodě. Nejde jen o to, že teplá voda k nám proudí po povrchu oceánu, a studená se pak vrací spodem, v oceánských středních hlubinách. Aby se však na obrátce u Islandu dostala do té hloubky a pokračovala v oběhu, musí být hodně slaná, tedy těžší.
Jenže odtávání grónského ledovce ji značně nařeďuje. To ji odlehčuje, proto pak obtížněji klesá. Už teď nám Golfský proud značně zeslábl, ale jak se odtávání ledu zrychluje (to je to oteplování), blížíme se k bodu zvratu, po kterém už žádný Golfský proud nebude. (ZDE a ZDE)
Na začátku současného interglaciálu už tady něco takového bylo a ochladilo Zemi na dalších několik tisíc let. Proto je takový rozdíl mezi začátkem interglaciálu před 12 tisíci lety a nástupem neolitické revoluce, vedoucí ke vzniku civilizací, který přišel až před 8 tisíci lety. Těch tři – čtyři tisíce let předtím bylo pro pozvednutí lidstva příliš krušných.
Nejnovější studie čínských a amerických vědců (ale všechno jsou jenom čínská jména) ukazuje, že za ochabování Golfského proudu mohou také anomálie v teplot ve středně hlubokých vodách rovníkového Atlantiku. To jsou ty „tepelné bariéry“ na zpáteční cestě od Islandu přes Karibik, když Golfský proud jako součást AMOC míří do nové fáze tropického ohřevu. Voda se ohřeje, vystoupí, a máte po proudu. AMOC slábne. (ZDE)
My klidnější se soustřeďujeme na to, že uvedený proces údajně začal už na konci minulého století, takže nic nového. Jenže ty konce! Na konci tohoto století už může teplota na evropském i americkém severu klesnout snadno o 30 stupňů. Nelze se divit, že islandská vláda mluví o národním ohrožení a nepřekvapilo by, kdyby se přidaly další.
Popravdě, meteorologové varují před vpády arktického vzduchu už letos, protože se rozpadá další klimatický systém, tentokrát tryskové proudy ve stratosféře. Jejich kroužení uzavíralo studený arktický vzduch tam, kam patří. V posledních letech však tyto atmosférické proudy narušilo oteplování Arktidy, které se rozbíhá mimochodem násobně rychleji, než je globální průměr, protože pod tajícím ledem je tmavší, tepelně jímavější voda.
Také z tohoto důvodu je „globální oteplování“ někdy na teplé spodky a jindy na klimošku naplno. Když se studený vzduch vyvalí k nám, jako právě teď, odjinud na jihu vytlačuje teplejší vzduch do severnějších poloh. Takový protažený tryskový proud už v minulých letech přinesl sníh do Severní Afriky a prudká vedra do Grónska.
Prostě jsme to klima dokonale rozhasili, zblbli, dohnali až k šílenství. Je to kruté, ale pozor, na velkých prachách taky něco je. Amok je i na druhé straně.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV