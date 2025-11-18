Jiří Paroubek: Drzost milionchvilkařů nezná mezí

Spolek Milion chvilek tehdy mlčel. Dá se říci, že po celou dobu vlády Petra Fialy byl v hibernovaném stavu.
Připomenu např. kauzu Dozimetr, jež je nám dnes a denně v médiích připomínána. A která je dnes řešena Obvodním soudem pro Prahu 9. A závažná svědectví dosvědčují, že politické strany vládní koalice se šábovaly (mám na mysli konkrétně TOP 09 a STAN) z vejvaru z veřejných zakázek v pražském Dopravním podniku a možná i jinde v poměru fifty fifty.
Na jaře jsme zažili Bitcoinovou aféru, která skončí pravděpodobně několikasetmilionovou škodou pro český stát. Tato aféra byla postavena na spolupráci ministra spravedlnosti za ODS a velmi pravděpodobně i dalších špiček Fialovy vlády včetně ministra financí s dříve odsouzeným zločincem. Ve hře byla údajně miliarda korun pro stát a dvě miliardy korun pro dříve odsouzeného kriminálníka. Ten už je zase v "báni", vyšetřován ze závažných trestných činů. Takže i třetí vládní strana se ponořila až po krk do bahna korupce.
No a co říci k zapojení premiéra Fialy do kampeličky, které bylo hodně nestandardní. A pravděpodobně také korupčního charakteru.
A další 'skvělá' strana vládní koalice Petra Fialy, která před rokem ostudně opustila vládu, Piráti. Tedy poté co se zjistilo, že jí rozvíjený klíčový projekt na Ministerstvu pro místní rozvoj, pod vedením tehdejšího předsedy Pirátů Bartoše, skončil fatálním debaklem. Prostě žádné digitální stavební řízení by nemohlo v režii Pirátů dle jejich projektu vůbec fungovat. Což ve svých důsledcích vedlo k utlumení stavební výroby v celé zemi. A k negativnímu dopadu na hrubý domácí produkt státu.
Ovšem Piráti jsou strana naprosto bez jakýchkoliv zábran a velmi nestoudná v přístupu k veřejným záležitostem. Jim vůbec nepřijde divné, že prakticky všechny zakázky, které byly spojeny s digitálním stavebním řízení, byly poskytovány z volné ruky. Pirátský projekt digitalizace je zcela nepoužitelný, jednalo se velmi pravděpodobně o několik set milionů korun (to vlastně nikdo přesně nevyčíslil). A celá tato suma je vlastně škodou pro stát, protože celý projekt digitalizace je možné hodit do koše jako nepoužitelný.
Tak tedy hospodařila na mafiózním principu předchozí vláda Petra Fialy.
Novou vládu milionchvilkaři a jim podobní chtějí obviňovat z mafiánských praktik, a to dost komicky ještě předtím, než vůbec tato vláda vznikla.
A kdo že to vystupoval na pódiu na Staroměstském náměstí, kde se vedle japonských a německých turistů objevili jako diváci také lidé z celých Čech a Moravy, byvše povoláváni k této akci i veřejnými sdělovacími prostředky? Prý bylo zaplněné celé Staroměstské náměstí. No dobrá. Jeden z rádoby prominentních řečníků této akce jménem Daniel Kroupa byl jeden čas vysokým funkcionářem a také šéfem jedné z nejzkorumpovanějších stran v historii Česka a Československé republiky jménem Občanská demokratická aliance. Tato kdysi vládní strana skončila ostudně v zapomnění a Daniel Kroupa si hraje dnes na muže, který všechno ví a který je jakýmsi svědomím demokracie. Jak může být svědomím demokracie někdo, kdo úzce spolupracoval s korupčníky? Nechápu to. Ale pánové Minář a spol. mají jinou morálku.
Provolávání slávy prezidentu Pavlovi, k němuž na této akci došlo, opravdu na výročí 17. listopadu moc nepatří. Právě tento muž byl přeci po roce 1968 jako kádrová rezerva komunistické strany člověkem, který si pochvaloval invazi tzv. bratrských vojsk, především sovětské armády, do Československa s cílem utlumit obrodný proces československé společnosti v srpnu 1968. Připomenu ještě, že Petr Pavel byl později také předsedou ZO KSČ a byl připravovaným agentem, který měl být nasazen v imperialistické cizině. Takže tomuto muži provolávali účastníci shromáždění svoleného spolkem Milion chvilek slávu. Výborně!
Je to smutné, ale zdá se, že pravou příčinou svolání demonstrace na Staroměstském náměstí bylo to, že tito lidé nedokáží unést porážku ve sněmovních volbách, která svým způsobem byla až nečekaně zdrcující. Je mi milionchvilkařů líto. Vařili z vody... za asistence politických nul z politického záhrobí.
