Zeman (Motoristé): To je mazec...

A právě možnost pískat a transparenty vyjadřovat svůj odpor k některým politikům, ať již z kterékoliv části našeho politického spektra, je nedílnou součástí této svobody. Součástí této svobody jsou také a především demokratické volby, které jsou hlasem lidu, „vox populi“, a tedy nezpochybnitelným projevem jeho vůle, a každý, kdo se nazývá demokratem, by je měl respektovat.
Každý, i prezident republiky. Nakonec Ústava ČR v článku 2. říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci, a v článku 6. se stanoví, že politická rozhodnutí vychází z vůle většiny, vyjádřené svobodným hlasováním… – tedy volbami.
Ve volbách před šesti týdny jednoznačně zvítězilo hnutí ANO, a je tedy na něm, koho nominuje jako svého kandidáta na budoucího premiéra. Pokud to někomu z jakéhokoliv důvodu vadí, pak by se měl s touto logikou smířit a akceptovat ji bez dalších podmínek, nebo se vzdát své role na politickém životě demokratického státu, jakým ČR bezesporu je.
MUDr. Marek Zeman, MBA
Pan prezident, který je nedílnou součástí výkonné moci v ČR, by tím spíše měl výsledek voleb respektovat. Může mít připomínky, může mít pochybnosti, ale výsledek demokratických voleb by neměl být nikterak zlehčován či zpochybňován například tím, že kandidátovi vítězné strany na předsedu vlády jsou předem kladeny nějaké podmínky nad rámec zákona. Což se nyní děje.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Podmínka, kterou požaduje pan prezident Pavel po panu Andreji Babišovi, a to dopředu veřejně deklarovat, jakým způsobem chce naplnit znění zákona o střetu zájmů, až se stane premiérem, je právě z řad těch podmínek, které jsou nemístné, nemají oporu v zákoně, protože předjímají stav, který ještě nenastal. A musí nutně vést k myšlence, že pan prezident nutně překračuje své pravomoci a nerespektuje výsledek voleb před několika týdny, kdy volič dal svým hlasováním najevo, koho chce a s jakým programem, aby mu vládl.
Pan prezident to zdůvodňuje tím, že mu jde o to, aby předešel možnému porušení zákona, které by ze strany budoucího premiéra mohlo nastat. Ale to je přeci absurdní požadavek. Je to jako když by oddávající, ještě než před ním stojící pár oddá, vyzval, aby veřejně před svatebčany sdělili, jakým způsobem budou postupovat v případě rozvodu…Někteří mají předmanželskou smlouvu, jiní nikoliv, ale rozhodně ji nemusí předem zveřejňovat!
Ptejme se, kdo stojí za tímto prezidentovým požadavkem a jaké jsou cíle tohoto konání. Může se zdát, že minimálně jde o protahování vzniku nové vlády, by stávající vláda vládla v demisi co nejdéle, nebo aby nová vláda na půdorysu volbami dané koalice vůbec nevznikla?! Uvidíme…
autor: PV