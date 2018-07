Rudolf Mládek: Pražská vřava sílí

Konečně zdá se, že předseda hnutí ANO, premiér Babiš pochopil, že kauza Praha je přeci jen příliš závažná na to, aby o ní nechal rozhodovat nějaké své poradce. Navíc zjevně pomýlené a nedostatečně lustrující. Tak se do řešení vložil sám.

Nejen Krnáčová

Odcházející ufňukaná Krnáčová je obdobně jako většina jí podobných neschopných přesvědčena, že byla výborná a jiní špatní. Babišovi došlo, že ale celý ten její tým z ANO byla mizérie, a tak původně nominované pohrobky Krnáčové hnutí ANO z pohodlných míst kandidátek sestřeluje. Je to správné, protože tým to nebyl a Krnáčovou rozhodně nepodržel. Na hlavní místa v kandidátce ANO pro Prahu se tedy posouvají noví lidé a doufejme, že lepší, rozumnější a pracovitější. I ANO bude muset uvažovat o nějaké koalici, protože preference jsou na bídných 18 procentech, a s tím se volby nevyhrávají.

Lichváře lidé nenávidějí

Vybrat do čela kandidátky pražské ANO lichváře byl ale úlet snad nejhorší, co ANO zatím provedlo. To i ta opisující ex-ministryně Malá, co stále nechápe, že opisování je porušení autorských práv, bylo jen zaváháním rychle vyřešeným. Lichvář v čele kandidátky ANO body zcela jistě ubere. Lichvář je odpudivá profese, nelidská, necitlivá, chamtivá a nemá s manažerskými schopnostmi nic společného. Ostatně firmu pana Stuchlíka, lídra hnutí ANO pro Prahu, ocejchovala Česká národní banka tučnou pokutou ve výši 1,5 milionu právě za špatné manažerování. Takže Babiš schválil kandidáta horšího, než byla Krnáčová. Na takovém si mediální opozice smlsne. Tituly jako „Lichvář přebral řetěz, Lichvář slibuje byty, Lichvář se o Pražany nepostará“ apod. budou provázet jeho politiku.

Kdo bude ochoten jít s lichvářem do koalice?

Kdo bude omlouvat takovou koalici směšnými výroky, jako že voliči rozdali karty, všichni musí být Praho-tvorní, jde hlavně o občany atd. Kdo s osobou tak opovrhovaného povolání bude spolupracovat? Zdá se, že poradci v ANO nejenže selhali na celé čáře, ale zapomněli na to, že jim Praha nepatří. A s lichvářem na čele kandidátky se to nepodaří ani náhodou.

Praha je významné město

Nejen svým plánovaným rozpočtem přes 80 miliard korun, ale i v evropském měřítku představuje část státní reprezentace. Mít na čele lichváře, tak takovému se jiní politici vyhnou. Možná, že je to lhostejno, když takový „manažer“ povede radnici v Dolní Hloupé, ale v Praze je to absurdní politika politický nedouků a politické arogance. „No co, těm blbcům v Praze tam někoho napíšeme?“ Tak asi uvažují poradci Babiše. Nebo jim k špatnému nápadu někdo pomohl radou či penězi? Vždyť pro každého platí podezření: Všici kradnú. Proč by neplatilo na poradce Babiše, kteří svoji práci dělají lidově řečeno pod psa. Nepochybně k radosti svých konkurentů.

