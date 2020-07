Rudolf Mládek: Ronald Reagan socialismus uzbrojil, EU se zjevně udluží

reklama

Citujme: „Evropská komise chce zcela po právu změnit rozpočtová pravidla a navrhuje vytvořit zcela nový způsob financování společných evropských potřeb, založený na originální a inovativní prvotní výpůjčce na finančních trzích a jejím následném, několik dekád trvajícím splácení – nikoliv přímými příspěvky členských států, nýbrž prostřednictvím tzv. vlastních finančních zdrojů unie. Objem tohoto prvního pokusu není větší než 4,1 procenta unijního HDP, tedy zcela v rámci ekonomických možností EU,“ píše E15 (ZDE).

Jak to je opravdu: Termín společné potřeby je eufemismus a přetvářka pro úhrady dluhů jednotlivých členských států EU. Na půjčení si díky evropským dluhopisům není nic inovativního. Několik dekád splácení se změní na mnoho dekád a lze si na to úspěšně vsadit. Vlastní finanční zdroje unie je opět zavádějící pojem, protože EU žádné výrobní či jiné prostředky nemá, má pouze příspěvky členských států, jde tedy o největší neziskovou světa. Realita bude nakonec ve zvýšení těchto příspěvků a zavedení nových daní, jejichž výnos půjde přímo do pokladny EU. Ale tohle ovládali už římští Césarové také, a podle toho i dopadli, když už nebylo kde brát. A vypadlo to podstatné: Za dluhy EU se ručí a ručíme za ten nesmysl i my, Česká republika. A poslední směšností je, že plánovaný dluh 4,1 procenta unijního HDP je skoro o ničem. To by bylo pravda, kdyby se ale dluhy řady členských států EU se neblížily 100% ročního HDP, a jak víme, tyto dluhy nikam nezmizely.

O tom, jaké informace se nám denně předkládají si můžeme doslova vyprávět. I následná zpráva je ze soudku manipulací. Citujme: V USA obžalovali pár, který u svého domu v St. Louis mířil zbraní na demonstranty procházející kolem. Manželé se obhajují tím, že měli strach o své životy a majetek. Manželům hrozí za nezákonné použití zbraně až čtyři roky vězení. Demonstrace přitom byla pokojná, tvrdí prokurátorka, Afroameričanka Kimberly Gardnerová. „Je nezákonné mávat zbraněmi výhružným způsobem před účastníky nenásilné demonstrace,“ uvedla prokurátorka. Proti vyšetřování manželů McCloskeyových se postavila řada republikánských politiků včetně prezidenta Trumpa či guvernéra státu Missouri Mikea Parsona, který už prohlásil, že dvojici v případě odsouzení udělí milost. (ZDE)

Jak je to přesně: Myslíte si, že dva dobře situování právníci nevědí kdy smí a nesmí použít zbraň ke své obraně? V USA je to téměř vždy, když někdo cizí vstoupí na soukromý pozemek bez souhlasu majitelů. Což byl i tento případ. Ale tím pohádka o nenásilné demonstraci nekončí. ČTK, která námět zpracovala sice uvedla, že cesta kolem domu obžalovaných byla soukromá (takže bylo právem vlastníků ji bránit), ale už nedodává to, že „pokojní demonstranti“, aby se na ni dostali, museli vyvrátit železnou bránu, která ji uzavírala. Kim Gardner ale přesto tvrdí, že demonstranti, kteří prorazili bránu do soukromé vilové čtvrti (skutek přiznává!) byli i tak „neozbrojenými, pokojnými protestujícími“. Obžalovaná Patricia McClosky k tomu říká: „Řekli nám, že nás chtějí zabít a spálit náš dům...“ (ZDE)

To, že nepochybně rasově motivovaná prokurátorka někoho stíhá jako za totality je jedna věc, to že manželé v případě zmanipulovaného procesu budou osvobozeni je prakticky jisté. USA nejsou v době Milady Horákové (zatím). Co si ale musíme položit za otázku, proč je opět nám v Česku podávána informace polovičatá a zjevně upravená ve prospěch „pokojných demonstrantů“, když jejich „kolegové“ mají už dnes na svědomí v USA stovky násilných přepadení, rabování a s nimi i spojených úmrtí včetně černošských dětí.

