Rudolf Mládek: Stav v Česku covidově kalamitní

„Slibovali nám všechnu AstraZenecu, nemáme nic,“ naříkají (ZDE). „Česko odmítlo nákup vakcín AstraZeneca od Spojených arabských emirátů,“ tvrdí ministr Petříček (ZDE). Ztráta ekonomiky z pandemie dosahuje denně v době nynějšího lockdownu zhruba dvou miliard korun.(ZDE) To pro změnu propočítali ekonomové.

Kdo neočkuje a uzavírá, tak výrazně prodělává. Takový závěr si asi udělat můžeme. Tak proč Česko očkuje tak málo? V rychlosti očkování proti covidu-19 totiž patří Česká republika mezi nejhorší země Evropy.

Můžeme konstatovat, že Izrael, Spojené arabské emiráty (SAE), Británie a USA vedou žebříček proočkovaných zemí a SAE je na počet obyvatel dokonce na druhém místě ve světě. Vakcíny nabízené ze SAE od AstraZenecy se vyrábějí v Indii v licenci a těžko se lze domnívat, že by si výrobce kvalitu nepohlídal. Nepochybně s tímto vývozem míří do celého regionu, nikoliv jen do Indie.

V případě ruské vakcíny Sputnik V slyšíme, že se neví, jak se vyrábí a EU vyžaduje kontrolu výroby. Požadavek legitimní, ale… Maďarští lékaři a další odborníci se údajně měli seznámit s výrobou ruské vakcíny Sputnik V. Oznámil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (ZDE), ale více podrobností k tomu dál už nenajdeme. Na údajné seznámení reagoval český premiér Babiš a ten rovněž vysoce ocenil vakcínu Sputnik V s odkazem na data expertů. (ZDE). Jakých expertů, zdroj neuvádí, jen to, že byl Babiš v únoru na návštěvě v Maďarsku.

Dodejme, pro vysvětlení, principiální rozdíly vakcín:

Vakcína na bázi nukleové kyseliny (mRNA)

BioNTech/Pfizer

Moderna

CureVac

Vakcíny na bázi proteinů

Sanofi/GSK

Vakcíny na bázi virového vektoru (do této kategorie by měla patřit i EU neschválená vakcína Sputnik)

AstraZeneca

Johnson&Johnson

Tak nám to uvádějí oficiální stránky EU (ZDE). U té poslední vakcíny se zastavíme, neboť současné informace hovoří o tom, že od vakcíny Johnson&Johnson stačí jenom jedna dávka. To by představovalo výrazné zjednodušení očkování. K tomu Britové sdělují, že odstup druhé dávky může být delší jak 21 dní, což umožňuje vyšší proočkovanost obyvatelstva v daném čase. S tím souhlasí i odborníci Světové zdravotnické organizace-WHO. (ZDE)

Zpráva mírně optimistická: Státy Evropské unie ve středu schválily, že přenechají Česku přednostně navíc 100 000 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech proti nemoci covid-19.(ZDE) Zamořená díra Česko totiž ohrožuje všechny v okolí. Už to konečně někomu v Evropě došlo. Žel tato EU v dodávkách vakcín zcela pohořela, česká vláda proto nese vinu na neuspokojivém stavu jen zčásti.

Otázkou na pořadu je, zda se ty slíbené vakcíny navíc zase nebudou týdny válet někde ve skladech, nebo si je nerozeberou miliardáři či jejich noshledové vydávající se za lékaře, jak se také můžeme dočíst. Doufejme, že se trvající pochybení konečně napraví. Už to není jen náš zájem, už je evidentní, že jde o problém evropského rozměru, který naše sousedy právem děsí. Výrok premiéra, že neví, co bude za 3 týdny, to asi není to, co Evropa očekává. (ZDE)

