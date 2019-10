Rudolf Mládek: Vše zlé je k něčemu dobré

Nakonec to tažení záškolačky Gréty, tolik podporované všelijakými zájmovými apoštoly, má i svůj přínos, protože si někdo v Evropské unii začal uvědomovat, že výměna aut za elektroauta nebude ani snadná ani rychlá, ale dosud neprávem opomíjená celoevropská železnice je místem, kde je co řešit.

Evropskou komisí (EK) spouštěný Program Horizont Evropa obsahuje konzultace týkající se transformace evropského železničního systému. Očekává se, že to pomůže zlepšit evropský železniční trh, rozšíří automatizaci a digitalizaci a vedle spolehlivosti se očekává i snížení nákladovosti, a to především u nákladní železniční dopravy. Systém by měl být flexibilnější, spolehlivější, efektivnější a atraktivnější. Samé výborné cíle, jak sluší se dodat, tak snad ale nezůstane jen u slov.

I proto EK očekává silnější zapojení soukromého kapitálu s cílem dosáhnout nejen nízkých emisí uhlíku, ale především rychlejší zavádění technologických inovací. Lehce indikované projekty PPP ( Public Private Partneship) opět mají evropskou zelenou. Inu budiž, snad to v EU vyjde, ale přiznejme si, že české reálie signalizují nejen odpor úřednictva a s nimi spojeného dodavatelského loby, ale trčí tu v Česku také slabá právní vymahatelnost závazků, a z toho vyplývající neúměrná rizikovost. Stejně jako o výstavby bytů tak i zde, u projektů PPP, dluží čeští zákonodárci nám všem výrazné zlepšení dosud nevyhovujícího stavu.

Vedle planých diskuzí, záškoláctví a nadužívaného grétovského obviňování kde koho, přichází EU se snahou dosáhnout praktických výsledků bez toho, že by se občanům vnucovalo cosi předražené a málo efektivní. Že by se do EU vrátil zdravý rozum a praktický pohled? Zatím (opravdu zatím) to tak vypadá a to by byla po dlouhé, ekohysterické kampani dobrá zpráva.

V železniční síti se už začal prosazovat vodík a to jak ve Spojeném království, tak Německu a Rakousku. (Pozn. Vodíková souprava Alstom Coradia iLint se objevila i na našich kolejích, když byla od dubna 2017 zkoušena ve ZC VUZ Velim). Nepřekvapí, že užití čistého vodíku na železnici je také součástí programu Horizont Evropa.

Pokud se Evropská komise chce dobrat silné, inovativní a konkurenceschopné Evropy a k tomu i „Čisté planety“, pak propojení poznatků a technologií a finančních zdrojů veřejného a soukromého sektoru je jistě správným vykročením. Ale bude-li to EU řídit jako program navigačního systému Galileo, kdy kvůli Brexitu dokonce vyloučila z programu špičkové britské firmy, pak se sice „vodíkových“ vlaků na kontinentě dočkáme, ale v počtech, které žádný rozhodující ekologický vliv mít nebudou.

Už se dávno ví, že úředník není a nebude nikdy schopným podnikatelem a Evropské komisi to stále nějak moc nedocházelo. Zdá se, že se EK snaží o reparát. O ten by se měla pokusit i Česká republika. Český, v posledních dekádách vytvořený (ne)dopravní skanzen není žádnou evropskou chloubou. Právě naopak.

