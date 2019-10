Růžena Chrasteková: Není nenávist jako nenávist. Některá je v pořádku, zdá se

Ono taky by se nejprve musela ta předsudeční nenávist nějak vydefinovat, přesně a jednoznačně vysvětlit, pojmenovat její charakteristiku, poznávací znaky, a to tak, aby nemohlo dojít ke zneužití tohoto "zločinu" jako nástroje k likvidaci názorového, politického, ale i bůhvíjakého protivníka, rivala, oponenta, prostě nepřítele. A zakompovat tento "zločin" do platné legislativy tak, jak to systém vyžaduje.

Naše vláda sice, na základě nějaké zprávy a popud Ministerstva vnitra, pojem "předsudečná nenávist" schválila, ale zákonnou oporu tento schválený "zločin" nemá (ZDE). Ministerstvo vnitra si pohrálo s vágními pojmy, nicméně "Ústavní soud však usnesením připomněl, že vyvolávání strachu a působení na pudy není zatím v ČR zákonem regulováno."

Stačí už ale to, že nenávist jako taková (Nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému objektu. Často jí předchází silný impuls, otřes, zlom v životě člověka a je udržována při životě bolestí či hněvem.[1] Velmi výrazně ovlivňuje myšlení a jednání jedince. Objektem nenávisti se může stát jednotlivá osoba, určitá skupina osob, lidstvo, existence nebo i např. celý svět. Nenávist může vyústit do extrémního jednání - může skončit pomstou, násilím, vraždou nebo válkou.) je tady šířena a podněcována zdaleka ne jenom k menšinám, povětšinou Romům, jak se nám snaží ve svých různých zprávách nabulíkovat vnitro a jeho analytici, ale hlavně vůči nejvyšším ústavním činitelům, prezidentovi a premiérovi.

Tato nenávist se neřeší, o ní se nekonferuje, ta je snad, jak to vypadá, i vítána a schvalována. Protože třeba v každé normální, slušné společnosti by někdo, kdo vyhrožuje prezidentovi republiky podřezáním a vykrvením, podněcuje k tomuto další osoby, a to veřejně, na sociálních sítích internetu, byl bez odkladů tvrdě potrestán, samozřejmě dle platných zíkonů, legislativy.

Také ten, kdo vyhrožuje jinou smrtí někomu veřejně, třeba zastřelením, pověšením atd. A i toto se u nás děje. To vnitro a jeho složky, zdá se, se tomu asi jenom potutelně usmívají a ty vyhrožovatele jakoby obdivovali. Anebo členové ODS Lang a Pavel Novotný jsou snad nějak potrestáni za své nenávistné, veřejné výhrůžky smrtí osobám, které nejenom přesudečně, ale přímo a neuvěřitelně silně nenávidí? Ten Novotný prý dostal nějaký finanční (sic!) trest, ale vesele pokračuje a zdůrazňuje své výhrůžky a šíří svou nenávist. A to už není jenom názor, to jsou konkrétní výhrůžky.

Nenávist vůči ústavním činitelům se v nemalé míře šíří a podněcuje i na demonstracích spolku Milionchvilkařů, jejich rétorika je tou nenávistí prodchnuta, řečníci na jejich tribunách vyzývají k "dělání bordelu" (Radek Banga), "neserme se s nima" (nějaký podagog na demonstraci MCH v Olomouci), těch příkladů je mnohem víc. A co teprve všechny ty nenávistné urážky prezidenta a premiéra, ale i jiných, kteří nejsou po chuti opozici, politickým neziskovkám atd, které se šíří beztrestně po internetu, sociálních sítích, v některých médiích (např. Šafr a jeho FORUM)

Konferuje se to o nenávisti krásně, ale ty podněcovače a vyzyvatele k nenávisti k někomu jinému, než k menšinám a Romům, nějak pomíjejí naši strážci ústavnosti, zákonů a spravedlnosti.

Prostě někoho nenávidět se nesmí, u jiného to nevadí, až je to jakoby žádoucí.

Žijeme v době a společnosti, kde urazit rapera Roma Bangu je zločin tvrdě potrestaný, ale nenávistně urážet a vyhrožovat konkrétní smrtí prezidentovi republiky se tak nějak přehlíží, ten člověk je vysmátý a nějak není vyhodnocen jako extremista a bezpečnostní riziko. To jsou jenom naštvaní občané, kteří si, žel, nevidí do klávesnice a nadávají Romům, imigrantům. Což v pořádku, samozřejmě, není, ale ten dvojí metr je tady tak do očí bijící, nicméně kompetentní lidí ho prostě mají.

Konferují si o nenávisti, ale vidí jenom tu, kterou vidět chtějí, což je smutné a lidi obecně to jenom naštvává. A tím, že řeší selektivně jenom některé nenávisti, dávají těm druhým jakoby svolení nenávidět dál a intenzivněji. Sami tak přispívají a skrytě podněcují ty druhé nenávisti, mám za to (ZDE).

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

