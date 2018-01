Štěpán Křeček: Český průmysl se musí zaměřit na nová odvětví, stavebnictví na výstavbu bytů

„Problémem české průmyslové výroby je silné zaměření na automobilový průmysl, který tvoří čtvrtinu všech tržeb. V případě, že se tomuto odvětví přestane dařit, bude to mít vážné následky pro celou ekonomiku,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Průmyslová produkce podle dnes zveřejněných údajů za listopad loňského roku meziročně vzrostla o 8,5 %. Rostla i hodnota nových zakázek, která se zvýšila o 3,3 %. Průmyslníky trápí situace na trhu práce, která znemožňuje nabírání nových zaměstnanců.

Stavební produkce v listopadu loňského roku meziročně vzrostla o 1,9 %. Prostřednictvím stavebních úřadů bylo meziročně vydáno o 4,7 % méně stavebních povolení. Bylo zahájeno o 3,1 % méně bytů, naopak dokončených bytů bylo o 4,6 % více. Mladí lidé mají tendenci stěhovat se z venkova do měst. Vlivem složitého stavebního zákona je však současná bytová výstavba ve větších městech nedostatečná. To zvyšuje ceny bytů a odsuzuje mladé lidi do nájemního bydlení.

„Nedostatečná bytová výstavba zvyšuje ceny nemovitostí. Tato situace nahání mladé lidi do nájemního bydlení, čehož využívají pronajímatelé a zvyšují ceny nájmů,“ upozorňuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila v listopadu loňského roku přebytkem 11,7 mld. Kč a meziročně vzrostla o 3,4 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v přebytku 56,8 mld. Kč. Naopak zahraniční obchod se státy mimo Evropskou unii skončil ve schodku 43,1 mld. Kč. Za leden až listopad 2017 dosáhla celková obchodní bilance přebytku 157,1 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o 14,9 mld. Kč. Ten je způsoben především posilováním kurzu koruny.

autor: PV