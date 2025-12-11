Petr Hampl: Čeho se mají bát v Číně

11.12.2025 15:05 | Glosa

Denní glosy Petra Hampla.

Petr Hampl: Čeho se mají bát v Číně
Foto: Screen: XTV
Popisek: PhDr. Petr Hampl, Ph.D., sociolog

Možná znáte teorii kapitalismu profesora Budila. Bude zachycena v jeho nové knize, která má vyjít na začátku příští roku a přednášel ji na Jungmannově národní akademii. V jeho modelu se kapitalismus skládá za dvou fází. Nejprve je velmi úspěšný, výroba roste, daří se stále lépe… až některé rodiny zbohatnou natolik, že převezmou politickou moc a začnou měnit poměry ve státě. Zároveň ti nejbohatší zjišťují, že mají víc kapitálu, než je možné investovat do výroby a zjišťují také, že finanční spekulace vynášejí víc než jakékoliv výrobní odvětví.

Kapitalismus se tedy překlopí do druhé fáze. Ti nejbohatší nadále bohatnou, ale výroba stagnuje, a posléze mizí. Stát ovládaný těmi nejbohatšími zlikviduje zbývající volné trhy. Nakonec zbyde jen zničená země a kapitál se přesune jinam, kde probíhá celý cyklus od začátku.

Dostal jsem celkem logickou otázku, jestli to není i budoucnost Číny.

Nevidím do budoucnosti, ale odvolám se na Curtise Yarvina. Připomenu jeho postřeh, že každý politicko-ekonomický režim vzniká v reakci na nějakou hrozbu a té hrozbě zpravidla dokáže účinně odolávat. Je však zcela bezbranný proti hrozbám jiným, které při vytváření toho režimu nebyly brány v úvahu.

To byl i případ poválečných režimů v západní Evropě a USA. Byly vytvářeny do značné míry jako akt vymezení a obrany proti socialismu sovětského typu. V tom fungovaly dobře. Ale když proti nim zaútočili bankéři, manažerské třída a stoupenci absolutního volného trhu, zkolabovaly.

Čínský režim vznikal do značné míry jako vymezení vůči neoliberalismu. Viděli, jaké škody to způsobilo jinde a chtěli se tomu vyhnout za každou cenu. Proto se dá očekávat, že až začnou být někteří příliš bohatými a příliš asertivními, čínský stát si poradí. Rizika se dají čekat z úplně jiné strany. Od islámu? Možná. Ale nejspíš od něčeho, co nám dnes vůbec nepřichází na mysl.

(zdroj: petrhampl.com)

