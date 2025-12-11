Jiří Halík: Mladí a neklidní aneb Jak snadno jsou manipulovatelní studenti

Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 29 nese škola v době výuky zodpovědnost za bezpečnost žáků a to při vzdělávání a činnostech s ním přímo souvisejících, včetně dohledu, školních akcí (i organizovaných externě), a končí to až odchodem žáka ze školy; škola musí zajistit dohled i během přestávek a poučovat o bezpečnosti, přičemž odpovědnost za případnou škodu je objektivní (neodvolatelná, pokud neprokáže, že dohled nezanedbala).
Demonstrace v době výuky není akcí vzdělávací a činností s ním přímo související.
Byli ředitelem školy informováni rodiče žáků mladších 18 let o tom, že jejich děti budou místo výuky podporovat demonstraci za někoho, komu slouží jako štít?
Vědí ředitelé škol, kteří umožnili žákům účast na demonstraci, že na ni opravdu šli? Nebo toho jenom zneužili?
Nebo se jednalo o „organizovanou akci“ s názvem jak vypadá demonstrace v praxi v rámci výuky občanské nauky, pod dohledem pedagogů?
Jak dostanou pedagogové, kteří měli v té době výuku, ale neměli koho učit, zaplaceno? Jako překážku v práci na straně zaměstnavatele?
Jak se na to dívají zřizovatelé těch škol. Ředitelé těch škol, kteří dovolili, nebo tolerovali studentům opuštění školy v době výuky za účelem účasti na demonstraci by měli vysvětlit, jak to, že porušili školský zákon a žáci byli bez pedagogického dozoru.
V době přestávek na chodbách musí být pedagogický dozor.
Dále by ředitelé škol měli vysvětlit, jak to, že vědomě porušují školský zákon, který výslovně zakazuje činnost politických stran a jejich propagaci ve školách a školských zařízeních (§ 32). Což znamená, že přímá politická agitace je zakázána, ale zároveň je důležitá věcná diskuse o politice v rámci výuky občanské výchovy.
Ale o to tady nešlo ani omylem.
Účast studentů na demonstraci je propagace určitého politického směru. Je to protest proti něčemu a je jedno, zda je svolaný nějakou organizací nebo stranou.
Pokud má někdo dojem, že to zveličuji, nebo dramatizuji, dám příklad. Jste rodič, vaše neplnoleté dítě si se souhlasem ředitele odejde demonstrovat bez pedagogického dozoru. Vy si myslíte, že je ve škole. Při cestě na nebo z demonstrace dítě srazí na přechodu auto a skonči v nemocnici.
Stále to zveličuji?
Co se týká demonstrace studentů, jakékoliv demonstrace, která nesouvisí s jejich studiem na jejich škole.
Zákon by jim umožnil účast za podmínky:
Demonstrace se mohou zúčastnit studenti starší 18 let, mladší jen s písemným souhlasem rodičů, kteří si v den a hodinu stanovenou vedením školy v odpoledních, případně večerních hodinách nahradí svoji absenci. Tito studenti musí alikvotním dílem uhradit škole mzdu vyučujících učitelů za tyto hodiny nad rámec výuky.
Pokud tak neučiní, bude brána jejich neúčast ve výuce jako neomluvená a podle školního řádu dostanou, třídní, ředitelskou důtku, případně dvojku z chování.
Proč? Teprve potom poznáme, kdo opravdu demonstruje a je to z jeho přesvědčení, čí přesvědčení není tak silné, jak se tváří a kdo se chtěl prostě jen "ulít" ze školy.
Školní docházka pro studenty je totéž, jako pracovní docházka do zaměstnání. Pokud se zúčastníte demonstrace, tak ve svém osobním volnu, jinak nesete riziko absence na pracovišti.
Pokud chceme vést mladé k odpovědnosti, je to cesta, která jim nebrání se demokraticky podílet na politice státu, ale také nést za svoje přesvědčení následky.
Jinak je to stejné, jako když tady u nás a jinde ve světě, mladí, bojeschopní imigranti z Ukrajiny vykřikují "Sláva Ukrajině", ale bojovat za vlastní svobodu nepůjdou. Až jim to vybojují jiní, oni se možná hrdinsky vrátí zpět s odůvodněním, jak podporovali v cizině boj jejich spoluobčanů... Ale těm dvojku z chování dát nemůžeme.
autor: PV