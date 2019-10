Svatopluk Otava: „Hnůj, dobytek, hnůj, dobytek, hnůj, dobytek...“

O čem se píše? Jako kdysi. O čem se má...

Hnojomety mainstreamu a spřízněné weby v naprosté bezradnosti a bez „not“ ohledně podstatných událostí, které se právě dějí na syrsko-tureckém pomezí, přeopatrně spekulující o podmínkách britského úprku z Frankogermánie zvané oficiálně EU, mlžící podstatné okolnosti nejnovějších islamistických vražd po Evropě.

Nejlépe pro naše žurnalistické žoldáky a svazáky je přidržovat se osvědčených, kdovíkým schválených témat. A tak profesionální „osírači“ zaplňují stránky a stopáže nepodstatnými výmysly o „zaručeně“ správně vyvěštěném zdravotním stavu prezidenta Zemana, o „blahu“ pornografického prznění dětských dušiček již od útlého věku, docela dobře pořád „táhne“ kydání špíny na velkého zpěváka i člověka Karla Gotta.

Server Seznam Zprávy má pochopitelně též ve svých řadách celé hejno dobře placených šafrů, pehů, mitrofanovů či hovorkových. Od včrejška do dnešního dopoledne osvěžovala titulní strana portálu Seznam.cz představivost rychločtenářů titulků pseudoinvestigativním blábolem s názvem: „Gottův přítel ze šedé zóny – Podfuk s vilou jsem mu odpustil.“ Autorem článku, ale i titulku(!) je seznamácký šafr Tomáš Pergler. Jak správně podprahově ovlivňovat?

Na Seznamu jsou mistři

Co si představí tramvajový prohlížitel nadpisů při letmém shlédnutí titulky Seznamu.cz při ranním surfování? Hmm, no jo, tak chudák Goťák si taky přilepšoval všelisjak.... To je vháji, fakt už se nedá nikomu věřit... No, ale při těch jeho prachách? Tak teda nakonec byl taky pěknej hajzlík, ne? Dále třeba nečte. Přejde ke sportu, k pavlačovému Super.cz, možná zrovna vystoupí, zasune telefon do kapsy a spěchá. Spěchá možná do práce, třeba jinam, ale spěchá. V hlavě aspoň na chvilku podrží poslední čtený titulek o Karlu Gottovi v tom spěchu a když náhodou mezi známými dojde na Mistra řeč, vynoří se hesélko a prohlížeč nadpisů si v partičce přátel „vzpomene“. Hele – ale já jsem něco o Goťákovi četl, jako že podváděl s barákama nebo co., přesně teď nevím, ale...!!! A o to přesně jde! Vzbudit ten „správný dojem“, nikoli se dobrat pravdy.

Kdyby totiž čtenář přečetl celý nudný elaborát pana Pergela, jenž ve stylu snaživé demagogie „vedl“ rozhovor s bývalým vexlákem a kriminálníkem Miroslavem Provodem, zjistil by to, že se Karel Gott s Miroslavem Provodem prostě znali. Ještě než se ukázalo, že Provod je podvodník, koupil od Karla Gotta vilu. Pěkně po vexlácku, jak tehdy bylo možné a pak ji zase prodal. Žádné finanční závazky jednoho vůči druhému nevznikly, po letech opět Karel Gott koupil dům zpátky, za další dobu ji také prodal. Nikdo nikomu nezůstal nic dlužen.

Protože však zřejmě dle názoru ostříleného podvodníka mohl Karel Gott jaksi nabídnout(?) následnou koupi Provodovi, aby ten sám ji se ziskem prodal, snaží se Pergrel za ublíženeckého pofňukávání Provoda vzbudit ve čtenářích dojem, že vlastně to celé jaksi nebylo fér a Karel Gott jaksi..., však víte, no, cosi jsem o něm nedávno četl(a)...

Novinky a iRozhlas taky „umí“

Do celkového rámce manipulace pak dobře zapadá i další titulek z hlavní stránky Seznamu.cz ze včerejška, kde „informují“ Novinky.cz. „Gott ve svazcích StB: provezl na Západ filmy a Sověty měl...“

Nu a kdo by nečetl dále, mohl si myslet cokoli. Kdo si práci se čtením dal, pochopil by, že i dle názorů profesionálů z StB měl Karel Gott Sověty za okupanty a sám byl opravdovým a inteligentním anirežimním solitérem. Ale je třeba to dočíst celé a ne si jen nechat v podvědomí bublat znění titulku. Celé elaboráty Seznamu či Novinek mnozí nečtou. Podivuhodné však je, že si s tématem Gott a StB vzpomněl server iRozhlas.cz (od nějž právě Novinky a další servery „čerpaly“) zrovna ve dnech, kdy Mistr zemřel a národ truchlil. Událost tak silná dopadla tvrdě na vyznavače všech hudebních proudů i politických pohledů na polistopadový vývoj a stav společnosti. Velmi vkusné...

Havlárie si rozvracet nedáme...!

Národ se sjednotil ve svém smutku. Tak pozor! Jednota ne, jednotu tady nepotřebujeme! Takže hnojometčíci z žurnalistické, „umělecké“ a politikářské bandy lepšolidí, havloidů, kavárníků, sluníčkářů a kolaborantů s jakýmkoli režimem spustili kanonádu. A k šafrům, hutkům, pehům či mitrofanovům se na velmi nečestné místo zařadil šafr od Seznamu Tomáš Pergel. Autor krásné zkratky parafrázované v nadpisu článku Ladislav Smoljak už nežije. Jeho umělecký souputník Zdeněk Svěrák jaksi zestárl, po ztrátě komunistického nepřítele působí bezradně, beznápadově, takže se raději dnes tento penzista „dal na politiku“, jako většina šašků, co koho chleba jí, toho píseň zpívají. A kde co komentují z pozice vlastních „zásluh“, „morálky“ a „majitelů“ jediné správné Pravdy. Smutné. Snad jim na vyvrcholení letošních havlárií bude počasí „přát“ jako nám, co jsme v roce 1989 trpělivě zmrzali na demonstracích a dnes bychom si nejraději nechali ruce i s klíči urazit... A na potlachy samozvaných vykladačů k 17. listopadu už dávno nechodíme.

