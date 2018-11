Vladimír Pelc: Podle starých dat zákon schvalovat nelze

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) schvaluje poslanecký návrh zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném), PSP ČR, VIII. volební období, r. 2018, tisk č. 118.

Schválený zákon by upravoval poskytování náhradního výživného nezaopatřeným dětem k zajištění jejich výživy v případě, že fyzická osoba, která má k dítěti soudem stanovenou vyživovací povinnost, tuto svou povinnost opakovaně řádně neplní. Náhradní výživné by bylo zvláštní dávkou, kterou by poskytoval stát.

Při návrzích zákonů je důležitá důvodová zpráva k nim. Kvůli tomu, co v ní je, a ještě více kvůli tomu, co v ní není. V případě tohoto návrhu zákona by člověk očekával zejména aktuální informace o problematice, přesná a nejnovější statistická data. Z důvodové zprávy se dovíme počet rozvedených manželství, počet nezletilých dětí při rozvodu, počet hospodařících domácností tvořených neúplnou rodinou atd., tedy všechno významné údaje – ale pozor, nejčerstvější jsou z roku 2013.

Sledoval jsem v televizi i tiskovou konferenci k tomuto návrhu zákona – žádného přítomného novináře vůbec stáří statistických dat nezarazilo, nikomu to nepřišlo divné, žádný z nich se na to nezeptal (já se domnívám, že žádný z nich návrh zákona nečetl).

Jednou z navrhovatelů je poslankyně ing. Hana Aulická-Jírovcová; a tak jsem jí 30. 10. t. r. na její adresu do Poslanecké sněmovny (aulickah@psp.cz) napsal mail: Dobrý den, dívám se na TISK 118/2018 o náhradním výživném - vy nemáte čerstvější statistická data než z roku 2013? A údaj o neplatičích výživného je jen odhad (jako polovina z rozvedených v roce 2013) - to také nejsou k dispozici přesné údaje, tedy kolik je ve skutečnosti neplatičů povinného výživného za rok 2017? Děkuji. Vl. Pelc

Pochopitelně, že jsem žádnou odpověď nedostal.

Je jisté, že uvedený návrh zákona z hlediska věcného zpracování má ke kvalifikovanému a odbornému výkonu příliš daleko. Poslanci tak schvalují zákon na základě informací starých čtyři roky.

A na závěr abychom si rozuměli: Nijak nezpochybňuji tíživou ekonomickou situaci žen-samoživitelek, protože jim otcové dětí neplatí ani povinné výživné. Šlo mi o kvalitu legislativního procesu v PSP ČR demonstrovanou na tomto konkrétním příkladu.

A k obsahu zákona samotného: Pokud je tento zákon potřebný, a já nepochybuji, že ano, pak je důsledkem neschopnosti státu, jehož úkolem je tvorba, kultivace a zkvalitňování též právní infrastruktury společnosti. Pokud však stát není schopen v těchto případech zabezpečit vymahatelnost práva, neplní jednu ze svých základních funkcí.

(převzato z Profilu)

