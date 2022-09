Vladimír Ustyanovič: Armádní generál Augusto Pinochet a armádní generál Petr Pavel

reklama

Prezident Allende a jeho vláda věděli, že pro Chile je nezbytná široká škála reforem, zejména ekonomických, avšak na ty už díky zahraničním intervencím nezbyl čas. Chile bylo velice chudou zemí s obrovským nerostným bohatstvím, což bylo trnem v oku „demokratickým" Spojeným státům.

Vraťme se domů do 80. let, kdy jsem nastoupil s Petrem Pavlem ke speciální výsadkové jednotce. Nebudu polemizovat o členství v KSČ, zda to bylo dobře, nebo špatně, byla to takzvaná pracovní knížka, když jste chtěli dělat práci, po které jste toužili. Vzhledem k tomu, že mí rodiče nebyli členy žádné strany, tak jsem výše zmíněnou kandidaturu přijal. Důležitým faktem je skutečnost, že jsme obecně neuznávali takzvané útvarové předsedy KSČ, nebo další na nižších stupních, mysleli jsme si o nich své a vnímali jsme skutečnost, že jsme specialisté. Čas běžel, zvedl oponu a ukázaly se hodnoty lidí ve své nahotě. Tyto takzvané morální majáky vás mistrují, jak máte myslet, jaké mít názory a co je správné nebo špatné. Připadá mi to, jako kdybychom slyšeli prezidenta Gottwalda v 50. letech. Samozřejmě mluvím o Petru Pavlovi a mohu za sebe říct, že jméno Václav Havel mi v 80. letech vůbec nic neříkalo, nějaká ruská perestrojka a jméno Michail Gorbačov, o tom jsem pouze věděl, že existuje. Toto mohu podepsat, v tu dobu jsem také studoval v Brně.

Prvním šokem pro mne bylo zjištění na základě poznatků historika pana Blažka, že Petr Pavel byl na škole v Brně předseda základní organizace KSČ. Nikdo Petra Pavla nenutil, aby tuto funkci vzal. Nikdy bych si nedovolil nálepkovat někoho, ale bohužel tento kandidát se ideologicky až nechutně vyjadřuje ke svým oponentům a zesměšňuje je. To, že jeho otec byl plukovníkem Československé lidové armády je faktem, nikdo mu to nemůže vyčítat a také mu nikdo nemůže vyčítat to, že neprotestoval proti okupaci Československé republiky sovětskou armádou tak, jak to udělal nynější prezident Miloš Zeman, což mělo za následek, že ho vyhodili ze zaměstnání. Co ale nemohu hodnotit pozitivně na plukovníku Pavlovi (otci) je to, že byl agentem třetí správy státní bezpečnosti, což byla tehdy vojenská kontrarozvědka. Jejich úkolem bylo zjednodušeně řečeno udávat vojáky, kteří neměli ten správný názor. Nechci se dotknout explukovníka, ale na cti mu to určitě nepřidalo.

Prezidentský kandidát, morální maják generál Petr Pavel chce v naší republice zavést „řád a pořádek", řekl bych spíše, tento „neřád" chce zavést řád silou jako Augusto Pinochet. Dle svých zadavatelů? Komické prohlášení Petra Pavla na Twitteru ze dne 7.9. „Každému, kdo se v mezinárodní bezpečnostní politice či diplomacii pohyboval, je jasné, že tajné služby Američanů, Britů, Němců nebo Francouzů, kteří mají i jaderné zbraně, by mi přístup k těmto plánům nikdy neumožnily, kdyby v mé minulosti našly cokoli problematického." K tomuto výroku udělám jednoduchý komentář.

Žádný představitel výše uvedených států by našeho kandidáta k těmto dokumentům rozhodně nepustil. Každý stát si tyto věci střeží jako oko v hlavě. Mezi námi, tento výrok je už na vyšetření u MUDr. Džamily Stehlíkové. Další výrok Petra Pavla, kde vyjadřuje obdiv ke své ženě, že zvládla své první veřejné vystoupení mi připadá jako pochvala před školní tabulí při prezentaci dlouhé nepopulární naučené básničky. Vrcholem netaktnosti z 8.9. bylo prohlášení manželky kandidáta na prezidenta Petra Pavla: „Tyto volby vnímáme jako možnost vrátit úřadu vážnost, důvěryhodnost, respekt a slušnost. Zároveň si také uvědomuji, že se jedná o možnost posílit roli první dámy." Přeložíme-li to do lidské řeči, tak za prvé paní manželka Petra Pavla, bývalá vojákyně s bývalým vojákem, chtějí občanům České republiky zavést takovou rodinnou prezidentskou vojenskou juntu. Generál si asi neuvědomuje skutečný význam pojmu dáma, zejména první dáma, tak mu to připomenu. Velkou první dámou, vysoce vzdělanou byla paní docentka Livia Klausová. Další první dáma byla Ivana Zemanová. Nemám pocit, že by tyto dvě první dámy postrádaly slušnost a respekt. Nyní s velkou nadsázkou, výše zmiňované první dámy určitě neuměly pochodovat a neučily se pořadový krok, což je určitě k jejich cti.

Nevím, jaké zájmy hájí premiér Fiala a také mi není známo, možná i mnoha dalším občanům, v čí prospěch, samozřejmě mimo svůj, pracuje generál Pavel. Jak ukázala zpravodajská historie minulého století, po druhé světové válce Američané převzali síť schopných německých agentů. Tato praxe je vysoce osvědčená a týká se to rovněž celého bývalého východního bloku, respektive sovětských satelitů. Nechávám otevřený závěr, ať si vážený čtenář udělá úsudek sám.

