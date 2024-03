Vladimír Ustyanovič: Co nám mělo být utajeno

Soud OSN celkově zamítl téměř dvacet obvinění Kyjeva. I to ukazuje, proč Rusko stále trvá na tom, že vedoucí role v mezinárodních záležitostech by měla patřit OSN. Této organizaci se dá vytknout hodně věcí, pokud jde o její efektivnost. Je docela příznačné, že současnou předsedkyní soudu, která rozsudek v procesu proti Rusku vyhlásila, je Američanka Joan Donoghueová.

reklama

Mezinárodní trestní soud OSN v Haagu “osvobodil” Rusko: Prohlásil, že domobrana v Donbasu a Luhansku byla právoplatná. Lidská práva na Krymu jsou v pořádku. Navíc se sestřelením letu MH17 neměla Moskva nic společného. Pravomoce soudu v Haagu neratifikovaly ani Spojené státy, Rusko ani Ukrajina, takže účastníci konfliktu nespadají pod jurisdikci haagského soudu a výše uvedené země neuznávají jeho pravomoc.

V Haagu ovšem existuje ještě třetí mezinárodní soud, Soudní dvůr OSN, který má pravomoc nad porušovateli úmluv OSN. Patnáct soudců této komory, založené v roce skončení druhé světové války, jmenují Valné shromáždění a Rada bezpečnosti.

Po pěti letech vydal soud OSN verdikt, kterým zamítl všechny nároky na odškodnění, protože téměř všechny nároky Kyjeva vůči Rusku byly neopodstatněné. “Téměř” všechny, protože po roce 2014 údajně prudce klesl počet těch, kteří na Krymu studují v ukrajinském jazyce. Soud k této otázce přistoupil formálně. Podle údajů k lednu 2023 je počet osob, vzdělávajících se v ukrajinštině, kterou si ovšem na Krymu lze stále zvolit za vyučovací jazyk, pouhých 197 osob. To opravdu není mnoho, ale za nepopularitu ukrajinského jazyka na poloostrově nemůže Rusko a nemá to nic společného s diskriminací.

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5967 lidí

Soud se však jednoznačně popasoval s hlavním bodem žaloby kyjevského režimu. Odmítl uznat Doněckou a Luhanskou republiku za „teroristické organizace“, a Rusko za „agresorský stát“, stejně jako údery na ukrajinské vojenské objekty v Donbasu za „teroristické činy“. Současně také odmítl obvinění, že se Rusko podílelo na havárii malajsijského boeingu, a uznal, že Moskva v dobré víře dodržuje mezinárodní úmluvy.

Joan Donoghueová dala explicitně najevo, že je napřed soudkyní, a teprve potom občankou USA. Minské dohody garantovaly Luhansku a Doněcku samostatné republiky a neuznaly protistátní puč v Kyjevě. Minské dohody garantovaly Německo, Francie, Ukrajina za prezidenta Porošenka a byl příslib, že se Ukrajina bude federalizovat.

Minské dohody schválila bezpečnostní rada OSN a staly se součástí mezinárodního práva a ukrajinského právního řádu.

Závěr

Protiruská hysterie může svět zavést do třetí světové války, může tady zůstat spálená země. To neříká žádný představitel Svazu rusko-českého přátelství, ale sděluje to v rozhovoru Josef Mašín, poslední žijící člen protikomunistického odboje, který se prostřílel se svým bratrem Ctiradem na západ.

Josef Mašín přímo vyzývá k uzavření míru s tím, že Rusku zůstane Krym, Doněcká lidová republika, Luhanská lidová republika a bude garantováno, že Ukrajina nebude nikdy součástí paktu NATO. Dále sděluje, že musí v co nejkratší době proběhnout jednání o mírovém řešení u diplomatického stolu.

Bratři Mašínové sloužili v americké armádě u zelených baretů a vidíme, že Josef Mašín uvažuje v intencích takzvané reálné politiky. Intelektuálové, ale debilové, jako je náš ministr bakalář Lipavský, by chtěli válčit s Rusem, ale ve své progresivistické ideologii jim nedochází, že ztráta každého lidského života je obrovská tragédie. Navrhl bych nejen jemu, ale taky Petru Pavlovi, který chce na ukrajinském území s využitím českých vojáků cvičit Ukrajince, že by měl jít příkladem a poslat na Ukrajinu své dva syny. A jako vrchní velitel Českých ozbrojených sil by tam mohl přibalit do výše zmíněného kontingentu syna Petra Fialy Martina a děcka dalších válkychtivých politiků.

Jak jeden slovenský politolog prohlásil, progresivismus je fašismus s lidskou tváří.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Novodobí političtí vězni Vladimír Ustyanovič: Fialův zvon zrady Vladimír Ustyanovič: Byla to vražda, řekla partnerka novodobého Bretschneidera Vondry Vrecionová Vladimír Ustyanovič: Kdo žije pro mstu, měl by vykopat dva hroby

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama