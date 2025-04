Jako vždy, vše dopadlo jinak a za vším byly peníze zejména amerických bank. Takže Němci vyráběli ponorky v Japonsku a vítězné mocnosti neměly zájem nic řešit a spokojeně žily v blahobytu v domnění, že to bude trvat navždy. Přirovnal bych to ke krocanovi, který je pravidelně vykrmován a myslí si, že to bude navždy, ale je překvapen, když na Den díkuvzdání skončí na pekáči.

Němečtí nacisté fixlovali výkon zbrojního průmyslu, například u největší bitevní lodi na světě Bismarck deklarovali výtlak 35 000 tun, ve skutečnosti to však měla výtlak 53 000 tun, což bylo podle Versailleské dohody zapovězeno. Na tyto skutečnosti nereagovala zejména Velká Británie, protože historická nenávist k tehdejšímu Sovětskému svazu jako potenciálnímu nepříteli jí zatemnila mozek (zdroj deník kapitána lodi Bismarck Ernsta Lindemanna).

Myslím si, že vrcholem idiocie je potřeba připravovat se na válku. Ptám se, proč? Někdo nás ohrožuje? Krom zkorumpovaných evropských komisařů, jako je Leyenová, která platila z daní nás všech kampaně v řádech miliard euro proti kritickým nepohodlným hlasům a konzervativním politikům, jež nesouhlasili s progresivistickým pojetím Evropské unie (zdroj Politico). Nedopustit, aby nás Čechy hnali do války, můžeme v zářijových volbách tím, že nebudeme hlasovat pro strany současné vládní koalice.

Prezident Trump je samozřejmě obchodník a nabízí nejdůležitější obchod v historii, a to je mír neboli záchrana životů na Ukrajině. Nikdo nemůže čekat, že bez Spojených států a Ruska se válka ukončí. Prezident Zelenský a jeho zkorumpovaná banderovská banda prohlásil, že neví, kde se polovina americké pomoci ztratila. Tak bych použil pro Zelenského bonmot z filmu - Kamile, zaplať! Jsem přesvědčen, že většina ukrajinských občanů si už přeje mír za každou cenu.

Jak předpokládal jeden ze západních politiků, americký profesor John Mearsheimer, Ukrajina zanikne jako stát a její území si rozdělí okolní státy. Koalice ochotných neboli legie sebevrahů se postupně drolí, neboť například italská premiérka Giorgia Meloniová zastavila vojenskou pomoc pro Ukrajinu, aby vytvořila rovnováhu mezi proruskými a proevropskými silami ve své koalici. Další důrazný krok od prezidenta Trumpa spatřuji v přípravě joint venture amerických a ruských firem. Jsem si vědom, že někteří eurounijní představitelé mají představu, že si hrají s vajíčky, ale přitom jsou to pomyslné ostré granáty.

Americká strana dobře ví, kdo a kdy útočí na energetickou infrastrukturu, protože podmínkou Američanů jako první krok pro mírová jednání bylo vyhnout se těmto útokům. Ukrajinská fašistická vláda svádí všechny útoky na Ruskou federaci, přitom bylo v západním tisku zveřejněno, že Ukrajinci útočí 14krát během 24 hodin na energetickou infrastrukturu Ruska, i když bylo dohodnuto, že těchto útoků na energetiku se obě dvě strany vyvarují (zdroj WSJ).

Je bohužel tragikomické, že válečné strašidlo v podobě náčelníka naší indiánské armády Karla Řehky přijde na důležité jednání za účasti prezidenta Pavla do Poslanecké sněmovny v maskáčích. Vypadal, jako by vylezl ze zákopu. Pojem indiánská armáda znamená, že příslušníci mají holé zadky, ale moderní zbraně. Moderních zbraní mají pramálo a vojáci si musí některé části vybavení dokupovat sami. A třeba čekají, že je ministerstvo obrany pošle nakupovat do Sportissima. U náčelníka Řehky mi chybí ještě čelenka s péry a obličej pomalovaný válečnými barvami a velká modlitba, aby Českou republiku nezasáhly nějaké rozsáhlé živelné katastrofy, protože s pěti tisíci bojovníky a zbytkem úředníků v týlu by toho moc nezachránil.

Občas přemýšlím, zda svět řídí chytří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně. Tím narážím na blud o vytvoření evropské armády. Mohu to porovnat s ostrovem Utopia, kde si byli všichni rovni a mohli si všechno brát podle svých potřeb. Což je mimo jiné podstata komunismu. Dovolím si položit pár otázek, které vyvracejí možnost zřízení této armády. Jaké ruční zbraně a od které zbrojovky bude tato armáda nakupovat? Jaká vozidla, transportéry, tanky, bojová a transportní letadla bude tato armáda používat a od koho nakupovat?

A na závěr poslední otázka, unifikace nábojů všech zbraní a zbraňových systémů je nezbytná, aby členové evropské armády přezbrojili na úkor národních armád. To nehovořím o tom, zda velící jazyk bude němčina (to už tady jednou bylo), polština, angličtina, francouzština nebo čeština, neboť i náčelník Řehka může mít v takzvané tornistře maršálskou hůl. To je samozřejmě velká nadsázka. Jsem skálopevně přesvědčen, že vynucený mír je lepší než jaderná válka.

V Bratislavě oslavili osvobození města od německých nacistů. Vážím si projevu slovenského premiéra Roberta Fica a ruského velvyslance na Slovensku Igora Bratčikova. Jeho krátký projev v perfektní slovenštině byl upřímný a velice lidský. Co mě nemile překvapilo, bylo to, že se piety nezúčastnili velvyslanci zemí Evropské unie, s výjimkou českého velvyslance Rudolfa Jindráka. Nezúčastněné velvyslance bych nazval slovy českého prezidenta odpudivými bytostmi. Údajně je pan prezident Pavel na cestě po Africe, nevím, zda je tam na dovolené, nebo pracovně, což asi vyjde nastejno. Možná tam je na motorce. Pro příznivce Petra Pavla - je to nadsázka.

Na závěr si dovolím zejména pro duševně nahé politiky na celém světě citovat císaře a krále Karla IV.: "Síla krále nespočívá v boji, ale v tom, jak dlouho dokáže udržet mír."