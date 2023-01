Vladimír Ustyanovič: Jak se za každou cenu stát prezidentem

reklama

Nebudu si dělat lacinou legraci, jak se dočítáme na internetu, že rotačky na Mendelově univerzitě tiskly falešné diplomy, protože výrok akreditační komise mluví jasně o podvodu, jemněji řečeno o nestandardních praktikách, pod vedením blonďaté Danuše Nerudové. Rovněž si nebudu dělat legraci z kandidáta Petra Pavla, který nevěděl, kdy je Den české státnosti. Možná na vojenském gymnáziu v hodině dějepisu chyběl, nebo tam vůbec dějepis neměli.

Rád bych se zamyslel nad tím, jak v Československu a v České republice probíhá volba prezidenta. Narozdíl od Spojených států, kde je to celoroční show a stovky milionů dolarů létají tam i zpátky, v naší zemi je to podstatně náročnější. Za hlubokého socialismu JUDr. Gustáv Husák strávil devět let v těžkém žaláři v Leopoldově, kam ho uvrhli jeho spolustraníci. Nedá se tato tortura nazvat ani ideologickým školením ani převýchovou ortodoxního komunisty, což byla podmínka, aby daný jedinec mohl zastávat nějakou významnější funkci, nebo významnější stranickou funkci. Jak plynul čas a změny v socialistické společnosti, které byly příznačné utahováním a povolováním šroubů nesvobody, tak se Gustáv Husák stal prezidentem Československé socialistické republiky. Sportovní terminologií jej vystřídal na pásu Václav Havel. Jak prohlásil syn hrdiny generála Mašína, Josef Mašín: "Zvolili jste si ožralu, hlasy komunistů, za prezidenta republiky." Nebudu rozebírat, co je všem známo za prezidentování výše zmíněného, ale ruku v ruce s jednotlivými vládami jsme se z jedné z nejprůmyslovější země stali smutnou Popelkou světa, možná i popelnicí Evropy. Jenom pro příklad, naše ocelářství, zbrojařské podniky a zbrojní výroba byla žádaná a vyvážena po celém světě. Díky prezidentu Havlovi jsme tyto výrobní podniky zlikvidovali a tyto výroby převzali naši milí spojenci, zejména z Německa.

Položím vážnou otázku, který z prezidentských kandidátů se zasadí o mír v konfliktu na Ukrajině? Nyní už je nutnou nezbytností zvolit do čela státu osobnost, která by nesplňovala kritéria podle autora Černé Labutě, Nassima Taleba I.A.D., přeloženo Intelektuál, ale debil? Nebylo by konečně na čase zrušit lustrační zákon a vybírat v současné době kandidáty podle schopností a morálního kreditu?

Podmínkou, pro prezidentského kandidáta, by mělo být nejen ekonomické, ale i základní právní povědomí. Aby nepodporoval zloděje prezidentské standarty, tím myslím partu aktivistů Ztohoven, která ji ukradla v roce 2015. Nabízí se otázka, zda se kandidát Petr Pavel nedopustil několika trestných činů, či přečinu? Třešničkou na pomyslném dortu je, jak sám sebe hodnotil jako nejlepšího náčelníka generálního štábu české armády, tak mohu zodpovědně sdělit, že vynikal ve třech podstatných věcech, což byly nerozhodnost, neoblíbenost a arogance. Tyto vlastnosti kandidáta Pavla nejsou žádným tajemstvím. Toto cirkuluje mezi bývalými vojáky jako voda v chladiči auta. Opětovně bych rád zdůraznil, že lidé si nezaslouží mít v čele státu generála jako prezidenta, protože nejsme státem Latinské Ameriky. Jediným armádním generálem, který byl prezidentem v historii Československa, byl armádní generál Ludvík Svoboda. Byl to skutečný hrdina, který prošel druhou světovou válkou. Jak mi je známo, tak Pavel na mírové misi v bývalé Jugoslávii neměl potřebu ani příležitost použít zbraň. Bohudík. Slabost a prostoduchost generála Pavla je vyjadřována jeho průběžnými výzvami, aby se do finále voleb neprobojoval Andrej Babiš. Je to opravdu hrdina k pohledání. Možná ani není schopen vnímat včetně jeho loutkovodičů, že někdy se hadice obrátí proti.

Určitě se opakuji, ale není mi pořád jasné, proč novináři, takzvaní hlídací psi demokracie, nebo pseudodemokracie, nedrtí otázkami kandidáta Pavla, respektive jeho dva syny, o kterých vůbec nemluví, jako by ani neexistovali, přičemž rodinu expremiéra Babiše vysvlékli obrazně do naha. Načasování soudu s expremiérem Babišem je určitě náhoda, protože věřím v naši nezávislou justici, ale o tom někdy příště.

