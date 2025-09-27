Rusko není agresor, neboť podle rezoluce OSN mají národy nárok na sebeurčení bez souhlasu centrální vlády. Například Srbsko, Kosovo. Ministr zahraničí USA Marco Rubio a ministr zahraničí Sergej Lavrov se při bilaterálním jednání na půdě Valného shromáždění OSN dohodli, že budou komunikovat zahraničně politické otázky svých zemí s cílem obnovení plnohodnotných diplomatických vztahů mezi oběma velmocemi. Ministr zahraničí USA Marco Rubio vyloučil možnost sestřelování ruských letadel, která naruší vzdušný prostor členských státu NATO, pokud nevykonávají agresivně bojovou činnost. Zdroj Ukrajinská pravda. Přímo sdělil, že nehovořil o sestřelení ruských letadel, pokud nezaútočí.
Dále Marco Rubio nevyloučil, že USA se může časem vzdát jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině, a nechat Ukrajinu na hraní Rusku a evropským válečníkům. Je vidět, že nejvyšší představitelé USA mají plné zuby Zelenského, což mimo jiné dala najevo manželka prezidenta Trumpa Melania, když odmítla žádost manželky Zelenského Oleny o schůzku. Melania odmítla uskutečnit bilaterální schůzku s manželkou Zelenského v New Yorku během 80. zasedání Valného shromáždění OSN, navzdory jejím žádostem, uvedl deník New York Post s odvoláním Melaniina vyššího poradce Marca Beckmana. Podle diplomatického protokolu, kdyby měla Melania zájem o tuto schůzku, tak by ji sama iniciovala jako představitelka hostitelské země. Trumpova manželka se narodila v bývalé Jugoslávii a má tam svoje kořeny, takže určitě dobře vnímá staronový nástup fašismu a nacismu na Ukrajině. Určitě jí neušlo, že Rusko na půdě OSN vyzvalo k odsouzení ukrajinské politiky oslavování nacistických válečných zločinců. Na státní úrovni je prosazována politika glorifikace nacismu a přikrašlování nacistických zločinců, které za takové uznal Norimberský tribunál. Hitlerovým komplicům, včetně Stepana Bandery a Romana Šuchevyče, jsou stavěny pomníky a pamětní desky a na jejich počest jsou pojmenovávány ulice a stadiony.
Nyní se vrátím k výroku Petra Pavla a dalších extrémistu, kteří chtějí Českou republiku zatáhnout do války s jadernou velmocí, místo toho, aby každý den odříkávali mírový otčenáš, v uvozovkách.
Ruské stíhačky provedly plánovaný přesun z Karélie do Kaliningradské oblasti bez narušení Estonského vzdušného prostoru. Toto bylo potvrzeno monitorovacími prostředky, nejen USA a USAF. Zdroj N.Y.T. Proč pidi země s nacistickou minulostí, jako jsou Lotyšsko, Estonsko a Litva, mají pořád chuť válčit s Ruskem? Snad si nemyslí, že USA zvednou zadek a poletí je bránit? Navíc, americký vojenský kontingent, jak prohlásil prezident Trump, Litvu opustí. Bizarní je prohlášení Jany Černochové, že sestřelení ruských dronů nad ruským územím by vedlo k válce s Ruskem. Zdroj Prima NEWS. Z této myšlenkové piruety se jí natolik zatočila hlava nad svou genialitou, že nalezla způsob, jak zahájit válku s Ruskou federací. Černochová nad tím asi nepřemýšlela, podle jejích vyjádření má asi výpadek přemýšlení vůbec, neboť když někdo sundá papundeklové drony nad Ruskem, tak asi s největší pravděpodobností bude odpovědí Ruska přílet například Iskanderů, Kinžalů nebo Oříšků jako děsivá odpověď. Jsem přesvědčen, že sarkazmy prezidenta Trumpa takzvaní mnozí světoví lídři berou vážně, ale kdo je asi nebere vážně je sám Trump.
Závěr - vládní koalici si dovoluji sdělit, že lhaní je umění a je součástí vaší DNA, ale lhář není umělec.
