Cílem těchto jednání, jak prohlásil Trump, má být konec zbytečného vraždění mezi fašisticko-nacionalistickým režimem a Rusy. Tak tento režim nazval Alexej Arestovič, bývalý poradce Zelenského. Rád bych opětovně připomněl, že jeden z nejtěžších zločinů je zločin válečné agrese, kterého se nejčastěji ze světových velmocí dopustily Spojené státy. Samozřejmě bez schválení Rady bezpečnosti OSN. Desítky milionů mrtvých, Irák, Libye, Sýrie a Afghánistán pod pláštěm boje proti terorismu - dle mého názoru se z USA stali největší teroristé na světě.
Držitel Nobelovy ceny míru Obama, jak jsem již psal, dělal tento krvavý byznys přes prostředníky, zejména s použitím chemických zbraní v Sýrii, kde na to CIA najala muslimské džihádisty, zdroj Seymour Hersh v publikaci Nezákonné války. Tyto liberálně zdegenerované Spojené státy za vedení Obamy připravily státní puč proti tehdy legitimně zvolenému Donaldu Trumpovi, za účasti tajných služeb a tehdejší ministryně zahraničí Hillary Clinton. Jen pro zajímavost, tento protivládní puč, zejména jeho přímé účastníky, bude řešit velká porota v USA. Určitě se na to Clintonová těší.
Není bez zajímavosti, že když se začalo spekulovat o mírových jednáních mezi Trumpem a Putinem, klesla hodnota akcií Rheinmetall z 1800 na nynějších zhruba 1500 eur. Lidský život je to nejcennější a šílenci, kteří chtějí rozpoutat nejstrašnější válku v dějinách, by měli být zbaveni svéprávnosti. Věřím, že jednání budou alespoň částečně úspěšná a ukrajinský režim, jak to kdysi řekl Henry Kissinger, bude nucen udělat územní ústupky, deklaratorně se vzdát potencionálního členství v NATO a snížit stavy svých ozbrojených sil. Až 70 procent ukrajinských občanů chce ukončit válku i za cenu výše uvedených územních ztrát. Jak dříve prohlásil v The Times starosta Kyjeva Vitalij Kličko, vláda zapáchá autoritářstvím, tak nyní říká, že jím přímo páchne.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Dalším důkazem zrůdnosti kolabujícího Zelenského režimu je útok stovky lidí na stadion ve Vinnycji, kde byli zadržováni odvedení muži. Myslím si, že pod Zelenského režimem se, obrazně řečeno, vytváří tekuté písky, které tento takzvaně bahnoidní režim časem pohltí. Věřím, že americkému impériu reprezentovanému Donaldem Trumpem došlo, že svět bez válek je daleko smysluplnější pro obchod i pro život.
S agresemi, které prováděly historicky Spojené státy, mi není jasné, proč mnozí eurofanatici nenávidí Rusko a prezidenta Putina. V Rusku funguje autoritativní systém řízení státu, což je jeho věc a většině států, velmocí a globálního jihu to nijak nevadí. Mně jako osobě, která má na Ukrajině vzdálené příbuzné, vadí adorování válečných zločinců, které Zelenského režim staví do role národních hrdinů. Pokrytecká EU obchoduje s Ruskem, například Francie a Belgie odmítly zákaz ruského plynu (zdroj Politico).
Donald Trump mnohé věci posunul do normálu, eliminoval v USA úchyly inklinující k fašismu, včetně 30 pohlaví. Rovněž na palubě Crew Dragon, kosmické lodi Elona Muska, letěl na mezinárodní vesmírnou stanici i ruský kosmonaut Oleg Platonov. Toto je norma a tak by to mělo fungovat.
Vyjádření viceprezidenta J. D. Vance směrem ke zdegenerované Evropě a jejich válkychtivým představitelům: "Pokud Evropany válčení baví, tak je Američané nebudou rozptylovat. Odmítají se však na takové zábavě podílet finančně.“ S tímto názorem mohu jedině souhlasit a ukončení bojů na Ukrajině mají zase ve svých rukou Spojené státy. Stačí nedodávat zbraně na Ukrajinu, přestat sdílet zpravodajské informace a sen 70 procent Ukrajinců se splní.
Nikdy jsem nebyl v Sovětském svazu ani v Rusku, ale rád bych dodal, že Rusové války nezahajovali, ale ukončovali. Pro některé naše marxistické liberály už samotná existence Ruska ovlivňuje naše volby, což se také týká vydíratelného Michala Koudelky, který převzal ocenění v CIA. Jak napsal Donald Trump o bývalé garnituře jeho zpravodajských služeb, "jsou to všechno špatní lidé“, a to se také týká našeho Koudelky, který sloužil za Obamovy a Bidenovy administrativy a pod kterým, myslím, už praskají ledy.
Ještě poznámka pro pana Koudelku. Pokus o zapálení autobusů v pražském depu, které údajně zapálil nějaký Kolumbijec, nebyla určitě sabotáž, jak to hlásil signalista Petr Fiala za přizvukování šéfa Dozimetr party ministra Rakušana. Dovolím si upřesnit, že sabotáž má za cíl destabilizovat státní zřízení. A podle této definice si nejsem jist, kdo svými dezinformačními projevy více destabilizuje, zda Petr Fiala, nebo Michal Koudelka.
Mohu už jenom spekulovat, kdo má největší podíl na destabilizaci české zahraniční politiky, respektive na neexistenci suverénní české zahraniční politiky. Jak se vyjádřila na svém YouTube kanálu Kateřina Dostálová, "Lipavský je nevzdělané děcko“, s čímž se absolutně ztotožňuji a vyčítám prezidentu Zemanovi, že tuto katastrofu jmenoval do funkce ministra zahraničí. Většina států kolem nás včetně Ruska, Maďarska a Slovenska má špičkové ministry zahraničí, kteří jsou respektováni a přijímáni po celém světě. Bohužel ČR se toto vyhnulo a musím položit otázku, zda to nebyl úmysl. V případě úmyslu bych to mohl zahrnout do položky destabilizace státu, což by se týkalo skoro všech Fialových ministrů.
Takzvaná zahraniční politika EU je reprezentována Kajou Kallasovou, antiruskou fanatičkou. Tuto Estonku nepřijal ani ministr zahraničních věcí USA Marco Rubio s odůvodněním, že na ni nemá čas, když přiletěla do Washingtonu. Tato paní asi zapomněla na nikoliv hrdou estonskou minulost, neboť Estonci těžce kolaborovali, stejně jako mnozí Ukrajinci, s německými nacisty. Trochu historie z roku 1941. Estonci Němce nadšeně vítali, dokonce je nosili na ramenou. Poté vyvraždili všechny své Židy a stali se prvním Judenfrei státem v Evropě (zdroj X, Lukáš Pollert).
Důrazné varování, co se týká vylidňování Ukrajiny, zveřejnil na YouTube kanálu Oleksij Arestovič, kde popsal dobu, kdy byl hlavním poradcem Zelenského. V roce 2023 každý den opustilo Ukrajinu jakýmkoliv způsobem 1500 zejména mladých lidí. Zastavit boje je hlavní důvod pro přežití Ukrajinců, nikoliv pro přežití Zelenského režimu.
Většina všech válek byla založena na ideologii. Pro ukrajinské vojáky, kteří byli často mystifikováni příčinou války, mohu jenom podoktnout, že bojovali jako lvi, ale veleli jim oslové.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV