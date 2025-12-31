Hynek Beran: Nezákonný postup při jmenování člena ústředního orgánu státní správy

Vážený pan / vážená paní / P.T.
Andrej Babiš předseda vlády ČR
Karel Havlíček 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Petr Macinka místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Alena Schillerová místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Jaromír Zůna místopředseda vlády a ministr obrany
Radim Fiala předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V Praze dne 30. prosince 2025
Vážený pane premiére,
Vážená paní a páni místopředsedové vlády a ministři,
Vážený pane předsedo Hospodářského výboru,
dne 27. října 2025 bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále MPO) zveřejněno výběrové řízení na místo člena Rady Energetického regulačního úřadu (dále ERÚ) pod č.j. MPO 103541/2025, kde jsem se přihlásil jako jeden z kandidátů. Vláda v demisi Petra Fialy vydala na svém posledním zasedání dne 10. prosince 2025, kde tento bod neměla ani v původním programu a byl zařazen týž den na podnět ministra Vlčka, pod č. 1068/25 usnesení, ve kterém s účinností od 1. ledna 2026 prodlužuje na dalších 5 let mandát dosavadní členky Rady Energetického regulačního úřadu JUDr. Markéty Zemanové, a to do 31. prosince 2030.
V tomto ohledu jsem nezaznamenal, že by se s jinými uchazeči někdo bavil, zval je k pohovoru nebo jiným způsobem prováděl výběr zájemců. Následným dotazem podle Zákona 106 / 1999 Sb. na MPO, na kterou jsem obdržel odpověď s datem 23. prosince 2025 pod č.j. MPO 133188/2025, jsem zjistil následující skutečnosti:
(a) Výběr uchazeče se konal 4. prosince 2025 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32. Přihlášených zájemců bylo celkem pět, zákonné povinnosti splnili všichni zájemci.
(b) Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejně známé osobnosti, tak komise konstatovala, že nebylo nutné realizovat osobní pohovory a komise hodnotila na základě obdržených motivačních dopisů (citát z odpovědi).
(c) Hodnotícími kritérii bylo splnění zákonných požadavků dle energetického zákona s přihlédnutím k oblasti, kterou současný člen rady ERÚ vykonával.
Vzhledem k tomu, že takto provedený výběr uchazeče nebyl proveden v souladu se zákonem č. 458 / 2000 Sb. (Energetický zákon), který takové kritérium nezná, a vzhledem k netransparentnosti postupu výběru, kdy dodatečné kritérium nebylo ani uchazečům oznámeno a byly porušen také zásady transparentnosti při činnosti správních orgánů, ukotvené mj. v Zákoně č. 500/2004 Sb., Správní řád, i v článku 17. odst. (5) Listiny základních práv a svobod, žádám o opakování výběrového řízení na místo člena Rady Energetického regulačního zákonným a transparentním způsobem.
V oblasti nového programového prohlášení vlády, si dovoluji upozornit na následující rozpory v relevantních položkách v bodě prvním
„Levnější energie a energetická bezpečnost“:
Proto se s domnívám, že by tuto funkci měl vykonávat třeba i jiný odborník s mandátem současné koalice a dostatečnými zkušenostmi v oboru, ale neměly by jej vykonávat osoby se zkušenostmi z koalice minulé, zejména pokud by pokračování minulé činnosti tohoto orgánu mohlo vést k jiným výsledkům než k těm, které si nová vládní koalice předsevzala. Nerespektování těchto skutečností by mohlo mít zásadní politické důsledky. V tabulce jsou uvedeny pouze základní rozpory s ohledem na vládní prohlášení, v praxi je jich však daleko více.
S pozdravem
Ing. Hynek Beran
